37-летний Думбия сделал заявление о своем будущем

Бывший форвард ЦСКА Сейду Думбия заявил о завершении карьеры.

– Собираетесь ли вы объявлять о завершении карьеры, или в планах есть еще поиграть?

– Я этого не делал, но сейчас скажу: официально объявляю о завершении карьеры.

– После окончания карьеры есть желание поработать в ЦСКА в качестве тренера или менеджера?

– Все возможно, посмотрим.