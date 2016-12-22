Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Зенит» оформляет второй трансфер. Месси объявил «Барселоне» ультиматум. Дайджест событий дня

«Зенит» оформляет второй трансфер. Месси объявил «Барселоне» ультиматум. Дайджест событий дня

«Спартак» согласен с условиями сделки по Луису Адриано

«Спартак» договаривается с «Миланом» насчет покупки Луиса Адриано. Сегодня стало известно, что клубам удалось согласовать все вопросы, осталось лишь обсудить условия личного контракта. Около трех миллионов евро в год бразилец получает в «Милане», «Спартак» готов платить 3,2 млн и добавить различные бонусы. Планируется, что детали трансфера будут улажены в ближайшее время.

5 причин, почему Луис Адриано – крутое усиление для «Спартака»

«Барселона» конкурирует с «Ювентусом» за Витселя

«Барселона» включилась в спор за полузащитника «Зенита» Акселя Витселя. Каталонцы хотят усилиться бельгийцем следующим летом по истечении контракта футболиста. Что касается «Ювентуса», то сегодня его генеральный менеджер Джузеппе Маротта заявил, что переговоры по трансферу Витселя в итальянский клуб зашли в тупик. Очередной раз.

СМИ сообщили об ультиматуме Месси руководству «Барселоны»

Покупка Витселя – далеко не главная проблема руководства сине-гранатовых. Сейчас их больше заботит тот факт, что Лионель Месси может покинуть команду ради отъезда в Китай, если «Барселона» не сможет удовлетворить его финансовые запросы. Ранее появлялась информация о том, что Месси может получить контракт в китайском клубе на сумму около 100 миллионов евро в год. Нынешнее же соглашение аргентинца с «Барсой» истечет летом 2018 года.

За Лунева «Зенит» выложил 3,5 млн евро

«Зенит» согласовал условия перехода вратаря «Уфы» Андрея Лунева, при этом СМИ сообщили, что контракт уже подписан. Соглашение рассчитано на четыре с половиной года, сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро. При этом Лунев отказался от выгодного предложения «Краснодара», руководство которого предлагало ему контракт с зарплатой, превышающей «зенитовскую» в полтора раза. Ранее сообщалось, что игрок успешно прошел медосмотр, а сделка сделка будет оформлена в пятницу. Еще одна новость – «Зениту» интересен возрастной защитник из «Гремио».

Пешком до Луны. Почему трансфер Лунева в «Зенит» – ошибка

Россия – на 56-м месте в рейтинге ФИФА

Падение продолжается – в обновленном рейтинге национальных сборных наша команда упала еще ниже. Теперь сборная России располагается на 56-й строчке рядом с Панамой, Венесуэлой и Мали. Лидирует в списке Аргентина, следом за ней – Бразилия и Германия. В первой десятке все так же по пять стран из Европы и Южной Америки. Чемпионы Европы португальцы занимают восьмое место.

Кафельников обругал «Зенит»

«Не хочу, чтобы Самедов в «Спартак» приходил. А «Зенит» все равно колхоз отстойный. Бомжатник. Никогда он чемпионом больше не станет. «Спартак» – чемпион». Пожалуй, это все, что нужно знать об общении знаменитого в прошлом теннисиста Евгения Кафельникова в Periscope. Он ответил на ряд вопросов, общаясь вместе со своей дочерью, в том числе и о футболе. Сегодня его реакцию обсуждали бурно.

«Анжи» сменит Врбу на Ташуева

Махачкалинский «Анжи» намерен в следующие два дня поменять тренерский штаб – главным тренером станет Сергей Ташуев, который придет на смену Павелу Врбе. Ранее сообщалось о том, что клуб покинут многие футболисты, а руководство «Анжи» нацелится на новый курс развития и сосредоточится на воспитании молодых футболистов.

Хуммельс объяснил, чем вызвана его радикальная смена имиджа

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс рассказал, что сподвигло его на смену имиджа. Вчера футболист предстал перед публикой блондином, что стало для многих полнейшей неожиданностью. Связано это было с проигранным спором на традиционном в Германии фестивале «Октоберфест», когда Хуммельс не сумел обыграть своего соперника в кегли. «Мой оппонент за одну попытку сбил кеглей больше, чем я за три. Это был полный провал. Мне нужно время, чтобы привыкнуть к этой игре», – отметил игрок.

Носки Венгера, валенки «Амкара», «Монополия» Мадрида и другие клевые подарки на Новый год для болельщика

Россия. Премьер-лига Испания. Примера Россия Спартак Милан Барселона Ювентус Зенит Уфа Россия Анжи Бавария Месси Лионель Хуммельс Матс Адриано Луис Витсель Аксель Лунев Андрей Ташуев Сергей
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alp
1482432271
так... кто из Зенитовцев отодрал дочу кафельникова?
Ответить
Юрий Басов
1482432321
Да,видеть "блондина" Хуммельса оч,неожиданно.Думаю,он а "Баерне" вообще потерялся,В "Боруссии" лучше смотрелся.
Ответить
life85
1482436131
Рейтинги ФУФлА - хрень полная !!! Кафельникова все обсуждают ,а обычных м..даков каждодневно обсер...х зеню - никто. Анжи собирается идти по пути "Волги" , но почему-то не учится на её ошибках ...
Ответить
barca9651
1482438342
что за бред? не поедет Месси ни в какой китай
Ответить
h3LL1k
1482442550
Кафельников еблан? или кто? такой бред даже не все фаны несут заядлые XD очевидно ПМС у парнишки :D
Ответить
TUMS
1482443203
Если Месси уедет в Китай - считай карьере игрока конец.
Ответить
artem 81
1482459811
Почему Зенит? Да все команды отстой особенно которые с баблом. Молодцы Ростов и Уфа по настоящему борятся им немного бабла, они мы драли и Спартак, и Зенит, и ЦСКА и Локомотив.
Ответить
BuenosArgentina
1482467385
Месси в Зенит ! Я думаю для него и для Зенита неплохой вариант
Ответить
DmiSid
1482547303
Лунев уровнем не намного лучше Лодыгина,а местами и хуже. Лодыин по потенциалу сильнее Лунева. За чем трансфер?
Ответить
Gold_Man_Analytical
1483343522
http://bombardir.ru/posts/2392?first=1 про Барселону блог. Посмотрите) Буду рад.
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+