Экс-хавбек ЦСКА назвал игрока команды, которому не нужно было тренироваться

Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов, ныне выступающий за «Амкал», рассказал о бывшем форварде красно-синих Сейду Думбия

«Думбик – космический футболист. Он пять дней в неделю лежал на кушетке: делал всякие массажи, реабилитацию, но не тренировался. Потом выходил на игру, клал дубль и обратно на кушетку. Благодаря сумасшедшим данным ему вообще не нужно было тренироваться», – сказал Ефремов.