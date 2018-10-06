Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Жирона - Эйбар
Жирона - Эйбар: обзор матча 06 октября 2018
Жирона
06.10.2018, суббота, 14:00
Испания. Примера, 8 тур
2 : 3
Завершен
Эйбар
40'
К. Стуани
42'
К. Стуани
12'
Шарлес (П)
45+4'
А. Арбилья
72'
С. Энрих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жирона - Эйбар
72'
ГОЛ! 2:3!
С. Энрих
Пас отдал
Ф. Орельяна
61'
Желтая карточка
П. Оливейра
59'
Желтая карточка
А. Арбилья
45'
+4
ГОЛ! 2:2!
А. Арбилья
Пас отдал
Х. Хордан
45'
Желтая карточка
А. Риесго
ГОЛ! 2:1!
К. Стуани
Пас отдал
Б. Эспиноcа
42'
41'
Желтая карточка
П. Диоп
ГОЛ! 1:1!
К. Стуани
Пас отдал
П. Порро
40'
34'
Желтая карточка
Х. Хордан
20'
Желтая карточка
Х. Анхель
Желтая карточка
Порту
15'
12'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Шарлес
Желтая карточка
Адай
11'
Желтая карточка
Хуанпе
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
12
Дуглас Луис
ЦП
6
Алекс Гранель
ЦП
11
Адай
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
6
Серхио Альварес
ЦП
19
Кике
ЦФ
4-3-2-1
37
Буну
5
Муниеса
6
Хуанпе
20
Эспиноcа
23
Порро
12
Луис
6
Гранель
11
Адай
10
Гарсия
10
Порту
7
Стуани
4-1-1-1-3
13
Дмитрович
7
Пенья
15
Оливейра
23
Арбилья
3
Анхель
18
Диоп
19
Хордан
14
Орельяна
19
Шарлес
9
Энрих
8
де Бласис
Остались в запасе
Жирона
Эйбар
1
Горка Ирайсос
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
11
Пере Милья
ЛВ
13
Асьер Риесго
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Остались в запасе
11
Пере Милья
ЛВ
13
Асьер Риесго
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Жирона - Эйбар
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
Новости команд
Все
Жирона
Эйбар
«Аякс» купил футболиста сборной Украины
27 августа
1
«Барселона» отдала игрока в аренду «Аяксу»
4 августа
Игрок «Барселоны» перейдет в «Аякс»
3 июля
Тер Стеген определился с новой командой
26 июня
3
204-сантиметровый украинский форвард перешел в «Жирону»
12 июня
5
«Аякс» купил футболиста сборной Украины
27 августа
1
«Барселона» отдала игрока в аренду «Аяксу»
4 августа
Игрок «Барселоны» перейдет в «Аякс»
3 июля
Тер Стеген определился с новой командой
26 июня
3
204-сантиметровый украинский форвард перешел в «Жирону»
12 июня
5
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
2023.05.29 01:45
В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним
2023.01.27 14:57
Лука Зидан нашел новый клуб в Испании
2022.09.02 09:17
Экс-форвард «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Льоренте подписал контракт с «Эйбаром»
2021.10.28 07:28
«Севилья» подписала вратаря «Эйбара» Дмитровича
2021.07.05 07:55
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+