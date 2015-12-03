«Реал» накажут из-за Черышева. ЦСКА находится в кризисе. Дайджест событий дня

"Кубань" постарается сохранить Аршавина и Павлюченко. Рауша могут вызвать в сборную России. Мутко хочет разрешить конфликт "Спартака" и Широкова. "Бомбардир" собирает главные новости дня в одном материале.

"Реал" могут дисквалифицировать из-за Черышева

Мадридский "Реал" может быть исключен из розыгрыша Кубка Испании из-за выхода на поле полузащитника Дениса Черышева в первом выездном матче 1/16 финала турнира с "Кадисом".

В своей последней игре за "Вильярреал" Черышев получил третью желтую карточку, что означает автоматическую дисквалификацию. Выпустив россиянина на поле, "Реал" нарушил регламент и может быть исключен из Кубка.

Футбольная Федерация Испании уже подтвердила намерение исключить "Реал".

Арестованы президенты федерации футбола Южной и Центральной Америки

В Цюрихе были арестованы президент Конфедерации футбола Южной Америки Хуан Анхель Напут и президент конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна Алфредо Хэвит, сообщает The New York Times.

Чиновники также являются вице-президентами ФИФА и членами исполкома.

Напоминаем, что сегодня утром швейцарская полиция произвела серию арестов бывших и действующих чиновников ФИФА.

Ташуев: "Продление контрактов с Аршавиным и Павлюченко входит в планы "Кубани"

Главный тренер "Кубани" Сергей Ташуев заявил, что команда намерена продлить контракты с полузащитником Андреем Аршавиным и нападающим Романом Павлюченко.

"Мы планируем вести переговоры о продлении с ними контрактов, мы заинтересованы в них. Но у нас нет генерального спонсора, у нас нет хозяина, а так у нас стоят планы продлевать контракты с ребятами. Сейчас мы ждем. Думаю, в ближайшее время будет какая-то ясность. Мы хотим хорошо подготовиться зимой, чтобы все были в хорошем состоянии.

Павлюченко и Аршавин выбыли из-за травм. Аршавину и Денису Якубе сделали операции. Для Павлюченко год закончен, у него надрыв. О каких-то бойкотах на тренировках я в первый раз слышу, он проходит процедуры", - сообщил Ташуев.

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Мутко: "Поговорю с руководством "Спартака" о ситуации с Широковым"

Министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко признался, что его тревожит ситуация вокруг капитана сборной России и полузащитника московского "Спартака" Романа Широкова, который потерял свое место в составе красно-белых.

"Конечно, ситуация с Романом меня тревожит. Это один из лучших футболистов страны. Не понимаю, почему он не играет… Если это связано с условиями контракта, то это не совсем порядочно.

Надо разобраться. Вернусь из Цюриха и поговорю с руководством "Спартака". Нас все это тревожит. Осталась одна игра, потом перерыв. В целом, Роман, конечно, должен выходить на поле.

С другой стороны, нужно понимать, что у каждого клуба своя политика, у тренера свое видение. Мы не можем диктовать условия. Единственное, кандидаты в сборную должны постоянно играть. Считаю, если клубы на них не рассчитывают, нужно давать им возможность менять команду, не препятствовать. Поймите, у нас не так много времени осталось до чемпионата Европы", - сказал Мутко.

Решение вопроса об увеличении числа участников чемпионата мира с 32 до 40 отложено

Вопрос об увеличении числа участников чемпионата мира будет рассмотрен ФИФА позже. Об этом сообщил представитель Германии в исполкоме ФИФА Вольфганг Нирсбах. Ранее предполагалось, что решение об изменении формата турнира будет приниматься на сегодняшнем собрании исполкома ФИФА в Цюрихе.

Количество участников чемпионата мира планируется увеличить с 32 до 40. Эту идею активно поддерживают представители Азии и Африки, а также генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино, который сделал ее частью своей предвыборной кампании на пост президента ФИФА.

Рауш может быть вызван в сборную России

Защитник немецкого "Дармштадта" Константин Рауш может быть вызван в сборную России. Об этом сообщил комментатор телеканала "Матч ТВ" Дмитрий Федоров.

"Насколько знаю, Константин Рауш получил российский паспорт и имеет возможность играть за сборную России. Леонид Слуцкий – человек, который стремится максимально мотивировать игроков, попадающих в обойму сборной, звонил Константину и сказал: "Мы за тобой следим".

Рауш выступал за юношеские и молодежную сборные Германии. В частности, с командой до 17 лет стал бронзовым призером чемпионата мира. Константин – выходец из России. То, что Леонид Викторович сказал ему мотивирующие слова еще не значит, что Рауш сыграет за сборную России. Но у парня теперь есть ощущение, что за ним пристально следят. Это хорошая спортивная мотивация. Я вообще убежден, что присутствие тренера сборной на матче команды, где играет кандидат в сборную, всегда дополнительный стимул для игроков. И вот такой звонок с простыми словами, что за тобой следят, очень важен", - сказал Федоров.

В текущем сезоне Рауш принял участие в 15 матчах "Дармштадта", забил два гола и отметился пятью результативными передачами.

"Амкар" нанес поражение ЦСКА, "Зенит" вырвал ничью у "Уфы", "Мордовия" и "Терек" счет не открыли

В первом матче 18 тура российской Премьер-лиги пермский "Амкар" на своем поле уверенно переиграл лидера чемпионата московский ЦСКА. Мячами в составе хозяев отметились полузащитник Алихан Шаваев и нападающий Александр Салугин.

"Уфа" не удержала победу над "Зенитом" - 1:1. Автором гола хозяев стал Александр Зинченко, а счет сравнял реализовавший пенальти Гарай. В другой встрече тура "Мордовия" и "Терек" голов не забили.

Чемпионат России. Премьер-лиги. 18-й тур

Амкар (Пермь) – ЦСКА (Москва) – 2:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Шаваев, 36; 2:0 – Салугин, 79.

Зенит (Санкт-Петербург) – Уфа – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Зинченко, 37; 1:1 - Гарай (с пенальти), 86.

Мордовия (Саранск) – Терек (Грозный) – 0:0 (0:0)

"Зенит" - "Уфа" - 1:1. "Амкар" - ЦСКА – 2:0 (ВИДЕО)

Слуцкий: "Можно сказать, что ЦСКА в кризисе"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после поражения в матче 18-го тура РФПЛ против "Амкара" поделился своим мнением о состоянии команды.

"Если говорить о количестве проигранных матчей, наверное, можно сказать, что ЦСКА в кризисе. Но если говорить о количестве созданных голевых моментов, в том числе и сегодня, я не считаю, что в этом компоненте мы уступили соперникам", – говорит Слуцкий.

Наставник отказался оценивать, как ЦСКА провел осеннюю часть чемпионата.

"Сейчас, учитывая последние результаты, сложно давать какую-то оценку. На данный момент негативные моменты превалируют".

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