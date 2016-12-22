«Зенит» заплатил «Уфе» за Лунева 3,5 миллиона

Дорого-недорого, хорошо,что бабки в России остались, а не за бугор ушли.
Опять-же помощь далеко небогатой УФЕ.
И вообще, может быть, это заувалированная ( во какое слово выдал!) спонсорская помощь богатых - бедным)))
Вратарь «Уфы» Андрей Лунев подписал контракт с «Зенитом». Условия соглашения не сообщаются. Контракт рассчитан на четыре с половиной года. Как утверждается, питерский клуб заплатил за футболиста 3,5 миллиона евро.
В текущем сезоне Лунев провел в чемпионате России 10 матчей, шесть из которых отстоял на ноль.