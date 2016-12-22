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    • Пешком до Луны. Почему трансфер Лунева в «Зенит» – ошибка

    Пешком до Луны. Почему трансфер Лунева в «Зенит» – ошибка


    4.2
    Голосов: 10
    22.12.2016 19:00
    «Бомбардир» рассказывает, кто такой будущий новичок «Зенита» Андрей Лунев, и почему его переход не принесет никаких дивидендов питерскому клубу.

    Кто такой Лунев

    Об Андрее Луневе большинство тех, кто смотрит матчи РФПЛ, узнали после игры с «Локомотивом», где тот выдал настоящее шоу, сделав несколько потрясающих сейвов и взяв пенальти.

    Потом был матч с набравшим обороты «Спартаком», который как следует подскочил на уфимской кочке, проиграв дома 0:1. И снова Лунев стал героем встречи. Внимание прессы, высокие оценки, положительные отзывы болельщиков, и Андрей становится новым героем чемпионата.

    Еще два года назад мало кто думал, что Андрей вообще заиграет на профессиональном уровне. Тогда он выступал во второй лиге, защищая ворота «Калуги». В родном «Торпедо» в талант Лунева никак не верили – на Автозаводской молодой вратарь грел лавку вместе с будущим партнером по «Зениту» Иваном Новосельцевым. Были и аренды в «Истру» (где он играл вместе с тем же Новосельцевым), командировка в Калугу, разрыв контракта, три игры за разваливающийся на глазах «Сатурн»… И пустота.

    Кто знает, как сложилась бы карьера Лунева, если бы не Юрий Перескоков, с которым Андрей пересекся еще в «Калуге». Именно он убедил скаутов «Уфы» обратить внимание на молодого вратаря из «Сатурна», выдавшего несколько удачных игр. Так Лунев оказался в команде Гончаренко в качестве второго вратаря – в шестом туре после травмы основного Гиорги Шелии получил шанс сыграть против «Локомотива». А дальше вы все сами прекрасно знаете.

    Почему его трансфер – ошибка

    История футбольного пути Лунева действительно очень притягательна. Такому парню хочется симпатизировать и за него болеть. Однако в суровой питерской действительности Андрей может написать несколько не самых ярких глав своей биографии. И даже не по своей вине.

    Если отсмотреть игры Лунева в этом сезоне за «Уфу», бросается в глаза, что Андрей – футболист куража. Первое впечатление всегда самое яркое, не так ли? Так вот в дебютных играх РФПЛ Лунев действительно смог его произвести – матч на «ноль» с «Краснодаром», героические спасения в игре со «Спартаком», взятый пенальти во встрече с «Локомотивом». Свой первый гол Андрей пропустил лишь в своем четвертом матче – и то после срезки Стоцкого в свои ворота. За месяц голкипер «Уфы» набрал множество положительных отзывов и даже становился MVP РФПЛ. После этого и заговорили о том, что в России растет еще один сильный голкипер.

    Однако затем была серия не самых однозначных матчей. Разберем все по порядку. В матче с ЦСКА по воротам Лунева было нанесено всего два удара – один из них стал голевым. В пропущенном мяче Андрей не виноват, но вратарь высокого уровня вполне мог сыграть на выходе после подачи углового. Наш герой на такой шаг не решился.

    Интересно, что после этой игры Виктор Гончаренко вновь поставил в основу Гиорги Шелию. Однако грузинский голкипер сам себя усадил на скамейку, удалившись на 8-й минуте. Место в воротах вновь занял Лунев – пропущенный пенальти и отличный удар Рочины под штангу никоим образом не лежат на совести Андрея. А вот третий гол Набиуллина, ставший в итоге для казанцев победным – вполне себе. Конечно, на не самую удачную игру Лунева в этом эпизоде никто не обратил внимания. Однако представьте, что началось бы, окажись на его месте Лодыгин. И еще один интересный момент – в створ ворот «Уфы» игроки «Рубина» нанесли пять ударов. Три из них стали голевыми.

    В матчах с «Анжи», «Оренбургом» и «Томью» Лунев вновь сохранил ворота в неприкосновенности, что позволило «Уфе» одержать три минимальные победы. Андрей сыграл надежно, однако во всех трех играх в створ ворот уфимцев не приходилось более четырех мячей за матч.

