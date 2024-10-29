Черданцев дал ответ Луневу, вставшему на защиту Карпина

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев отреагировал на слова Андрея Лунева в свой адрес.

Ранее журналист назвал сборную России под руководством Валерия Карпина «самой слабой за много лет».

Вратарь «Динамо» не согласился с Черданцевым: «Если он правда так считает, то, наверное, в футболе он не совсем разбирается».

«Речь шла про игры в отборе к чемпионату мира три года назад. Сегодняшние игры обсуждать не имеет смысла. Да, был результат. Но футбол – зрелищная игра. Это игра не только на результат.

Люди ходят на футбол смотреть игру, а не счет на табло. Не о чем спорить – по качеству наши матчи в отборочном цикле были невнятные. Можно посмотреть на сборную Англии на последнем чемпионате Европы, которая дошла до финала, но играла очень незрелищно.

Даже если Лунев это сказал в шутку, мне кажется, нужно выбирать выражения, тем более по отношению к человеку, который на 20 лет старше и работает в этой индустрии в два раза дольше.

Я себе никогда не позволял что‑то подобное в отношении Лунева даже после неудачных для него матчей. Нужно все‑таки проявлять взаимное уважение«, – сказал Черданцев.