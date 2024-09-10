Экс-хавбек ЦСКА назвал игрока команды, которому не нужно было тренироваться

Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов, ныне выступающий за «Амкал», рассказал о бывшем форварде красно-синих Сейду Думбия
«Думбик – космический футболист. Он пять дней в неделю лежал на кушетке: делал всякие массажи, реабилитацию, но не тренировался. Потом выходил на игру, клал дубль и обратно на кушетку. Благодаря сумасшедшим данным ему вообще не нужно было тренироваться», – сказал Ефремов.
- Думбия выступал в ЦСКА в 2010–2014 годах и во второй половине 2015 года.
- Он дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России.
- Ивуариец забил 95 голов за все время выступлений в ЦСКА.