    Тут стоит отметить еще один момент, почему «Уфа» так мало опускает. Здесь огромную роль сыграл Виктор Гончаренко, который теперь будет выстраивать игру в ЦСКА. Белорусский специалист действительно проделал огромную работу в Уфе, соорудив одну из самых вышколенных команд РФПЛ. Виктор Васин (тоже вернувшийся в ЦСКА) вместе с партнерами по обороне допускали очень мало ошибок и не позволяли соперникам наносить большое количество ударов по своим воротам. Голкиперу оставалось лишь не ошибаться. С этой задачей не справился Шелия, зато неплохо ее выполнил Лунев.

    Моментом X для Андрея стал матч снежный матч в Питере против будущей команды. Тут – шесть ударов в створ и два пропущенных мяча. Интересно, что в этой игре более ярко выступил визави Лунева Лодыгин, спасший «Зенит» в нескольких эпизодах. Нападение питерцев до 84-й минуты неразрешимых задач перед голкипером соперника не ставило. Но когда у ворот гостей стало по-настоящему жарко, Лунев не выручил.

    Игра новичка «Зенита» строится на рефлексии – спасения на ленточке, реакция на удары в упор. Однако при игре на выходах и вводе мяча ногой у Лунева периодически возникают проблемы. Когда он ловит кураж, то может спасать матчи, когда нет – то ничего сверхъестественного от Андрея ждать не стоит. Никого не напоминает?

    Лодыгина часто обвиняют в отсутствии школы и постоянных ляпах. Однако проблемы Юрия кроются в психологии – его спад случился, когда в «Зените» появился еще один крепкий вратарь, Михаил Кержаков. Луческу не раз говорил, что видит Лодыгина игроком старта, верит в него, однако на деле все складывается несколько иначе. Вместо того чтобы продолжать делать ставку на нынешнего голкипера или же приобретения более сильного исполнителя на эту позицию (Беленова, Джанаева или Крицюка, если уж «Зениту» так важно иметь россиянина в воротах), клуб подписывает ничем не выдающегося вратаря, сыгравшего два сильных матча в сезоне. По меркам РФПЛ Лунев действительно может вырасти в сильного исполнителя. Однако когда дело дойдет до еврокубков, «Зенит» вновь может оказаться без крепких тылов. Вместо сильного первого номера Луческу получил в свое распоряжение голкипера, который ничем не лучше уже имеющихся.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Уфа», РФПЛ
    Рейтинг: 4.2 Голосов: 10
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    Комментарии20
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    • ...
      Рейтинг: +12626

      Вомбат 22 декабря 2016, 23:52

      Лодыгина уже не переучить - греки рано развиваются и в 25-26 лет их уже бесполезно муштровать, а вот 25-летнего Лунева еще вполне можно отшлифовать. Наверное, так рассуждал Луческу, давая санкцию на этот переход.

      1
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      Рейтинг: +10

      х.. моржовый > Вомбат 25 декабря 2016, 01:53

      Не надо забывать что рассвет голкиперов приходится на 30+

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 22 декабря 2016, 20:54

      Может на перспективу взяли?Типа отдадут в аренду сразу?

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > ZenitGunner 24 декабря 2016, 16:10

      Для вратаря 25 лет это ещё перспектива...можно ещё лет 10-15 играть))))было бы здоровье)

      1
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      Рейтинг: +81

      Kugal 22 декабря 2016, 19:21

      ну что ж Удачи!

      0
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      Рейтинг: +7

      Елена078 22 декабря 2016, 13:35

      Прежде,чем писать и делать выводы,надо разбираться о чем пишешь. Лунев один из лучших росссийских вратарей играющий на выходах,с отличной поставленной вратарской техникой. А 8 матчей с играть на ноль ,на кураже не возможно !!! Я знаю о чем говорю ,а вы делетант!!!!!

      -3
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      Рейтинг: +71

      Денис Беневольский > Елена078 22 декабря 2016, 14:38

      Так автор тоже знает, о чем говорит. Он вон сколько всего о Луневе написал, а у вас пара слов да и все. Одни эмоции.

