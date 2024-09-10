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    • Экс-хавбек ЦСКА назвал игрока команды, которому не нужно было тренироваться

    Экс-хавбек ЦСКА назвал игрока команды, которому не нужно было тренироваться

    Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов, ныне выступающий за «Амкал», рассказал о бывшем форварде красно-синих Сейду Думбия

    «Думбик – космический футболист. Он пять дней в неделю лежал на кушетке: делал всякие массажи, реабилитацию, но не тренировался. Потом выходил на игру, клал дубль и обратно на кушетку. Благодаря сумасшедшим данным ему вообще не нужно было тренироваться», – сказал Ефремов.

    • Думбия выступал в ЦСКА в 2010–2014 годах и во второй половине 2015 года.
    • Он дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России.
    • Ивуариец забил 95 голов за все время выступлений в ЦСКА.

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    Источник: Sport24

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    10.09.2024 14:48
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