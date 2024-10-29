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Черданцев дал ответ Луневу, вставшему на защиту Карпина

29 октября 2024, 18:18
16

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев отреагировал на слова Андрея Лунева в свой адрес.

  • Ранее журналист назвал сборную России под руководством Валерия Карпина «самой слабой за много лет».
  • Вратарь «Динамо» не согласился с Черданцевым: «Если он правда так считает, то, наверное, в футболе он не совсем разбирается».

«Речь шла про игры в отборе к чемпионату мира три года назад. Сегодняшние игры обсуждать не имеет смысла. Да, был результат. Но футбол – зрелищная игра. Это игра не только на результат.

Люди ходят на футбол смотреть игру, а не счет на табло. Не о чем спорить – по качеству наши матчи в отборочном цикле были невнятные. Можно посмотреть на сборную Англии на последнем чемпионате Европы, которая дошла до финала, но играла очень незрелищно.

Даже если Лунев это сказал в шутку, мне кажется, нужно выбирать выражения, тем более по отношению к человеку, который на 20 лет старше и работает в этой индустрии в два раза дольше.

Я себе никогда не позволял что‑то подобное в отношении Лунева даже после неудачных для него матчей. Нужно все‑таки проявлять взаимное уважение«, – сказал Черданцев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Динамо Россия Лунев Андрей Карпин Валерий Черданцев Георгий
Комментарии (16)
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...уефан
1730215674
...похоже, этой словесной диарее не будет конца теперь...
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alex1951
1730217554
Ну,прям ,как девочка....Щечки надула..... Я сказал бы так - Сегодня всем надо следить за базаром... Люди стали ,как пороховая бочка....чуть что и взрыв....Такие дела....
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СайфуЛлах-Усманов-google
1730217590
У нас в стране если похвалишь человека он сразу ловит звезду и тонет с этой звездой в говне....
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subbotaspartak
1730219746
Люди ходят на футбол смотреть игру, а не счет на табло.... - Опять 5:0 проиграли - - Ага, Зато футбол посмотрели -
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NewLife
1730220658
Угомонись, обиженный флюгер.
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sochi-2013
1730222923
«самой слабой за много лет». Неправда. За ВСЕ время!
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anatolich72
1730224687
Мерзкий тип. Чердак помойный урод.
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Хулиганин
1730225611
Ты смотри-ка. Оно обидилося. Кидается на всех, кто не Зенит. Видимо пару акций папаша Мюллер подарил.
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FanatSerj
1730225690
"Не о чем спорить – по качеству наши матчи в отборочном цикле были невнятные." Здрасти ваша тётя, одно очко Хорватам уступили в группе, которые потом 3-е место на этом ЧМ заняли и то там в том матче решающем трохи не хватило, Кудряшов в свои занёс. А в группе по мимо Хорватов ещё Словаки со Словенцами были, которые на последнем ЧЕ обе в 1/8 были. Черданцев бухал что ли весь отбор... сам он невнятный )))
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Oldtrafford83
1730262049
Капец этих бездарей бомбит))
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