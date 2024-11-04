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    • Титов рассказал, что его расстроило в дерби ЦСКА – «Спартак»

    Титов рассказал, что его расстроило в дерби ЦСКА – «Спартак»

    Экс-капитан «Спартака» Егор Титов подвел итоги матча 14-го тура РПЛ против ЦСКА.

    «После дерби мы больше обсуждаем эмоции вокруг футбола, драки, судейские ошибки, но никак не футбол. Это очень печально.

    Хотелось бы говорить о красивых голах – например, о мяче Медины, который удачно вышел на замену. Многие удивились: зачем Станкович его выпускает, если есть нападающий Николсон? Но Станкович выбрал Медину и не ошибся.

    Очень красиво на паузе сыграл Барко – убрал двоих и отдал передачу. Дальше – великолепный и своевременный пас в одно касание Пруцева. А там уже мастер всe исполнил.

    Но мастер в кавычках: всe же Медина сегодня не игрок стартового состава», – сказал Титов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.11.2024 18:06
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    Комментарии (1)
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    1730735127
    Так больше там из футбольного и смотреть было нечего!Вот и обсуждается "самое яркое",не имеющее отношения к футболу.
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