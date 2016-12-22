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    «Зенит» заплатил «Уфе» за Лунева 3,5 миллиона

    Вратарь «Уфы» Андрей Лунев подписал контракт с «Зенитом». Условия соглашения не сообщаются. Контракт рассчитан на четыре с половиной года. Как утверждается, питерский клуб заплатил за футболиста 3,5 миллиона евро.

    В текущем сезоне Лунев провел в чемпионате России 10 матчей, шесть из которых отстоял на ноль.

    Источник: «Матч ТВ»

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    22.12.2016 16:42
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +2269

      dyema 22 декабря 2016, 22:44

      Дорого-недорого, хорошо,что бабки в России остались, а не за бугор ушли.
      Опять-же помощь далеко небогатой УФЕ.
      И вообще, может быть, это заувалированная ( во какое слово выдал!) спонсорская помощь богатых - бедным)))

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 22 декабря 2016, 22:41

      Такие деньги за ничего не показавшего пока ещё голкипера, как за Ломбертса, который стабильно верой и правдой играет и в сборную Бельгии привлекается

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 22 декабря 2016, 21:24

      Есть шансы, что после окончания сезона этот трансфер будет считаться лучшим в межсезонье !

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 22 декабря 2016, 21:09

      Сумма кажется явно завышена…

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear > filosof sparty 23 декабря 2016, 01:21

      ...а на "распил"...

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      Рейтинг: +22

      lokoman11111 22 декабря 2016, 19:52

      ждем в сборной,хороший вратарь

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 декабря 2016, 19:48

      Три вратаря есть,осталась защита,может тогда Лодыгина попробовать?

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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 22 декабря 2016, 19:47

      поживём увидим

      0
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      Рейтинг: +422

      TRELL 22 декабря 2016, 19:45

      Скоро будет ясно! Удачный или нет трансфер.

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 22 декабря 2016, 18:56

      Хорошее приобретение)))

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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 22 декабря 2016, 18:53

      рублей скорее всего, за такие деньг можно было купить Селихова или другого более опытныго кипера, но неплатить за 10 матчей 3,5 миллионов евро

      -1
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