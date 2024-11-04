Лунев – о реакции Черданцева на его слова: «Не совсем адекватная»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев оценил высказывание комментатора «Матч ТВ» Георгия Черданцева.
- Ранее журналист назвал сборную России под руководством Валерия Карпина «самой слабой за много лет».
- Лунев не согласился с Черданцевым: «Если он правда так считает, то, наверное, в футболе он не совсем разбирается».
- В ответ комментатор потребовал уважения и призвал динамовца выбирать выражения.
– Видел, какую реакцию Черданцева вызвали твои слова?
– Считаю, что не совсем адекватную. В чем она адекватная? Я понимаю его реакцию, но ничего оскорбительного в его адрес я не сказал.
– Вы знакомы?
– Нет. Он комментатор, я футболист. В эфирах с ним не был, не мое.