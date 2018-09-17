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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Жирона - Сельта
Жирона - Сельта: обзор матча 17 сентября 2018
Жирона
17.09.2018, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 4 тур
3 : 2
Завершен
Сельта
22'
К. Стуани
37'
П. Алкала
56'
К. Стуани
34'
Я. Аспас
87'
С. Буфал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жирона - Сельта
Желтая карточка
Д. Луис
90'
+6
90'
+2
Вторая желтая
Г. Кабрал
87'
ГОЛ! 3:2!
С. Буфал
70'
Желтая карточка
Ф. Бельтран
70'
Желтая карточка
Г. Кабрал
ГОЛ! 3:1!
К. Стуани
56'
ГОЛ! 2:1!
П. Алкала
Пас отдал
А. Гранель
37'
34'
ГОЛ! 1:1!
Я. Аспас
ГОЛ! 1:0!
К. Стуани
Пас отдал
Адай
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
6
Алекс Гранель
ЦП
11
Адай
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
14
Нестор Араужо
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
28
Эрик Монтес
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
16
Патрик Робертс
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
5
Окай Йокушлу
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
4-3-2-1
37
Буну
20
Эспиноcа
4
Алкала
6
Хуанпе
23
Порро
6
Гранель
11
Адай
12
Луис
10
Гарсия
10
Порту
7
Стуани
3-2-3-2
1
Альварес
14
Араужо
22
Кабрал
6
Алонсо
22
Мальо
14
Ронкалья
8
Бельтран
77
Систо
68
Лоботка
9
Гомес
10
Аспас
Остались в запасе
Жирона
Сельта
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
28
Эрик Монтес
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
16
Патрик Робертс
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
10
Брайс Мендес
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
17
Софьян Буфал
ЛВ
36
Рубен Бланко
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
Главный тренер
Антонио Мохамед
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
28
Эрик Монтес
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
16
Патрик Робертс
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Остались в запасе
10
Брайс Мендес
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
17
Софьян Буфал
ЛВ
36
Рубен Бланко
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Главный тренер
Антонио Мохамед
Статистика матча Жирона - Сельта
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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