Лунев ответил Черданцеву, назвавшему сборную России при Карпине «самой слабой за много лет»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев не согласился с мнением комментатора «Матч ТВ» Георгия Черданцева.

Журналист назвал сборную России под руководством Валерия Карпина «самой слабой за много лет».

У тренера возник конфликт с комментаторами после его интервью.

Карпин раскритиковал работу российских комментаторов и признался, что предпочитает смотреть футбол без звука.

«Не согласен с тем, что это была худшая команда. Надо понимать, что тогда была перестройка: новый тренер, другие требования и новые идеи. То есть нужно было время на адаптацию.

Поскольку у национальной команды нет сборов как таковых, то за короткое время тяжело реализовать все свои идеи. Учитывая, еще и тот факт, что все футболисты играют в разных клубах, и везде своя интенсивность.

При этом не стоит забывать, что в отборе на чемпионат мира в Катаре у нас была нормальная ситуация по очкам: мы вышли со второго места и еще должны были провести матч.

Поэтому не совсем понятно о чем говорит Черданцев. Но если он разбирается в футболе, то говорил бы об этом немного иначе.

Это высказывание может быть связано с тем, что его просто задели слова Карпина о комментаторах или у них там какой-то междусобойчик.

Если он правда так считает, то, наверное, в футболе он не совсем разбирается, как сказал Карпин», – сказал Лунев.