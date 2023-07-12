Думбия ответил, почему сменил ЦСКА на «Рому»

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия прокомментировал свой трансфер в «Рому» в 2015 году.

Думбия был в ЦСКА в 2010-2015 годах.

С командой он трижды брал РПЛ.

Думбия завершил карьеру в 2021 году.

«Переезжать в другую страну всегда непросто. Нужно время на адаптацию. Да и не соглашусь с тем, что в Европе у меня не получилось. Всe-таки до приезда в Россию я провeл два шикарных сезона в Швейцарии.

В Италию я приехал после десятидневного отпуска и не был готов физически. Но на меня рассчитывали как на основного нападающего. Тогда все атакующие футболисты «Ромы», включая Франческо Тотти, сломались. Играть было некому. Мне не хватило времени на подготовку. Это и помешало показать всe, на что способен.

Нет, переход в «Рому» – не ошибка. На тот момент в российском чемпионате я себя исчерпал. Достиг максимума и хотел попробовать где-то ещe. Для меня это был некий челлендж», – сказал ивуариец.