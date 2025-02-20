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  • Рудаков рассказал, как «Локомотив» отказался от Сейду Думбия: «Зачем предлагаешь игрока Второй лиги?!»

Рудаков рассказал, как «Локомотив» отказался от Сейду Думбия: «Зачем предлагаешь игрока Второй лиги?!»

Бывший игрок «Спартака» и «Торпедо» Андрей Рудаков вспомнил, как в ЦСКА оказался нападающий Сейду Думбия.

«Я знаком с агентами Думбия Жан-Бернаром Бейтризоном и Кристофом Пайотом. В Швейцарии Думбия нечасто выходил в основном составе, но когда появлялся на поле, то два-три гола забивал. В России я его предложил нескольким клубам. В ЦСКА в том числе. Тогда Витя Панченко был спортивным директором клуба. Первая его реакция была: «Он мало играет в «Янг Бойз». С этого началась заинтересованность ЦСКА по Думбия.

Некоторые клубы отказались. Даже говорили: «Зачем предлагаешь игрока уровня Второй лиги?!». «Локомотив» отказался. Еще «Рубин» работал по Сейду. На российском рынке долго принимают решения, а за это время ценник меняется. ЦСКА же лучше всех сработал и убедил Думбия. Для него в Швейцарии не было преград: он мог пройти двух-трех защитников и забить. Уровень швейцарского футбола изменился. Прошли те годы, когда Швейцария играть не умела», – сказал Рудаков.

  • Думбия выступал в ЦСКА в 2010–2014 годах и во второй половине 2015 года.
  • Он дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России.
  • Ивуариец забил 95 голов за все время выступлений в ЦСКА.

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Источник: Legalbet

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20.02.2025 23:34
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