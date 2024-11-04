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    • Легионер «Спартака»: «Соболев – мой брат, я не могу его ненавидеть»

    Легионер «Спартака»: «Соболев – мой брат, я не могу его ненавидеть»

    Вингер «Спартака» Тео Бонгонда рассказал о своем отношении к Александру Соболеву, ушедшему летом в «Зенит».

    «Соболев – это мой брат, я желаю ему всего наилучшего.

    Фанаты его ненавидят? Я не знаю, я не могу его ненавидеть – у нас была хорошая связка, он отдал мне много голевых передач, особенно за последний год.

    У него был план перейти в «Зенит», если он чувствует там себя хорошо – это прекрасно для него», – заявил Бонгонда.

    • Соболев провел в «Спартаке» 4,5 сезона.
    • «Зенит» его выкупил за 10 млн евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.11.2024 16:00
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    Комментарии (15)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1730726243
    Ну всё, теперь эту Бонгонду изживут антинародные! Гыгыгы
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    Тинез Розоп
    1730727290
    он всем макакам брат . перешёл туда где их больше ...
    Ответить
    ...уефан
    1730727473
    ...кому и кобыла - невеста, а кому-то и Соболев - брат...
    Ответить
    Semenycch
    1730727569
    Тео хороший футболист, но места ему в Зените сейчас нет!
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    VVM1964
    1730730631
    -" Он мой брат - мы с ним одной крови" !!! -" Кто еще скажет слово в защиту лягушонка ( тьфу - дельфина ) ?" ))) Ответ из Зенита: - "он такой же как мы, только белый, он такой же как мы, только без хвоста, только без хвоста" (с) .)))
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    Питерский князь
    1730731009
    Бонгонда, в этой связке, сестра.
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    ...уефан
    1730732531
    ...Тео простительно, он скурил ту часть библейских комиксов, розданных христианскими миссионерами, в которой рассказанно об Иуде...
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    andr45
    1730732541
    Согласен, Соболев недостоин ненависти) Только ПРЕЗРЕНИЯ)
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    subbotaspartak
    1730735717
    Был кровным (красным) братом, стал голубым...
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    andrei-sarap-yandex
    1730747979
    один нормальный из СПАРТАКА......что СОБОЛЕВ родился в тушино ??????УДАЧИ СОБОЛЕВ И ДОЛОЙ ЛИМИТ.....РОССИЯНЕ НЕ МОГУТ ИГРАТЬ ФУТБОЛ......ЗОБНИН МЕШАЕТ СПАРТАКУ СО СВОЕЙ ОПГ........ОБЩЕЕ ПРЕЗРЕНИЕ КРАСНОДАРУ
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