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    • Лунев – о реакции Черданцева на его слова: «Не совсем адекватная»

    Лунев – о реакции Черданцева на его слова: «Не совсем адекватная»

    Вратарь «Динамо» Андрей Лунев оценил высказывание комментатора «Матч ТВ» Георгия Черданцева.

    • Ранее журналист назвал сборную России под руководством Валерия Карпина «самой слабой за много лет».
    • Лунев не согласился с Черданцевым: «Если он правда так считает, то, наверное, в футболе он не совсем разбирается».
    • В ответ комментатор потребовал уважения и призвал динамовца выбирать выражения.

    – Видел, какую реакцию Черданцева вызвали твои слова?

    – Считаю, что не совсем адекватную. В чем она адекватная? Я понимаю его реакцию, но ничего оскорбительного в его адрес я не сказал.

    – Вы знакомы?

    – Нет. Он комментатор, я футболист. В эфирах с ним не был, не мое.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.11.2024 16:29
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Semenycch
    1730727407
    Полностью солидарен с Черданцевым!
    Ответить
    Спартачище
    1730728450
    Обидчивая девочка Жора
    Ответить
    Питерский князь
    1730730770
    Самая сильная сборная, что я видел. Если участвовали на Муднеале, точно заняли бы 1 место! :)))
    Ответить
    bset
    1730732445
    Сборная - самая слабая за много лет. Комментаторы и журналисты - самые слабые за много лет. Точка.
    Ответить
    subbotaspartak
    1730736118
    Черданцев: Хочу быть владычицей морскою.... эфира... владычицей
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    The only one
    1730771713
    Неадекватная реакция неадекватного комментатора. Это нормально.
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