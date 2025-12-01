Думбия назвал тренера ЦСКА, которого он ненавидел в глубине души

Бывший форвард ЦСКА Сейду Думбия рассказал о своем отношении к экс-тренеру московской команды по физподготовке Паулино Гранеро. Специалист сейчас работает в катарской «Аль-Шахании».

– Ты боялся Гранеро?

– Ну это сильно сказано!

– А ненавидел? За его нагрузки.

– В глубине души было! Знаете, даже вне поля он был дерзким мужиком. Сталкиваемся с ним – и он как-то цепляет, велит следить за собой. Настаивал, чтобы мы держали себя в форме. Я говорил Паулино: «Ты и в жизни тоже бегаешь туда-сюда, снуешь. И нас заставляешь носиться!»

– Самое нелюбимое упражнение Паулино?

– О, эти забеги. Хуже них на зимних сборах ничего не было. Вот эти интервалы, 15 секунд бега и 15 отдыха между двумя боковыми линиями поля. Я почти всегда приходил последним! В Кампоаморе мне приходилось тяжеловато, но к сезону форму я набирал. Мы торчали в этом Кампоаморе каждую зиму – только там. К концу всем уже надоедало! Утомляющие тренировки.