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    Аршавин объяснил успехи «Краснодара»

    Андрей Аршавин высказался о результатах «Краснодара» в этом сезоне и их перспективах выиграть РПЛ.

    – «Краснодар» побеждает 11 матчей подряд. Как им это удается?

    – У команды хороший состав, поэтому и удается так хорошо идти. Все лидеры хорошо играют.

    – Стоит отметить заслугу Мурада Мусаева? Александр Мостовой, например, считает, что он не играет роли, и любой тренер в «Краснодаре» с таким составом давал бы результат.

    – Конечно. Каким бы ни был состав, тренер играет роль.

    – Вы не удивитесь, если «Краснодар» станет чемпионом?

    – Если команда продолжит так играть, это не будет удивлением.

    • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 36 очками в 14 турах.
    • «Зенит» идет на 2-м месте, отставая на 3 балла.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.11.2024 17:49
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    Комментарии (4)
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    Max-Min-vkontakte
    1730733815
    Царь без царя в голове) Получается, Шава более объективен
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    Сергей-Садковский-google
    1730786095
    Мостовой был хорошим футболистом... Но, видать, часто в голову мяч попадал))
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    Олег-Ильичёв-google
    1730807908
    Никогда краснодар не возьмет ни одного трофея, он как Ротор в 90х, очень скоро они посыпятся!
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