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    • «Если люди не будут смотреть «Матч ТВ», то нужно менять людей». Стогниенко и Черданцев - о новом телеканале

    «Если люди не будут смотреть «Матч ТВ», то нужно менять людей». Стогниенко и Черданцев - о новом телеканале


    0
    Голосов: 0
    29.10.2015 14:55
    Известные футбольные комментаторы Владимир Стогниенко и Георгий Черданцев дали эксклюзивное интервью «Бомбардиру», в котором рассказали о том, чего ждать нам от нового телеканала «Матч ТВ», который появится в эфире с 1 ноября.
    <p><em>Известные футбольные комментаторы Владимир Стогниенко и Георгий Черданцев дали эксклюзивное интервью «Бомбардиру», в котором рассказали о том, чего ждать нам от нового телеканала «Матч ТВ», который появится в эфире с 1 ноября.</em></p> <p><strong>- Какие у вас ожидания от «Матч ТВ»? Вы уверены, что это будет что-то новое и грандиозное?</strong></p> <p>- То, что это будет нечто новое, – я уверен, а вот о грандиозности мы сможем рассуждать через полгода работы. Сейчас я могу сказать точно только одно: мы будем работать и работать старательно. Не вижу смысла кидаться громкими обещаниями. У нас в стране спортивное телевидение, к сожалению, не так популярно, как во многих странах, в том числе и достаточно бедных, в которых мне довелось побывать. Я надеюсь, с помощью «Матч ТВ» мы исправим эту ситуацию. Когда играет национальная сборная по футболу, а я в огромном аэропорту не могу найти места, где можно это посмотреть…. Так быть не должно.</p> <p><strong>- Девушкам будет интересен этот телеканал? Или это чисто мужское зрелище?</strong></p> <p>- Слушайте, мы же говорим не только про бокс и футбол. Спортивное телевидение - это нечто более широкое. Но мне удобнее говорить про футбол. Если мы затрагиваем гендерные особенности футбольных трансляций, то, конечно, это более мужское зрелище. Но, по моим наблюдениям, женская аудитория за последнее время выросла раза в два.</p> <p><strong>- А с чем это связано?</strong></p> <p>- За последние 20 лет, в принципе, выросло количество футбола по телевизору. Можно болеть за наши клубы, можно за не наши. Я-то всегда выступал за то, что жители нашей страны должны болеть за российские клубы. Но это уже дело вкуса.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446118627_4.jpg" style="width: 720px; height: 440px;" /></p> <p><strong>- Но на «Матч-ТВ» будет транслироваться не только РФПЛ?</strong></p> <p>- Насколько я знаю, да. Там будет большое количество видов спорта, не только футбола. И заграничный спорт тоже будет присутствовать. Плюс есть же еще и цифровые каналы, которые входят в эту сеть, объем трансляций будет впечатляющий. Есть, к примеру, фигурное катание. Биатлон. Я сам лично не люблю его, но знаю, что многие женщины его с удовольствием смотрят.</p> <p><strong>- Если отойти от спорта, то что еще будет транслироваться на нем?</strong></p> <p>- Будет большое количество программ, которые как-то связаны со спортом, но не являются трансляциями. В том числе, о ЗОЖ. Будут передачи, которые рассказывают о разных спортсменах. Я думаю, контент для девушек будет достаточно обширным.</p> <p><strong>- И последний вопрос, увидим ли мы чемпионат Европы на «Матч ТВ»?</strong></p> <p>- Насколько я понимаю, такие планы есть, но все будет зависеть от договоренностей с федеральными каналами.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>***</strong></span></p> <p>Также своими мыслями о будущем грандиозного проекта поделился <strong>Георгий Черданцев</strong>, который также будет работать на "Матч ТВ".</p> <p>- Хочется верить, что «Матч ТВ» будет успешным. Здесь собралась очень сильная команда. Как продюсерская, так и творческая. Такого симбиоза в России еще не было. Плюс права. Что на «Плюсе», что на «России 2» работали очень сильные команды, но они были разрозненны. У ВГТРК был очень хороший коллектив, но не было телеправ на многие соревнования, а у нас эти права были, и команда была сильная, но мы не вещали на всю страну. Только на определенную аудиторию. Сейчас это все объединилось в одно целое. Это беспрецедентная история для нашего телевидения. И если это не пойдет, если люди не будут это смотреть, то нужно менять людей.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446117919_10682427_10152510908093042_6079845123420746679_o.jpg" style="width: 720px; height: 489px;" /></p> <p><strong>- А канал будет более мужским или женским?</strong></p> <p>- Смотрите, я часто по работе бываю в США. Там спортивная телеиндустрия безусловно сильнейшая в мире. И если вы вспомните американские фильмы, то там есть шаблон счастливой семейной жизни: дети вместе с родителями делают что-то спортивное. К примеру, кидают  бейсбольный мяч. Сейчас уже все там играют в футбол. Европейский. Не надо говорить "соккер". Они понимают слово football, как и европейцы.</p> <p>В США сейчас дикая популярность футбола. Особенно женского. Их сборная недавно играла в финале чемпионата мира. Я как раз в этот момент был в Америке. Дикий ажиотаж. По телевидению об этом постоянно говорили. Эти девицы настоящие героини и звезды. Я к чему клоню, девушки увлекаются спортом больше, чем можно подумать. Я это понимаю по своим соцсетям. Или по тому, кто подходит около стадиона. Мне легче говорить о футболе, я с этой аудиторией намного больше коммуницирую. Так вот, женская аудитория футбола очень сильно выросла.  Поэтому я считаю, что какой-то узконаправленности быть не должно. «Матч ТВ» - телеканал для всех. Мы должны заинтересовать все социальные группы смотреть и увлекаться спортом.</p>
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Личная страница Георгия Черданцева в Facebook, Instagram Владимира Стогниенко, Instagram "Матч-ТВ"
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    Комментарии (12)
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    koka7751
    1446128405
    Рекламировать немного научились, а что будет в самом деле? Поживем, увидим.
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    Sarmat 2015
    1446130765
    Если они будут показывать только 2 - 3 матча РФПЛ из каждого тура, то зачем было вообще городить весь этот огород? Значит все - таки победило бабло, а не спорт.
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    aviator117
    1446152294
    Посмотрел программу на неделю и задумался ... Нда а а
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    plusnindimon
    1446154961
    Вот их и нужно в первую очередь менять
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    rammax fcsm
    1446283287
    чердак - визгливая истеричка
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    Альтер
    1446325096
    Думал,классный канал будет,столько футбола обещали!а оказалось просто название канала поменяли и добавили около 10% футбола.
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    kykyi
    1446574121
    Если люди не будут смотреть Матч ТВ- то нужноменять Жижу Гавниевну и всю ее команду. А, то видишь ли люди не те.
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    FCTG095
    1446727619
    Там изначально не те люди ёпт
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    B_A_IV
    1446913456
    " И если это не пойдет, если люди не будут это смотреть, то нужно менять людей." нужно давно менять руководство всех уровней .. они работают не для нашей страны.. л чем постоянно проговариваются..
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