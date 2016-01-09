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    Денисов перейдет в «Крылья Советов»

    Полузащитник «Динамо» Игорь Денисов станет игроком «Крыльев Советов».

    Сообщается, что за самарский клуб Денисов будет выступать на правах аренды до окончания нынешнего сезона.

    Ранее появилась информация о том, что футболист пропустил медомсотр основного состава «Динамо». Напомним, в ноябре 2015 года Денисов был отстранен от занятий с "Динамо" и тренировался самостоятельно.

    Источник: «Советский спорт»

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    09.01.2016 22:13
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +837

      eleng 10 января 2016, 18:11

      Честный, правдоруб, да просто хороший парень, терроризирует клубы РФПЛ, создавая в них хаос и смуту, а также недоверие к тренеру.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +116

      CSKA75875 10 января 2016, 08:34

      Веркаутерена жаль, уволят наверное за очередной скандал Денисова(

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 января 2016, 07:31

      Жаль Крылья-неплохо клуб смотрелся до этого.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      Sherd_97 10 января 2016, 07:30

      Обмен целого драгуна, на полугодичного Денисова

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 10 января 2016, 03:06

      Жаль Крылья...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      Drunkeschon 9 января 2016, 23:11

      Хороший был клуб! Удачи Игорю в его нелегком деле!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 9 января 2016, 22:27

      Блудный сын

      0
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