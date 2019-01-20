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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Жирона
Бетис - Жирона: обзор матча 20 января 2019
Бетис
20.01.2019, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 20 тур
3 : 2
Завершен
Жирона
12'
К. Тельо
54'
Л. Морон
90+4'
С. Каналес (П)
36'
А. Гарсия
44'
С. Думбия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Жирона
ГОЛ с пенальти! 3:2!
С. Каналес
90'
+4
83'
Желтая карточка
Х. Рамальо
Желтая карточка
Л. Морон
66'
55'
Желтая карточка
П. Алкала
ГОЛ! 2:2!
Л. Морон
Пас отдал
С. Каналес
54'
Желтая карточка
А. Санабрия
45'
+1
44'
ГОЛ! 1:2!
С. Думбия
Пас отдал
Порту
39'
Желтая карточка
В. Фернандес
36'
ГОЛ! 1:1!
А. Гарсия
Пас отдал
Порту
ГОЛ! 1:0!
К. Тельо
12'
11'
Желтая карточка
П. Порро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
20
Серхио Каналес
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
10
Порту
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Бетис
1
Жоэль
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
17
Хоакин
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ЦП
6
Алекс Гранель
ЦП
3-1-1-3-2
13
Лопес
2
Манди
5
Бартра
19
Барраган
6
Хави Гарсия
18
Гуардадо
37
Тельо
20
Каналес
20
Ло Чельсо
80
Морон
19
Санабрия
4-1-1-3-1
37
Буну
23
Порро
20
Эспиноcа
6
Хуанпе
4
Алкала
8
Понс
24
Гарсия
10
Порту
10
Гарсия
17
Фернандес
22
Думбия
Остались в запасе
Бетис
Жирона
1
Жоэль
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
17
Хоакин
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ЦП
6
Алекс Гранель
ЦП
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
17
Хоакин
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ЦП
6
Алекс Гранель
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Статистика матча Бетис - Жирона
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
0 : 0
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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