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    • Думбия ответил на слухи, что он на 20 лет старше официального возраста

    Думбия ответил на слухи, что он на 20 лет старше официального возраста

    Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия заверил, что он не «переписанный».

    – Сколько вам лет?

    – 35.

    – Говорят, вам сейчас 55 лет...

    – У каждого свое мнение на этот счет.

    – Английские ученые проводили исследование, и, по их данным, вам 55 лет.

    – Серьезно? Не видел такого.

    – Это было в 2016 году, когда вы играли в Англии.

    – У британских ученых свое мнение, они имеют полное право на него.

    – Вам точно 35 лет? Не переписанный возраст?

    – 100 процентов, можете не сомневаться в этом – мне 35 лет. Пока себя не чувствую дедушкой.

    • Думбия был в ЦСКА в 2010-2015 годах.
    • С командой он трижды брал РПЛ.
    • Думбия завершил карьеру в 2021 году.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4919

      Эном айс 50 минут назад

      Да лучше было бы иным.. , внезапно стало лет на двадцать меньше..
      А лучше бы, на семьдесят один...((
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      Да, пардон, не в тему.(

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