Думбия обозначил российский клуб, в который никогда бы не перешел

Бывший форвард ЦСКА Сейду Думбия высказался о противостоянии со «Спартаком». Он заявил, что никогда не перешел бы в этот клуб.
– Насколько для вас были принципиальны матчи со «Спартаком»?
– Все знали, что это главное дерби страны. Самый принципиальный соперник. И мне всегда было приятно забивать «Спартаку». И я, конечно, знал, что в этот клуб никогда не перейду.
– Недавно Секу Олисе вспоминал, как болельщики красно-белых назвали вас «обезьяной».
– Я ментально был к этому готов. Они могли меня так оскорблять, но я на это не реагировал. Зато мне было намного приятнее забивать «Спартаку». Я доказывал все на поле – сначала забивал, а потом танцевал.
- Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 год.
- Он провел 150 матчей и забил 95 голов.
Источник: «Спорт-Экспресс»