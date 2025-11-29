37-летний Думбия сделал заявление о своем будущем

Бывший форвард ЦСКА Сейду Думбия заявил о завершении карьеры.
– Собираетесь ли вы объявлять о завершении карьеры, или в планах есть еще поиграть?
– Я этого не делал, но сейчас скажу: официально объявляю о завершении карьеры.
– После окончания карьеры есть желание поработать в ЦСКА в качестве тренера или менеджера?
– Все возможно, посмотрим.
- Он выступал за ЦСКА в 2010–2014 годах, а затем в 2015-м на правах аренды.
- Ивуариец забил 95 голов в 147 матчах за москвичей.
- Сейчас Сейду в Москве.
Источник: «Советский спорт»