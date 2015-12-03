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    «Зенит» - «Уфа» - 1:1. «Амкар» - ЦСКА – 2:0 (ВИДЕО)


    0
    Голосов: 0
    03.12.2015 17:46
    Российские клубы потихоньку готовятся к зимней паузе. В четверг состоятся следующие игры: «Зенит» - «Уфа», «Мордовия» - «Терек» и «Амкар» - ЦСКА.  «Бомбардир» в режиме онлайн представляет голы и главные моменты противостояний.

    Российские клубы потихоньку готовятся к зимней паузе. В четверг состоятся следующие игры: «Зенит» - «Уфа», «Мордовия» - «Терек» и «Амкар» - ЦСКА. «Бомбардир» в режиме онлайн представляет голы и главные моменты противостояний.

    «Зенит» - «Уфа» - 1:1

    Зинченко открывает счет

    Гарай четко реализует пенальти

    "Амкар" - ЦСКА - 2:0

    Шаваев без труда огорчает Акинфеева

    Салугин первым касанием забивает гол в ворота ЦСКА

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт РФПЛ
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +62

      Frozzen 3 декабря 2015, 19:48

      Классный гол,продолжайте в том же духе

      1
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    • ...
      Рейтинг: +62

      Frozzen 3 декабря 2015, 19:30

      Теперь болеем за Мордву и Уфу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      kanaev9 3 декабря 2015, 18:49

      браво!!!

      1
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      Рейтинг: +11

      slimline 3 декабря 2015, 18:40

      хохо Амкарище

      0
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