      1
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      Рейтинг: +177

      miklos > Денис Беневольский 22 декабря 2016, 14:48

      честно говоря, как-то жутковато реагировать на сообщение человека с ником "Елена" и "мужским" полом в анкете ) а уж загадочное слово "с играть" и вовсе приводит в замешательство

      5
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      Рейтинг: +4305

      Zubo > miklos 22 декабря 2016, 20:26

      Полность согласен с Еленой! Давай , придирайся к нику, больше сказать нечего? Недостатки высосаны из пальца, очень необьективно, предвзято, анализа по сути нет, просто бездоказательные выводы, поэтому неубедительно, аргументы слабы, например пропущенные от кого то голы или недостаточность игрового времени в РФПЛ не доказывают отсутствие таланта и одновременно ошибочность трансфера, вратарь достаточно молодой и при правильно поставленной работе может вырасти в хорошего голкипера. Слова "героическое" спасение, игра на "рефлексии" и игрок "куража" просто говорят о некомпетентности и даже непорядочности автора статьи, потому что это попытка отрицать очевидное и по сути это просто оскорбления. То есть когда игрок сыграл блестяще, вы говорите что это не в силу профессиональных достоинств а "героическая" игра. Я слышал эти грязные инсенуации о многих великолепных играх Зенита. Заключение: Заказ выполнил плохо.

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      Рейтинг: +177

      miklos > Zubo 22 декабря 2016, 21:09

      вообще не понял, почему вы так обижены на объективный анализ с доводами, которых вы, кстати, не привели вообще. ну а раз "заказ", то говорить тем более не о чем. здоровья вам )

      0
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      Рейтинг: +7052

      sochi-2013 22 декабря 2016, 13:18

      Статья дилетанта. Парень играет на таланте. Бирюков поставит игру, и будет вратарь топ-уровня. Дело за тренером. Я так думаю!))

      0
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      Рейтинг: +71

      Денис Беневольский > sochi-2013 22 декабря 2016, 14:37

      Это была бы статья дилетанта, если бы автор намеренно принижал успехи Лунева, а его недостатки высасывал из пальца. Но такого нет. Автор пытается здраво посмотреть на ситуацию, абстрагировавшись от эмоциональных выкриков в духе: "Лунев - будущее России" и тд. У нас таких будущих вагон и маленькая тележка было. И где они все? Где Соловьев, Гатагов, Козлов, Махмудов и прочие герои? Вон и Миранчук пока на пути туда же. Не надо перехваливать молодых. Лунев - молодец, но в Зене он вполне может усесть на лавку, как тот же Соловьев, а потом пропасть, чего бы не хотелось лично мне. Да и многим, думаю.

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      Рейтинг: +7052

      sochi-2013 > Денис Беневольский 22 декабря 2016, 14:49

      Ты меня внимательно прочитал? Смысл в том, что надо работать с талантливой молодежью, а не ослаблять конкурентов, губя карьеру перспективных ребят.

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      Рейтинг: +71

      Денис Беневольский > sochi-2013 22 декабря 2016, 16:35

      Вот теперь внимательно прочитал и понял тебя, а в прошлом сообщении такой мысли не заметил. Разве что, она былп умело запрятана в словосочетание "дело за тренером".
      "Уфа" - конкурент "Зенита" разве?) А насчет губить карьеру соглашусь, Лунев в Питере может основательно присесть на лавку.

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      Рейтинг: +7052

      sochi-2013 > Денис Беневольский 22 декабря 2016, 17:18

      )

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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 22 декабря 2016, 13:12

      У Лодыгина есть талант, по потенциалу он кипер номер два в России, после Акинфеева, а мог бы быть и ровней ему и даже превзойти. Но нифига нет стабильности, да к тому же идиотские ляпы из-за своих же заморочек с головушкой. Пока вообще не понятно чем Лунёв лучше Лодыгина, Кержакова и молодых вратарей из академии. Очень неоднозначный трансфер.

      3
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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko 22 декабря 2016, 10:20

      Мне тоже кажется ненужный трансфер. Лунев еще мог бы в этом сезоне выручить много раз Уфу. А сейчас может и вовсе не играть. Как бы кто не критиковал Лодыгина, но в команде он вратарь №1.

      6
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      Рейтинг: +762

      sprint5 22 декабря 2016, 10:13

      время покажет кто прав или автор или Лунев

      5
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      Рейтинг: +17502

      Garrincha58 22 декабря 2016, 10:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      все правильно очередной провал селекционеров Зенита точно такой же как трансфер Новосельцева, складывается впечатление что из русских игроков Зенит покупает самый шлак

      -4
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      Рейтинг: +767

      товрос > Garrincha58 22 декабря 2016, 19:42

      все дело в тренерах в Ростове у Бердыева,Новосельцев дорос до сборной,я не хочу сказать ничего плохого про Луческу,ну у него парень лавку шлифует

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