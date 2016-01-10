Павлюченко: «С момента подписания контракта ни разу не получал зарплату в «Кубани»

Нападающий «Кубани» Роман Павлюченко объяснил причину своего отсутствия в расположении команды в преддверии первого зимнего тренировочного сбора.

- Планируете присоединяться к «Кубани» на зимних сборах?

- Это зависит от руководства клуба. Есть неразрешенные финансовые вопросы.

- Есть задолженности по зарплате?

- Конечно. Я еще ни разу не получал денег в «Кубани».

- С первых месяцев контракта?

- Да, поэтому пришлось предпринять такой шаг, чтобы руководство начало выплачивать хоть какие-то деньги. Пока пять месяцев сижу без заработной платы.

- Как руководство «Кубани» реагирует на ваши вопросы?

- Прислали мне письмо, что в течение пяти дней произведут выплату. Прошло уже четыре дня. Жду.