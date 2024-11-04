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    Шалимов оценил драку в дерби ЦСКА – «Спартак»

    Игорь Шалимов прокомментировал стычку в матче 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

    «Есть несколько моментов. Считаю, что Карасев на ВАР грамотно все рассмотрел. Сначала же Сухой удалил Рошу одного, а Карасев подозвал к видео.

    А на самом деле начал же эту заваруху Литвинов, когда стал хватать Рошу за лицо. И Роша бил-то не Бабича, а Литвинова, которому бразилец попал в голову и по касательной досталось Бабичу.

    И у меня тут вопрос не к арбитру, а к игрокам. Надо голову в такие моменты включать, – вы же точно получите карточки и потом дисквалификации.

    Роша пропустил несколько матчей, клуб его отпустил к семье, сейчас он удаляется и получит дисквалификацию.

    Еще раз скажу о том, что дерби, конечно, заруба принципиальная, но я давно такого не помню, чтобы играли настолько перенастроенными.

    В этом плане удивило то, как игроки вели себя после единоборств. Если вы гладиаторы, бьетесь в дерби, не надо по пять минут лежать после единоборств и падать, как Пруцев после стыка с Пьяничем.

    Необязательный фол сделал Обляков, получил желтую карточку – и в итоге перед следующим матчем минус два ключевых игрока», – сказал Шалимов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.11.2024 16:39
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    Комментарии (12)
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    Питерский князь
    1730730627
    Как же стыдно за рыл.
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    ...уефан
    1730731029
    ...немного похоже на пересказ мальчика после просмотра фильма "про индейцев" в ближайшем ДК, где половина кадров за ветхостью вырезанна, а другая половина из-за голов больших пацанов и вовсе не видна была. Но, галочку он поставил, что кино смотрел)...
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    andr45
    1730732299
    Вчера, 3 ноября, в программе «После футбола» Аршавин резко оборвал Генича, пытавшегося обелить жалобщика-бандита Рошу, заявив, что за деньги тот скажет что угодно. Жалко, что и Шалимов, оказывается, такая же продажная душонка, как и все щелкоперы( В самом деле, началось с того, даже, по словам Аршавина, Роша схватил Умярова за горло. А это, по словам того же Аршавина, уже ЖЕЛТАЯ карта. Далее Аршавин прямо на руках показал, что ЛИТВИНОВ пытался оттолкнуть Рошу, чтобы не было драки, и случайно попал, слегка попал, или, по словам того же Аршавина, удар был недостаточной силы. Удары же Роши, по мнению того же Аршавина, — прямая КРАСНАЯ.
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    andr45
    1730732419
    А, как быть с нападением Роши на резервного судью? Впрочем, по мнению ДЮКОВА, Роша проходя мимо, чуить не у пал с горя, и попытался опереться на руку судьи
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    Marshall1956
    1730733181
    Это тактика такая у хрюкачей валяться на поле и жаловаться на судей и так каждую игру
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    Marshall1956
    1730733830
    Сфолил Роша получил бы желтую карточку и играли бы дальше,так нет надо было спровоцировать Умярову и Бабичу схватили Рошу за шею за что и получили в ответ
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    andr45
    1730734215
    Чемпион ACA Гончаров: «Порекомендовал бы Роше поработать над ударом» «Порекомендовал бы ему поработать над ударом, чтобы в следующий раз, когда он будет бить, тот человек, которого он ударил, упал. Тогда больше конфликтов, по крайней мере с ним, ни у кого из игроков команд-соперниц не возникнет» Это опубликовал СЭ 04.11.2024
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    Интерес
    1730735047
    Да-а-а,"обгадил" ветеран родной клуб,поплыл против течения.Хотя можно со многим согласиться. За разбор-плюс."Спартак" ему друг,но истина дороже.
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    subbotaspartak
    1730735331
    На стажировку надо бойцов в КХЛ
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    шахта Заполярная
    1730739264
    Шалимов, надо футбол смотреть, а не объяснительную Роши читать, а после нее бред мычать.
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