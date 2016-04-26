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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Матч-ТВ продолжает терять комментаторов. Стадион «Зенита» обрел имя. Дайджест событий дня

Матч-ТВ продолжает терять комментаторов. Стадион «Зенита» обрел имя. Дайджест событий дня

Стогниенко ушел с Матч-ТВ

Вслед за Василием Уткиным, Алексеем Андроновым и Кириллом Дементьевым Матч-ТВ покинул Владимир Стогниенко. Как выразилось руководство холдинга, причины расторжения контракта невозможно объяснить широкой аудитории. По неофициальной версии, именно ради нее – широкой аудитории – Стогниенко и вернулся на ВГТРК, которому предстоит транслировать игры Евро-2016. Без одного из традиционных «голосов» сборной России зрители не останутся, на еврокубках же Владимира мы теперь вряд ли услышим скоро.

Стадион «Зенита» будет назван «Крестовским»

Из другого так же богатого на скандалы проекта сегодня пришла хорошая новость – в имени строящейся уже восемь лет арены не будет брендов. По результатам соцопроса был выбран консервативный и самый очевидный вариант – «Крестовский», по месту географического расположения стадиона в Санкт-Петербурге. Строительство же, как сообщается, будет завершено в этом году.

«Кубань» вновь рассталась с тренером

Краснодарский клуб продолжает старую традицию менять по паре-тройке тренеров в год. В отечественной прессе прошла информация об увольнении Сергея Ташуева, который на днях разругался с главной звездой клуба – Романом Павлюченко. Исполняющим обязанности тренера назначен Арсен Папикян. А на вакантное место, по слухам, уже претендует Виктор Гончаренко.

Представитель «Лестера» мечтает о встрече «лис» и «Ростова» в Лиге чемпионов

Директор английского клуба по новым бизнес-направлениям Марк Дэвис посетил международную конференцию по спортивному маркетингу, проходящую сейчас в России. На ней он не только делился опытом, но восторгался успехами «Ростова», который, по его мнению, очень похож на «Лестер». Слова словами, но с каждым туром подобный матч кажется все реальнее. 

Джейми Варди не сыграет на «Олд Траффорд»

Для победы в АПЛ команде Раньери необходима всего три очка, так что следующий же матч может стать чемпионским. Однако лучшему бомбардиру «лис» сыграть в нем не суждено из-за наказания от ФА. В игре против «Вест Хэма» Варди повел себя грубо с судьей после удаления, за что и был дополнительно наказан на один матч.

Азар ведет переговоры с «ПСЖ»

В СМИ достаточно давно муссируется тема о скором трансфере Эдена Азара в один из мировых топ-клубов. «ПСЖ» в этом контексте также называется не впервые. По информации Canal Supporters, именно французы наиболее настырны в данном вопросе. Среди их главных конкурентов называет «Реал Мадрид».

Суарес просит о повышении зарплаты

Пока «Барселона» ищет способы дохода, зарплатная ведомость клуба продолжает расти. Наглядевшись на тугие кошельки партнеров по атаке, Луис Суарес посчитал, что 10 миллионов в год для него уже недостаточно. Впрочем, руководство каталонцев не сопротивляется и готово перезаключить контракт, однако переговоры начинать пока не торопится.

Кержаков нашел причину карьерных проблем

Имя этой причины Михаил Сурин. Да-да, тот самый бизнесмен, который якобы увел у Кержакова 304 миллиона рублей. И дело даже не в деньгах, а в той клевете, которую бизнесмен обрушил на русского бомбардира. Именно она, по словам Александра, вогнала его в тяжелое психологическое состояние, что сильно сказалось на игре и стало причиной ухода из «Зенита».

«Если люди не будут смотреть «Матч ТВ», то нужно менять людей». Стогниенко и Черданцев – о новом телеканале

«Мельгарехо заставляют жить в отеле в Москве, вдруг кто-то клюнет». 5 странных поступков «Кубани»

Россия. Премьер-лига Европа Зенит Кубань (ЛФЛ) Лестер Ростов Барселона ПСЖ Кержаков Александр Суарес Луис Азар Эден Варди Джейми Ташуев Сергей Гончаренко Виктор
Комментарии (7)
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Loko_Roma
1461693041
В честь Костика Крестова назвали, однозначно!
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Алекс Таранов
1461694865
печалька, что Стогниенко ушёл... один из пюбимых моих коментов...(((
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Ral13
1461694965
Кресты...
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андрей андреев
1461702269
Это вид стадиона сейчас? Да в Ростове за год больше построили. Во капусту моют,в родном городе президента.
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арейская
1461715165
Гончаренко конечно-же нужен клуб, но только не "Кубань", из которого его так...некрасиво попросили, предали и подставили один раз, сделают это и во второй, да и вообще, самолюбие-то должно-же быть?
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Pro100Kid
1461736761
Искренне сомневаюсьв том,что Гончаренко уйдет из ЦСКА ради Кубани
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Denis SPb
1461764455
Гончаренко в Рубин! Стадион в Петербурге - прямо национального масштаба получается проект... Как Беломорканал, например. Хотя нет, его быстрее построили.
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