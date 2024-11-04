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    • Тикнизян назвал европейские клубы, в которые «Локомотив» его не отпустил

    Тикнизян назвал европейские клубы, в которые «Локомотив» его не отпустил

    Левый защитник «Локомотива» Наир Тикнизян дал комментарии по поводу своего будущего.

    «Я видел, что в телеграм-каналах всплывали новости о возможном уходе зимой. Это будет зависеть напрямую от того, как мы с «Локомотивом» договоримся о новом контракте.

    У меня очень большое желание дальше остаться здесь и играть. Я ценю то отношение, которое есть ко мне. Во всех интервью это отмечаю, потому что хочу остаться благородным человеком.

    В последние три трансферных окна «Локомотив» получал три предложения по мне. Два было из Европы и одно из российского клуба. В двух случаях, когда «Локо» отказал «Вердеру и «Севилье», я тогда и слова им не сказал. Потому что очень уважительно отношусь к руководству и тренерскому штабу.

    Я их позицию поддерживаю. Как говорится: отвергаешь – предлагай. Я жду и очень надеюсь, что будет диалог по новому контракту. Дай Бог, чтобы всe было хорошо», – сказал Тикнизян.

    • Зимой футболистом интересовался «Зенит».
    • В этом сезоне Тикнизян провел за «Локо» 17 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 6,5 миллиона евро.
    • Фулбек зарабатывает в московском клубе около 700 тысяч евро в год.

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    Источник: Metaratings

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    04.11.2024 16:54
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    Комментарии (3)
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    Питерский князь
    1730730366
    Фантазёр. Почему не вижу предложения из Реала?
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    baggio80
    1730731325
    Мне тоже Реал предлагал контракта но папка сказал пока кашу не доем не куда не перейду ))))
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    subbotaspartak
    1730735256
    Есть номер у актёра Андрея Миронова: в какие фильмы его не пригласили сниматься...
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