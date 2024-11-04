Легионер «Спартака»: «Соболев – мой брат, я не могу его ненавидеть»

Вингер «Спартака» Тео Бонгонда рассказал о своем отношении к Александру Соболеву, ушедшему летом в «Зенит».
«Соболев – это мой брат, я желаю ему всего наилучшего.
Фанаты его ненавидят? Я не знаю, я не могу его ненавидеть – у нас была хорошая связка, он отдал мне много голевых передач, особенно за последний год.
У него был план перейти в «Зенит», если он чувствует там себя хорошо – это прекрасно для него», – заявил Бонгонда.
- Соболев провел в «Спартаке» 4,5 сезона.
- «Зенит» его выкупил за 10 млн евро.