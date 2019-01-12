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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Жирона - Алавес
Жирона - Алавес: обзор матча 12 января 2019
Жирона
12.01.2019, суббота, 20:30
Испания. Примера, 19 тур
1 : 1
Завершен
Алавес
12'
К. Стуани
50'
Борха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жирона - Алавес
Желтая карточка
П. Порро
90'
+3
Желтая карточка
П. Понс
80'
Желтая карточка
К. Стуани
61'
52'
Желтая карточка
В. Лагвардия
50'
ГОЛ! 1:1!
Борха
Пас отдал
Х. Кальери
Желтая карточка
Д. Луис
40'
21'
Желтая карточка
Х. Кальери
ГОЛ! 1:0!
К. Стуани
Пас отдал
П. Порро
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
12
Дуглас Луис
ЦП
6
Алекс Гранель
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
18
Бурги
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
17
Борха
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
11
Энтони Лосано
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
26
Адриан Дигес
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
27
Патрик Твумаси
ЦФ
4-1-2-2-1
37
Буну
4
Алкала
20
Эспиноcа
6
Хуанпе
23
Порро
8
Понс
12
Луис
6
Гранель
10
Гарсия
10
Порту
7
Стуани
4-2-1-3
1
Пачеко
23
Наварро
5
Лагвардия
3
Марипан
5
Дуарте
17
Пина
19
Гарсия
18
Бурги
9
Кальери
17
Борха
19
Собрино
Остались в запасе
Жирона
Алавес
1
Горка Ирайсос
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
11
Энтони Лосано
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
1
Антонио Сивера
ВР
26
Адриан Дигес
ЦЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
27
Патрик Твумаси
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
11
Энтони Лосано
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Остались в запасе
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
1
Антонио Сивера
ВР
26
Адриан Дигес
ЦЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
27
Патрик Твумаси
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Статистика матча Жирона - Алавес
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
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