Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Статьи
    • Носки Венгера, валенки «Амкара», «Монополия» Мадрида и другие клевые подарки на Новый год для болельщика

    Носки Венгера, валенки «Амкара», «Монополия» Мадрида и другие клевые подарки на Новый год для болельщика


    4.6
    Голосов: 10
    31.12.2016 08:00
    Вы еще не нашли подарки близким на Новый год? «Бомбардир» решает ваши проблемы, перелопатив фаншопы известных клубов. Мы подобрали подарок каждому фанату.

    ЦСКА «под елку»

    ЦСКА продумал все до мелочей и составил целый набор «Под елочку» (4 947 руб.). В нем собрано все, на своеобразный взгляд армейцев, необходимое: постельное белье, полотенце и настенный календарь. Набор не назовешь бюджетным – подарок обойдется почти в 5 тысяч рублей. Доходы с этих полотенец и простыней, возможно, пойдут на лечение футболистов от наркозависимости.

    Если ваш друг помимо любви к ЦСКА славится еще и страстью к «Битве экрасенсов», то для него есть особенный подарок – набор «Обереги» (1 403 руб.).

    Модный свитшот от «Спартака»

    Если ваш друг болеет за «Спартак» и прослыл метросексуалом (не волнуйтесь, это безобидно), ему понравится модный свитерок от «Спартака» (5 490 руб.), выпущенного в коллаборации с известным мужским брендом D'S Damat. Есть и свитеры для простых людей, и приталенные рубашки, и укороченные пиджачки, и зауженные брюки. Словом, все то, что футбольные фанаты так любят надевать на стадион. А в офис – галстук.

    «Зенит»: утка для нее, халат – для него

    Питерский клуб подобрал подарки для всех – для мужчин, женщин и детей, не ограничившись модным словом «унисекс». Среди женских новогодних презентов – чехол на шампанское, чай, печенье и уточка для ванны (1 150 руб.). Для мужчин – «роскошный с изящным логотипом» чехол для чемодана, темно-синий халат, фляжка и игрушка в виде обезьяны (990 руб.). Последние остались с прошлого Нового года.

    Грозный винтаж

    В фан-шопе «Терека» не так много товаров, никакого кавказского колорита. Наиболее широко представлена линейка винтажной одежды, которая выглядит очень даже неплохо. Друг из Грозного оценит футболку с лого любимого клуба, выполненную «под ретро» (от 3 100 руб.). Подарите еще и микрофон, и в новогоднюю ночь можно устраивать караоке.

    Утеплись с «Локомотивом»

    «Локо» заботится о своих болельщиках, а также тщательно хранит воспоминания о черкизовском прошлом – и поэтому в своем интернет-магазине они предлагают пуховики (12 990 руб., даже без логотипа команды), очень симпатичные перчатки с сенсорными пальцами (700 руб.) и дешевые сувениры в виде снеговиков и дедов морозов (100 руб.). Если вам лень тащиться на рынок – добро пожаловать на сайт «Локомотива».

    Испанский «Арсенал»

    Если вашему другу хочется почувствовать себя испанцем, не выезжая за пределы Тулы, то ему можно спокойно дарить атрибутику тульского «Арсенала». Особенно зимние аксессуары – суперяркие шапку и варежки (990 руб.), от которых периодически начинает резать глаза. Идеальный вариант для тех, кто застал времена «неформалов» и периодически по ним ностальгирует.

    Распродажа от «Анжи»

    Болельщикам из Махачкалы повезло вдвойне – сейчас в их интернет-магазине проходит новогодняя распродажа. А это значит, что можно наконец-таки урвать со скидкой такие ништяки, как складное сиденье с логотипом «Анжи» (250 руб.) или подушку-антистресс (650 руб.) в виде торса анонимного футболиста. Истинный фанат оценит.

    Биокамин из Самары

    Если у вас есть друг, которого, казалось бы, уже ничем невозможно удивить, то интернет-магазин «Крыльев Советов» с легкостью справится и с этой задачей. Купите ему биокамин (13 500 руб.). Хотя бы для того, чтобы узнать, что это вообще такое. А если ваш друг или подруга частенько пишет вам транслитом (to yest kak-to tak), то он/она будет в восторге от этой толстовки (2 790 руб.), в центре которой красуется надпись – Krylia Sovetov.

