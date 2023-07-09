Думбия ответил на слухи, что он на 20 лет старше официального возраста

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия заверил, что он не «переписанный».
– Сколько вам лет?
– 35.
– Говорят, вам сейчас 55 лет...
– У каждого свое мнение на этот счет.
– Английские ученые проводили исследование, и, по их данным, вам 55 лет.
– Серьезно? Не видел такого.
– Это было в 2016 году, когда вы играли в Англии.
– У британских ученых свое мнение, они имеют полное право на него.
– Вам точно 35 лет? Не переписанный возраст?
– 100 процентов, можете не сомневаться в этом – мне 35 лет. Пока себя не чувствую дедушкой.
- Думбия был в ЦСКА в 2010-2015 годах.
- С командой он трижды брал РПЛ.
- Думбия завершил карьеру в 2021 году.
Источник: «РБ Спорт»