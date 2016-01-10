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    Павлюченко: «С момента подписания контракта ни разу не получал зарплату в «Кубани»

    Нападающий «Кубани» Роман Павлюченко объяснил причину своего отсутствия в расположении команды в преддверии первого зимнего тренировочного сбора.

    - Планируете присоединяться к «Кубани» на зимних сборах?

    - Это зависит от руководства клуба. Есть неразрешенные финансовые вопросы.

    - Есть задолженности по зарплате?

    - Конечно. Я еще ни разу не получал денег в «Кубани».

    - С первых месяцев контракта?

    - Да, поэтому пришлось предпринять такой шаг, чтобы руководство начало выплачивать хоть какие-то деньги. Пока пять месяцев сижу без заработной платы.

    - Как руководство «Кубани» реагирует на ваши вопросы?

    - Прислали мне письмо, что в течение пяти дней произведут выплату. Прошло уже четыре дня. Жду.

    Источник: «Советский спорт»

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    10.01.2016 22:01
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +139

      Fandorine 12 января 2016, 16:59

      Уехала в банк.

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 11 января 2016, 08:54

      Несчастный)))
      Дома уже обои отклеились, в холодильнике мышь повесилась, жена с детьми ушла к богатому...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 10 января 2016, 23:53

      Платить за каждую минуту выхода на поле)

      0
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      Рейтинг: +223

      Dinamo4emp 10 января 2016, 23:47

      за что тебе зарплату платить?))

      0
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      Рейтинг: +546

      Nayturs 10 января 2016, 23:07

      Когда вижу такие статьи, то мне всегда хочется предложить прописывать в контрактах футболистов две зарплаты, одну за игру и результат и другую просто за наличие в клубе. По ТК РФ работник должен получать зарплату за исполнение обязанностей, а исполнение у Романа хромает на две ноги.

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      Рейтинг: +132

      никита голоян 10 января 2016, 22:36

      Рома скоро тебе будут плевать в спину и открыто говорить заслуженные гадости в лицо

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      Рейтинг: +2635

      swot1205 10 января 2016, 22:24

      вот звери, не выплачивают миллионы за сидение на лавке...изверги прям

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      Рейтинг: +145

      evgeniykaras 10 января 2016, 22:10

      Жди!

      0
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