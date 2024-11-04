Аршавин объяснил успехи «Краснодара»

Андрей Аршавин высказался о результатах «Краснодара» в этом сезоне и их перспективах выиграть РПЛ.
– «Краснодар» побеждает 11 матчей подряд. Как им это удается?
– У команды хороший состав, поэтому и удается так хорошо идти. Все лидеры хорошо играют.
– Стоит отметить заслугу Мурада Мусаева? Александр Мостовой, например, считает, что он не играет роли, и любой тренер в «Краснодаре» с таким составом давал бы результат.
– Конечно. Каким бы ни был состав, тренер играет роль.
– Вы не удивитесь, если «Краснодар» станет чемпионом?
– Если команда продолжит так играть, это не будет удивлением.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 36 очками в 14 турах.
- «Зенит» идет на 2-м месте, отставая на 3 балла.