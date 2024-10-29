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  • Лунев ответил Черданцеву, назвавшему сборную России при Карпине «самой слабой за много лет»

Лунев ответил Черданцеву, назвавшему сборную России при Карпине «самой слабой за много лет»

29 октября 2024, 16:48
11

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев не согласился с мнением комментатора «Матч ТВ» Георгия Черданцева.

  • Журналист назвал сборную России под руководством Валерия Карпина «самой слабой за много лет».
  • У тренера возник конфликт с комментаторами после его интервью.
  • Карпин раскритиковал работу российских комментаторов и признался, что предпочитает смотреть футбол без звука.

«Не согласен с тем, что это была худшая команда. Надо понимать, что тогда была перестройка: новый тренер, другие требования и новые идеи. То есть нужно было время на адаптацию.

Поскольку у национальной команды нет сборов как таковых, то за короткое время тяжело реализовать все свои идеи. Учитывая, еще и тот факт, что все футболисты играют в разных клубах, и везде своя интенсивность.

При этом не стоит забывать, что в отборе на чемпионат мира в Катаре у нас была нормальная ситуация по очкам: мы вышли со второго места и еще должны были провести матч.

Поэтому не совсем понятно о чем говорит Черданцев. Но если он разбирается в футболе, то говорил бы об этом немного иначе.

Это высказывание может быть связано с тем, что его просто задели слова Карпина о комментаторах или у них там какой-то междусобойчик.

Если он правда так считает, то, наверное, в футболе он не совсем разбирается, как сказал Карпин», – сказал Лунев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Динамо Россия Лунев Андрей Карпин Валерий Черданцев Георгий
Комментарии (11)
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БАЗАРА НЕТ
1730211709
А какие идеи у Карпина? В клубе? В сборной?
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Krics
1730211778
Поставил Чердак на место,ихмо.
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aaaaahhhh
1730212038
Черданцеву, ссы в глаза ... а ему божья роса. там такое самомнение что топором не прошибёшь. Шлюшка газпромовская.
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Spartak_forv@
1730212444
Тут комбо-и не разбирается,и междусобойчик,и задели слова про комментаторов
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alex1951
1730215143
Все это по большому счету- полная фигня,которая ничего не решает.... Как то - Слово за слово - Х. по столу ....Пар выпустили и опять тишина.....Проблем то нэээтуу!
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Борис34684
1730215793
Молодец Лунев так его бездаря.
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Cleaner
1730223032
Ну чего тут спорить то, и ежу понятно, что Валерина сборная полный отстой. Лунев подлизнул Карпину, не более того...(((
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aldo conte
1730240011
Спор ни о чем. Начнут играть официальные матчи в отборе на ЧМ и Евро и в зависимости от результата можно будет о чем то говорить.
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