    Зимний «Амкар»

    Самое зимнее, что можно подарить болельщику «Амкара», – это валенки. Добротные оригинальные плотные черные и абсолютно бесполезные валенки (2 000 руб.), изготавливающиеся на заказ. Правда, калоши придется приобретать отдельно.

    Суровая уральская шапка

    «Урал» к зиме подготовился и вывесил в своем фан-шопе все, что необходимо суровому русскому фанату в суровую погоду. Одним из самых симпатичных товаров является оранжевая шапка-ушанка (1 200 руб.). Которая разработана не абы кем, а дизайнером из Екатеринбурга Дмитрием Шишкиным. К тому же, она очень патриотична – ведь все ее детали были отшиты в пределах Урала.

    Пижама от «Челси»

    Для своих фанатов «Челси» разработал пижаму ($29), чтобы они могли быть вместе с клубом и во сне тоже. А помимо этого лондонцы еще и ввели акцию – три по цене двух, которая, правда, закончится уже после католического Рождества.

    Эльфийские тапочки от «Ливерпуля»

    Тепло, прикольно и по-новогоднему (£15). Больше в магазине «Ливерпуля» можно ничего не искать.

    Новогодние печеньки от «МЮ»

    Фан-магазин «МЮ» – один из самых бюджетных. Манкунианцы предлагают выбрать подарок по категориям – до 25 и до 10 фунтов. Если хочется сделать подарок «за косарь», то вам сюда. Один из самых новогодних товаров – яркая и нарядная коробка печенья ($23).

    Время до очередного чемпионства «Ювентуса»

    В Италии время «Ювентуса». Пока миланские клубы заняты уничтожением себя, у «старой синьоры» туго с конкурентами. Особенно когда «Юве» может позволить себе обескровить любого выскочку. Часы (€19) помогут не пропустить празднование еще одного титула.

    Французский шик от «ПСЖ»

    Болельщики «ПСЖ» пахнут особенно, они не пахнут чипсами, пивом или хот-догами. Они пахнут «изысканными» духами от S.T.Dupont (€59). А, кроме шуток, фан-магазин «ПСЖ» предлагает идеальный подарок для подруги-болельщицы – толстовку с надписью «Настоящая женщина любит футбол» (€30).

    Построить свой «Реал»

    Возмущаетесь решениями Флорентино Переса? Попробуйте построить собственный «Реал» – с блэкджеком и футболистом, который уйдет в «Барселону». Чтобы в нужный момент выглядеть like a boss, нужны специальные очки ($56):

    «Монополия» ($56) и специальный перстень ($64) – тоже подойдут:

    Трусы с «подводной лодки»

    Сложно сказать, как ваша вторая половинка воспримет это. Чревато тем, чтобы отказаться от секса на весь год.

    Ну а если так совпало, что ваш друг одновременно болельщик «Арсенала» и «Вильярреала», сделайте ему два подарка.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: cskashop.ru, store.spartak.com, shop.fc-zenit.ru, terekman.ru, shop.fclm.ru, vk.com/fanshoparsenal, shop.fc-anji.ru, kc-camapa.ru, shop.fc-amkar.org, shop.fc-ural.ru, chelseamegastore.com, store.liverpoolfc.com
    Рейтинг: 4.6 Голосов: 10
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +212

      perm 242 31 декабря 2016, 20:14

      что значит абсолютно бесполезные валенки от АМКАРа ? иногда ОЧЕНЬ даже нужная вещь .....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      тоширо 24 декабря 2016, 12:39

      в магазе КС много еще чего есть) Я себе вот шарф и с перчатками купил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 22 декабря 2016, 16:50

      Маркетинг. Даже английские клубы зарабатывают как могут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      alexandr1205 22 декабря 2016, 14:08

      Какая ЧУШЬ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 22 декабря 2016, 12:41

      Епать барахло..

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 