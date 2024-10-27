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  • Черданцев – о критике Карпина: «Раздражает, когда некомпетентные люди делятся вкусовщиной, я в профессии 30 лет»

Черданцев – о критике Карпина: «Раздражает, когда некомпетентные люди делятся вкусовщиной, я в профессии 30 лет»

27 октября 2024, 09:52
16

Спортивный комментатор Георгий Черданцев на бусти-аккаунте Сергея Егорова оценил резонансное высказывание Валерия Карпина.

  • Тренер «Ростова» и сборной России признался, что футбольные трансляции предпочитает смотреть без звука.
  • Его раздражает работа российских комментаторов.
  • Карпину не нравятся их оценочные суждения: «Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле».

– А что, тебя разозлил Валерий Георгиевич?

– Да. Меня раздражает, когда люди некомпетентны в каких-то вопросах, и начинают вкусовщиной делиться. Я в этой профессии 30 лет, общался с комментаторами еще советской школы. Махарадзе я не застал, но Маслаченко, Дмитриева, Майоровы – Евгений, Борис. Все остальные. Этих людей знал лично, они меня учили.

Публично выступать, тем более находясь в должности главного тренера сборной... Понимаю, если ты нейтральный персонаж, просто болельщик. Когда ты болельщик, можешь высказываться относительно людей в своей индустрии как угодно. Но в данном случае какое-то уважение к людям и к тому, чем они занимаются, оказывать нужно. Особенно выступая публично.

Тем более Валерий Георгиевич сам был в этой роли в Испании, хоть и эксперта. Некоторое время был руководителем.

Знать профессию изнутри и говорить «я выключаю звук» – ну хорошо, мы же не будем говорить публично, что выключаем телевизор, когда играет «Ростов». В плохих матчах, когда их неинтересно смотреть.

Или когда сборная России чудовищно играла еще до исключения, до отстранения. Это же было ужасно. И что – не смотреть это, не обсуждать?

Это была самая слабая сборная вообще за последние много-много лет – на мой взгляд. Я подчеркиваю: на мой взгляд. Но не это не значит, что я ее выключил и не буду смотреть.

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Источник: Спортс
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий Черданцев Георгий
Комментарии (16)
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Artemka444
1730012574
Чердак вообще никакущий, может раньше и норм был но сейчас полный ужас Такую дичь что в матчах что в студии несёт
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Борис34684
1730013795
Во понесло пустышку.
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...уефан
1730014316
...птицы говоруны плотно сбились в корпоративную, агрессивную стаю и начали прицельное помётометание в сторону их раздражителя...
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andr45
1730014494
«они меня учили.» Как говорится не в коня корм, что и подтвердил АРШАВИН, высказав тебе в лицо, что ты ДИЛЕТАНТ)
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sined1951
1730014955
Вчера смотрел матч ЦСКА с Факелом.Комментировал матч Черданцев. Это было настоящее убожество. Весь матч он превозносил на все лады игру иностранца Пьянича, хотя он был на порядок хуже нашего Облякова. Зачем нам такой комментатор, который превозносит на все лады престарелую бывшую иностранную, давно сдувшуюся звезду? Это вызывает резкое непринятие Черданцева как комментатора и человека. Ставлю вопрос: зачем нам этот иностранный жополиз нужен?
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gor77
1730015634
Даааа, уж.)))) Помница, как этот самый Черданцев много раз говорил, что он и "новое поколение комментаторов" прямые наследники Маслаченко, Озерова, Майоровых, Дмитриевой. Это когда они были на НТВ. А теперь то, прям, ух, федеральный.))) Ну... сказал, а вот наследником так и не стал. Видимо, не так, не тому и не туда учился.(((
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1730019324
Знаю деда одного, 25 лет на одном месте и ничему хорошему не научился. Жора, ты той же масти никчемной.
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anatolich72
1730022586
Этим интервью чердак ещё больше себя утопил. Убогий ученик достойных людей.
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andromend
1730022815
Черданцев даже в рекламе выглядит мерзко,не говоря о его комментаторских способностях.
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шахта Заполярная
1730023861
Чердак, тебе лучше идет реклама картошки, но после твоей рекламы отпадает желание ее кушать, ты и там показал свою мерзость
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