Черданцев – о критике Карпина: «Раздражает, когда некомпетентные люди делятся вкусовщиной, я в профессии 30 лет»

Спортивный комментатор Георгий Черданцев на бусти-аккаунте Сергея Егорова оценил резонансное высказывание Валерия Карпина.

Тренер «Ростова» и сборной России признался, что футбольные трансляции предпочитает смотреть без звука.

Его раздражает работа российских комментаторов.

Карпину не нравятся их оценочные суждения: «Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле».

– А что, тебя разозлил Валерий Георгиевич?

– Да. Меня раздражает, когда люди некомпетентны в каких-то вопросах, и начинают вкусовщиной делиться. Я в этой профессии 30 лет, общался с комментаторами еще советской школы. Махарадзе я не застал, но Маслаченко, Дмитриева, Майоровы – Евгений, Борис. Все остальные. Этих людей знал лично, они меня учили.

Публично выступать, тем более находясь в должности главного тренера сборной... Понимаю, если ты нейтральный персонаж, просто болельщик. Когда ты болельщик, можешь высказываться относительно людей в своей индустрии как угодно. Но в данном случае какое-то уважение к людям и к тому, чем они занимаются, оказывать нужно. Особенно выступая публично.

Тем более Валерий Георгиевич сам был в этой роли в Испании, хоть и эксперта. Некоторое время был руководителем.

Знать профессию изнутри и говорить «я выключаю звук» – ну хорошо, мы же не будем говорить публично, что выключаем телевизор, когда играет «Ростов». В плохих матчах, когда их неинтересно смотреть.

Или когда сборная России чудовищно играла еще до исключения, до отстранения. Это же было ужасно. И что – не смотреть это, не обсуждать?

Это была самая слабая сборная вообще за последние много-много лет – на мой взгляд. Я подчеркиваю: на мой взгляд. Но не это не значит, что я ее выключил и не буду смотреть.