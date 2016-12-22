«Зенит» оформляет второй трансфер. Месси объявил «Барселоне» ультиматум. Дайджест событий дня

«Спартак» согласен с условиями сделки по Луису Адриано

«Спартак» договаривается с «Миланом» насчет покупки Луиса Адриано. Сегодня стало известно, что клубам удалось согласовать все вопросы, осталось лишь обсудить условия личного контракта. Около трех миллионов евро в год бразилец получает в «Милане», «Спартак» готов платить 3,2 млн и добавить различные бонусы. Планируется, что детали трансфера будут улажены в ближайшее время.

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«Барселона» конкурирует с «Ювентусом» за Витселя

«Барселона» включилась в спор за полузащитника «Зенита» Акселя Витселя. Каталонцы хотят усилиться бельгийцем следующим летом по истечении контракта футболиста. Что касается «Ювентуса», то сегодня его генеральный менеджер Джузеппе Маротта заявил, что переговоры по трансферу Витселя в итальянский клуб зашли в тупик. Очередной раз.

СМИ сообщили об ультиматуме Месси руководству «Барселоны»

Покупка Витселя – далеко не главная проблема руководства сине-гранатовых. Сейчас их больше заботит тот факт, что Лионель Месси может покинуть команду ради отъезда в Китай, если «Барселона» не сможет удовлетворить его финансовые запросы. Ранее появлялась информация о том, что Месси может получить контракт в китайском клубе на сумму около 100 миллионов евро в год. Нынешнее же соглашение аргентинца с «Барсой» истечет летом 2018 года.

За Лунева «Зенит» выложил 3,5 млн евро

«Зенит» согласовал условия перехода вратаря «Уфы» Андрея Лунева, при этом СМИ сообщили, что контракт уже подписан. Соглашение рассчитано на четыре с половиной года, сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро. При этом Лунев отказался от выгодного предложения «Краснодара», руководство которого предлагало ему контракт с зарплатой, превышающей «зенитовскую» в полтора раза. Ранее сообщалось, что игрок успешно прошел медосмотр, а сделка сделка будет оформлена в пятницу. Еще одна новость – «Зениту» интересен возрастной защитник из «Гремио».

Пешком до Луны. Почему трансфер Лунева в «Зенит» – ошибка

Россия – на 56-м месте в рейтинге ФИФА

Падение продолжается – в обновленном рейтинге национальных сборных наша команда упала еще ниже. Теперь сборная России располагается на 56-й строчке рядом с Панамой, Венесуэлой и Мали. Лидирует в списке Аргентина, следом за ней – Бразилия и Германия. В первой десятке все так же по пять стран из Европы и Южной Америки. Чемпионы Европы португальцы занимают восьмое место.

Кафельников обругал «Зенит»

«Не хочу, чтобы Самедов в «Спартак» приходил. А «Зенит» все равно колхоз отстойный. Бомжатник. Никогда он чемпионом больше не станет. «Спартак» – чемпион». Пожалуй, это все, что нужно знать об общении знаменитого в прошлом теннисиста Евгения Кафельникова в Periscope. Он ответил на ряд вопросов, общаясь вместе со своей дочерью, в том числе и о футболе. Сегодня его реакцию обсуждали бурно.

«Анжи» сменит Врбу на Ташуева

Махачкалинский «Анжи» намерен в следующие два дня поменять тренерский штаб – главным тренером станет Сергей Ташуев, который придет на смену Павелу Врбе. Ранее сообщалось о том, что клуб покинут многие футболисты, а руководство «Анжи» нацелится на новый курс развития и сосредоточится на воспитании молодых футболистов.

Хуммельс объяснил, чем вызвана его радикальная смена имиджа

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс рассказал, что сподвигло его на смену имиджа. Вчера футболист предстал перед публикой блондином, что стало для многих полнейшей неожиданностью. Связано это было с проигранным спором на традиционном в Германии фестивале «Октоберфест», когда Хуммельс не сумел обыграть своего соперника в кегли. «Мой оппонент за одну попытку сбил кеглей больше, чем я за три. Это был полный провал. Мне нужно время, чтобы привыкнуть к этой игре», – отметил игрок.

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