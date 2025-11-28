Думбия обозначил российский клуб, в который никогда бы не перешел

Бывший форвард ЦСКА Сейду Думбия высказался о противостоянии со «Спартаком». Он заявил, что никогда не перешел бы в этот клуб.

– Насколько для вас были принципиальны матчи со «Спартаком»?

– Все знали, что это главное дерби страны. Самый принципиальный соперник. И мне всегда было приятно забивать «Спартаку». И я, конечно, знал, что в этот клуб никогда не перейду.

– Недавно Секу Олисе вспоминал, как болельщики красно-белых назвали вас «обезьяной».

– Я ментально был к этому готов. Они могли меня так оскорблять, но я на это не реагировал. Зато мне было намного приятнее забивать «Спартаку». Я доказывал все на поле – сначала забивал, а потом танцевал.