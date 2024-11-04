Шалимов оценил драку в дерби ЦСКА – «Спартак»

Игорь Шалимов прокомментировал стычку в матче 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

Всего в дерби было 3 удаления.

В поле судил Алексей Сухой. На VAR был Сергей Карасев.

«Спартак» выиграл со счетом 2:0.

«Есть несколько моментов. Считаю, что Карасев на ВАР грамотно все рассмотрел. Сначала же Сухой удалил Рошу одного, а Карасев подозвал к видео.

А на самом деле начал же эту заваруху Литвинов, когда стал хватать Рошу за лицо. И Роша бил-то не Бабича, а Литвинова, которому бразилец попал в голову и по касательной досталось Бабичу.

И у меня тут вопрос не к арбитру, а к игрокам. Надо голову в такие моменты включать, – вы же точно получите карточки и потом дисквалификации.

Роша пропустил несколько матчей, клуб его отпустил к семье, сейчас он удаляется и получит дисквалификацию.

Еще раз скажу о том, что дерби, конечно, заруба принципиальная, но я давно такого не помню, чтобы играли настолько перенастроенными.

В этом плане удивило то, как игроки вели себя после единоборств. Если вы гладиаторы, бьетесь в дерби, не надо по пять минут лежать после единоборств и падать, как Пруцев после стыка с Пьяничем.

Необязательный фол сделал Обляков, получил желтую карточку – и в итоге перед следующим матчем минус два ключевых игрока», – сказал Шалимов.

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE