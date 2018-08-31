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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Жирона
Вильярреал - Жирона: обзор матча 31 августа 2018
Вильярреал
31.08.2018, пятница, 23:00
Испания. Примера, 3 тур
0 : 1
Завершен
Жирона
54'
К. Стуани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Жирона
Желтая карточка
Н. Сансоне
89'
Желтая карточка
М. Гаспар
85'
Желтая карточка
М. Тригерос
75'
56'
Желтая карточка
Адай
54'
ГОЛ! 0:1!
К. Стуани
Пас отдал
Б. Гарсия
23'
Желтая карточка
П. Алкала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
35
Сантьяго Касерес
ВР
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Санти Касорла
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
11
Адай
ЦП
6
Алекс Гранель
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Вильярреал
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Жирона
28
Эрик Монтес
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
10
Кевин Сони
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
4-2-1-2
35
Касерес
23
Педраса
27
Гонсалес
4
Руис
2
Гаспар
8
Касорла
14
Тригерос
8
Форнальс
9
Экамби
7
Морено
4-1-2-1-2
37
Буну
23
Порро
6
Хуанпе
4
Алкала
20
Эспиноcа
8
Понс
11
Адай
6
Гранель
10
Гарсия
11
Лосано
7
Стуани
Остались в запасе
Вильярреал
Жирона
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
28
Эрик Монтес
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
10
Кевин Сони
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Остались в запасе
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Остались в запасе
28
Эрик Монтес
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
10
Кевин Сони
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Статистика матча Вильярреал - Жирона
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
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