Титов рассказал, что его расстроило в дерби ЦСКА – «Спартак»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов подвел итоги матча 14-го тура РПЛ против ЦСКА.

Всего в дерби было 3 удаления.

В поле судил Алексей Сухой. На VAR был Сергей Карасев.

«Спартак» выиграл со счетом 2:0.

«После дерби мы больше обсуждаем эмоции вокруг футбола, драки, судейские ошибки, но никак не футбол. Это очень печально.

Хотелось бы говорить о красивых голах – например, о мяче Медины, который удачно вышел на замену. Многие удивились: зачем Станкович его выпускает, если есть нападающий Николсон? Но Станкович выбрал Медину и не ошибся.

Очень красиво на паузе сыграл Барко – убрал двоих и отдал передачу. Дальше – великолепный и своевременный пас в одно касание Пруцева. А там уже мастер всe исполнил.

Но мастер в кавычках: всe же Медина сегодня не игрок стартового состава», – сказал Титов.

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