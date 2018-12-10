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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Жирона
Атлетик - Жирона: обзор матча 10 декабря 2018
Атлетик
10.12.2018, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 15 тур
1 : 0
Завершен
Жирона
90+2'
А. Адурис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Жирона
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Адурис
90'
+2
83'
Желтая карточка
Хуанпе
Желтая карточка
А. Капа
81'
Желтая карточка
У. Нуньес
78'
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
55'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
6
Алекс Гранель
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Жирона
28
Эрик Монтес
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
4-2-1-3
1
Эррерин
18
де Маркос
14
Нуньес
5
Альварес
2
Капа
14
Дани Гарсия
7
Эчебаррия
14
Кордоба
20
Адурис
9
Уильямс
14
Гарсия
4-1-2-2-1
1
Ирайсос
23
Порро
20
Эспиноcа
6
Хуанпе
22
Рамальо
8
Понс
24
Гарсия
6
Гранель
10
Порту
10
Гарсия
7
Стуани
Остались в запасе
Атлетик
Жирона
1
Унаи Симон
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
28
Эрик Монтес
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Остались в запасе
28
Эрик Монтес
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Статистика матча Атлетик - Жирона
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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