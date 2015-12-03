«Зенит» - «Уфа» - 1:1. «Амкар» - ЦСКА – 2:0 (ВИДЕО)

Российские клубы потихоньку готовятся к зимней паузе. В четверг состоятся следующие игры: «Зенит» - «Уфа», «Мордовия» - «Терек» и «Амкар» - ЦСКА. «Бомбардир» в режиме онлайн представляет голы и главные моменты противостояний.

Российские клубы потихоньку готовятся к зимней паузе. В четверг состоятся следующие игры: «Зенит» - «Уфа», «Мордовия» - «Терек» и «Амкар» - ЦСКА. «Бомбардир» в режиме онлайн представляет голы и главные моменты противостояний. «Зенит» - «Уфа» - 1:1 Зинченко открывает счет Гарай четко реализует пенальти "Амкар" - ЦСКА - 2:0 Шаваев без труда огорчает Акинфеева Салугин первым касанием забивает гол в ворота ЦСКА