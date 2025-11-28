Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Думбия обозначил российский клуб, в который никогда бы не перешел

Думбия обозначил российский клуб, в который никогда бы не перешел

Сегодня, 16:11
3

Бывший форвард ЦСКА Сейду Думбия высказался о противостоянии со «Спартаком». Он заявил, что никогда не перешел бы в этот клуб.

– Насколько для вас были принципиальны матчи со «Спартаком»?

– Все знали, что это главное дерби страны. Самый принципиальный соперник. И мне всегда было приятно забивать «Спартаку». И я, конечно, знал, что в этот клуб никогда не перейду.

– Недавно Секу Олисе вспоминал, как болельщики красно-белых назвали вас «обезьяной».

– Я ментально был к этому готов. Они могли меня так оскорблять, но я на это не реагировал. Зато мне было намного приятнее забивать «Спартаку». Я доказывал все на поле – сначала забивал, а потом танцевал.

  • Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 год.
  • Он провел 150 матчей и забил 95 голов.

Еще по теме:
Думбия назвал ошибку в ЦСКА, о которой жалеет 1
Думбия назвал самого сильного российского футболиста, против которого играл 1
Экс-форвард ЦСКА Думбия: «А какая разница, какой у меня возраст?» 1
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Думбия Сейду
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FFR
1764336074
Что за идиотские вопросы у журналюги???
Ответить
R_a_i_n
1764337660
Думбия безусловно сильный, по меркам РПЛ форвард, но плакать в Спартаке после этого заявления никто не будет. У нас своих бомбардиров хватало.
Ответить
Главные новости
Генич рассказал, как Станкович тиранизировал игроков «Спартака»: «Бабича просто уничтожал»
17:25
Орлов назвал главное отличие Соболева от Дзюбы
17:19
Экс-игрок ЦСКА и «Барселоны» закончил карьеру в 35 лет
17:16
Думбия раскрыл свои траты в Москве: «За вечер потратил 28 тысяч евро»
16:53
Бубнов ответил, нужен ли Соболев ЦСКА
16:27
2
Думбия обозначил российский клуб, в который никогда бы не перешел
16:11
3
Мостовой предсказал место «Спартака» в конце сезона
15:42
7
Думбия назвал ошибку в ЦСКА, о которой жалеет
15:30
1
В «Динамо» назвали лучшего игрока клуба – это не Тюкавин
15:21
3
Экс-вратарь «Краснодара» и «Зенита» завершил карьеру в 34 года
15:14
1
Все новости
Все новости
Игрок ЦСКА Попович назвал лучшего футболиста РПЛ
16:40
Мирзов раскритиковал «Зенит» и «Краснодар»: «Это неправильно»
16:15
2
Думбия обозначил российский клуб, в который никогда бы не перешел
16:11
3
Латышонок рассказал о своем провале в «Зените»
15:55
Мостовой предсказал место «Спартака» в конце сезона
15:42
7
Думбия назвал ошибку в ЦСКА, о которой жалеет
15:30
1
В «Динамо» назвали лучшего игрока клуба – это не Тюкавин
15:21
3
Экс-вратарь «Краснодара» и «Зенита» завершил карьеру в 34 года
15:14
1
Ротенберг сказал, при каких условиях «Локо» станет чемпионом
14:51
2
Тормена из «Краснодара» назвал «русского бразильца» в РПЛ: «Нравится его техника»
14:37
3
Думбия назвал самого сильного российского футболиста, против которого играл
14:28
1
Семак пожаловался на календарь «Зенита»
14:21
23
Гусев раскритиковал тренера из штаба Карпина
14:14
8
Круговой ответил, усилил бы Соболев ЦСКА
13:55
9
2 игрока из РПЛ заявлены на турнир ФИФА в Катаре
13:40
Даку получил травму
13:27
1
Экс-форвард ЦСКА Думбия: «А какая разница, какой у меня возраст?»
13:16
1
Гусев – о своей работе в «Динамо»: «Я в роли пожарника»
12:57
6
Роша – о стычке с Соболевым: «Он показал непристойный жест, а удалили меня»
12:50
2
Бубнов предложил Семаку устроить драку в «Зените»
12:42
29
ФотоНазначения судей на матчи 17-го тура РПЛ
12:24
7
Где смотреть матч ЦСКА – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 29 ноября 2025
12:21
Где смотреть матч «Акрон» – «Пари НН»: во сколько прямая трансляция: 29 ноября 2025
12:19
Где смотреть матч «Балтика» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 29 ноября 2025
12:17
Комментатор «Матч ТВ» сказал, получал ли он директиву болеть за «Зенит»
12:10
3
Радимов заявил о возвращении «Спартака» в чемпионскую гонку
11:44
1
В «Динамо» высказались о ситуации с главным тренером
11:13
1
В честь «Зенита» назовут площадь в Санкт-Петербурге
11:07
25
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 