Думбия ответил на слухи, что он на 20 лет старше официального возраста

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия заверил, что он не «переписанный».

– Сколько вам лет?

– 35.

– Говорят, вам сейчас 55 лет...

– У каждого свое мнение на этот счет.

– Английские ученые проводили исследование, и, по их данным, вам 55 лет.

– Серьезно? Не видел такого.

– Это было в 2016 году, когда вы играли в Англии.

– У британских ученых свое мнение, они имеют полное право на него.

– Вам точно 35 лет? Не переписанный возраст?

– 100 процентов, можете не сомневаться в этом – мне 35 лет. Пока себя не чувствую дедушкой.