ЦСКА усилился Ткачевым. Месси получил «Золотой мяч». Дайджест событий дня

"Челси" готовит 30 миллионов за Бакку

"Челси" собирается приобрести нападающего "Милана" Карлоса Бакку за 30 миллионов фунтов.

Бакка перешел в "Милан" из "Севильи" за 23 миллиона фунтов этим летом.

Главный тренер "Челси" Гус Хиддинк хочет, чтобы нападающий усилил его команду в ЛЧ, поскольку игрок не заявлен за "Милан".

Ташуев: "Павлюченко получит свою зарплату, как появятся деньги"

Главный тренер "Кубани" Сергей Ташуев признался, что он ничего не знает о задержке зарплаты нападающего Романа Павлюченко.

"Я не в курсе пятимесячной задолженности у Романа Павлюченко, финансами не занимаюсь. Сам узнаю все из прессы. Как к этому отношусь? Я могу сказать свое личное мнение, а не мнение клуба. Каждый профессионал должен тренироваться, быть выше всего этого и параллельно требовать зарплату. В моем понимании так делать неправильно, как поступает Роман. Нужно быть выше, быть профессионалом. Работай для себя, на будущее, для команды. Ну и требуй зарплату, все должно выплачиваться. Но тренироваться-то надо. Для меня лично это немного непонятно.



Естественно, намерены провести беседу с Романом, когда он вернется. Мы не роботы, не будем в молчанку играть. У нас есть программа работы. Почему ты не едешь и не работаешь? Нужно налаживать и коммуникации, отношение к ребятам, партнерам. Да, такая ситуация. Но клуб все равно все оплатит, куда он денется. Если бы он не платил зарплату, не было бы команды. Надо понимать, что есть проблема, но сегодня такая ситуация. Не достанут же их из космоса. Как появятся деньги, сразу получит свою зарплату – сегодня, завтра, послезавтра. Все ребята это знают. Потому я считаю, что такое отношение Романа – это неправильно", - сказал Ташуев.

Тино Коста перейдет в "Фиорентину"

"Спартак" и "Фиорентина" согласовали условия трансфера полузащитника Тино Косты.

31-летний аргентинец в данный момент выступает на правах аренды за "Дженоа", а в расположение "фиалок" он перейдет уже в январе.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Тино Коста сыграл в 12-ти матчах, в которых получил четыре желтые карточки.

Беленов написал заявление о расторжении контракта с "Кубанью"

Голкипер краснодарской "Кубани" Александр Беленов написал заявление о расторжении контракта со своим клубом. Таким образом, основной страж ворот команды может не полететь с "Кубанью" на первый тренировочный сбор.

Отмечается, что Беленова не устраивают постоянные задержки с выплатой заработной платы.

Как сообщалось ранее, о задолженностях в "Кубани" заявил другой футболист команды – Роман Павлюченко.

Денисов вернулся к работе с основным составом "Динамо"

Генеральный директор московского "Динамо" Сергей Сысоев заявил, что полузащитник Игорь Денисов вернулся к работе с основной командой. Напомним, что Денисов был отстранен от тренировок с основной группой футболистов еще в ноябре прошлого года.

"Тренерским штабом принято решение, которое было поддержано руководством клуба, - вернуть Игоря Денисова к работе с основной командой. Завтра Денисов пройдет медицинское обследование, после чего вылетит на сбор в Португалию", - заявил Сысоев.

Ранее сообщалось, что Денисов может перейти в "Крылья Советов".

"Денисов выше классом, но в основе "Динамо" будет играть Драгун". Кем Кобелев решил заменить Игоря Денисова

Месси получил "Золотой мяч"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал обладателем награды "Золотой мяч-2015", которая вручается лучшему футболисту года по версии ФИФА.

Месси получил 41,33% голосов и обошел нападающего "Реала" Криштиану Роналду (27,76%), а также своего партнера по атаке "Барселоны" Неймара (7,86%).

В голосовании принимали участие капитаны и главные тренеры национальных сборных, а также спортивные журналисты.

Как Лионель Месси получил пятый "Золотой мяч"

Владельцы "МЮ" приняли решение уволить ван Гаала

Семья Глейзеров, владеющая "Манчестер Юнайтед", приняла решение прекратить сотрудничество с главным тренером клуба Луи ван Гаалом.

В декабре руководство манкунианцев гарантировало ван Гаалу, что он продолжит работу, несмотря на то, что команда не могла выиграть на протяжении восьми матчей.

Теперь же сообщается, что матч Кубка Англии против "Шеффилд Юнайтед", в котором "МЮ" показал невзрачную игру и победил благодаря пенальти в добавленное время, заставил владельцев клуба передумать, и ван Гаал будет уволен.

Сантана – игрок "Кубани"

"Кубань" объявила о трансфере бразильского защитника Фелипе Сантаны.

Сообщается, что контракт с игроком, ранее выступавшим за "Боруссию" Д, "Шальке" и "Олимпиакос", краснодарцы подписали на два с половиной года, и уже завтра футболист приступит к тренировкам со своей новой командой.

Таким образом, Сантана стал первым новичком "Кубани" в 2016 году.

Таблица зимних трансферов РФПЛ. Сантана перешел в "Кубань"

Ткачев стал футболистом столичного ЦСКА

Бывший игрок краснодарской "Кубани" Сергей Ткачев стал игроком московского ЦСКА. Срок действия контракта 26-летнего полузащитника рассчитан на четыре года.

Ткачев стал игроком "Кубани" в 2015 году, но из-за долгов по зарплате Палата по разрешению споров РФС аннулировала соглашение футболиста с краснодарским клубом.

В текущем сезоне Ткачев сыграл за "Кубань" в 17-ти матчах РФПЛ, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Энрике – лучший тренер 2015 года

Наставник "Барселоны" Луис Энрике признан лучшим тренером 2015 года по версии ФИФА.

Испанец получил 31,08% голосов и опередил наставника "Баварии" Хосепа Гвардиолу (22,97%), а также главного тренера сборной Чили Хорхе Сампаоли (9,47%).

В голосовании участвовали главные тренеры и капитаны национальных команд, а также представители спортивных СМИ.