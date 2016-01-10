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    • Павлюченко: «С момента подписания контракта ни разу не получал зарплату в «Кубани»

    Павлюченко: «С момента подписания контракта ни разу не получал зарплату в «Кубани»

    Нападающий «Кубани» Роман Павлюченко объяснил причину своего отсутствия в расположении команды в преддверии первого зимнего тренировочного сбора.

    – Планируете присоединяться к «Кубани» на зимних сборах?

    – Это зависит от руководства клуба. Есть неразрешенные финансовые вопросы.

    – Есть задолженности по зарплате?

    – Конечно. Я еще ни разу не получал денег в «Кубани».

    – С первых месяцев контракта?

    – Да, поэтому пришлось предпринять такой шаг, чтобы руководство начало выплачивать хоть какие-то деньги. Пока пять месяцев сижу без заработной платы.

    – Как руководство «Кубани» реагирует на ваши вопросы?

    – Прислали мне письмо, что в течение пяти дней произведут выплату. Прошло уже четыре дня. Жду.

    Источник: «Советский спорт»

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    10.01.2016 22:01
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    Комментарии (10)
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    evgeniykaras
    1452453022
    Жди!
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    swot1205
    1452453863
    вот звери, не выплачивают миллионы за сидение на лавке...изверги прям
    Ответить
    никита голоян
    1452454581
    Рома скоро тебе будут плевать в спину и открыто говорить заслуженные гадости в лицо
    Ответить
    Nayturs
    1452456472
    Когда вижу такие статьи, то мне всегда хочется предложить прописывать в контрактах футболистов две зарплаты, одну за игру и результат и другую просто за наличие в клубе. По ТК РФ работник должен получать зарплату за исполнение обязанностей, а исполнение у Романа хромает на две ноги.
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    Dinamo4emp
    1452458826
    за что тебе зарплату платить?))
    Ответить
    BlackMurder
    1452459207
    Платить за каждую минуту выхода на поле)
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    REDWHITE_
    1452491692
    Несчастный))) Дома уже обои отклеились, в холодильнике мышь повесилась, жена с детьми ушла к богатому...
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    Fandorine
    1452607190
    Уехала в банк.
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    ologreds
    1694996442
    numo454403
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