Павлюченко: «С момента подписания контракта ни разу не получал зарплату в «Кубани»

Уехала в банк.
Нападающий «Кубани» Роман Павлюченко объяснил причину своего отсутствия в расположении команды в преддверии первого зимнего тренировочного сбора.
- Планируете присоединяться к «Кубани» на зимних сборах?
- Это зависит от руководства клуба. Есть неразрешенные финансовые вопросы.
- Есть задолженности по зарплате?
- Конечно. Я еще ни разу не получал денег в «Кубани».
- С первых месяцев контракта?
- Да, поэтому пришлось предпринять такой шаг, чтобы руководство начало выплачивать хоть какие-то деньги. Пока пять месяцев сижу без заработной платы.
- Как руководство «Кубани» реагирует на ваши вопросы?
- Прислали мне письмо, что в течение пяти дней произведут выплату. Прошло уже четыре дня. Жду.