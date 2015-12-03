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«Зенит» - «Уфа» - 1:1. «Амкар» - ЦСКА – 2:0 (ВИДЕО)

<p><em>Российские клубы потихоньку готовятся к зимней паузе. В четверг состоятся следующие игры: «Зенит» - «Уфа», «Мордовия» - «Терек» и «Амкар» - ЦСКА.  «Бомбардир» в режиме онлайн представляет голы и главные моменты противостояний.</em></p> <p><a href="https:///online/81054" target="_blank"><strong>«Зенит» - «Уфа» - 1:1</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Зинченко открывает счет</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8138666" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Гарай четко реализует пенальти</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8138803" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <hr /> <p><a href="https:///online/81057" target="_blank"><strong>"Амкар" - ЦСКА - 2:0</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Шаваев без труда огорчает Акинфеева</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8138441" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Салугин первым касанием забивает гол в ворота ЦСКА</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8138574" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p>

Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Ахмат Амкар-Пермь Шаваев Алихан
Комментарии (4)
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slimline
1449157238
хохо Амкарище
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kanaev9
1449157774
браво!!!
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Frozzen
1449160227
Теперь болеем за Мордву и Уфу
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Frozzen
1449161311
Классный гол,продолжайте в том же духе
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