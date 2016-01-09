Денисов перейдет в «Крылья Советов»

Полузащитник «Динамо» Игорь Денисов станет игроком «Крыльев Советов».

Сообщается, что за самарский клуб Денисов будет выступать на правах аренды до окончания нынешнего сезона.

Ранее появилась информация о том, что футболист пропустил медомсотр основного состава «Динамо». Напомним, в ноябре 2015 года Денисов был отстранен от занятий с "Динамо" и тренировался самостоятельно.