Аршавин объяснил успехи «Краснодара»

Андрей Аршавин высказался о результатах «Краснодара» в этом сезоне и их перспективах выиграть РПЛ.

– «Краснодар» побеждает 11 матчей подряд. Как им это удается?

– У команды хороший состав, поэтому и удается так хорошо идти. Все лидеры хорошо играют.

– Стоит отметить заслугу Мурада Мусаева? Александр Мостовой, например, считает, что он не играет роли, и любой тренер в «Краснодаре» с таким составом давал бы результат.

– Конечно. Каким бы ни был состав, тренер играет роль.

– Вы не удивитесь, если «Краснодар» станет чемпионом?

– Если команда продолжит так играть, это не будет удивлением.