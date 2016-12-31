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  • Носки Венгера, валенки «Амкара», «Монополия» Мадрида и другие клевые подарки на Новый год для болельщика

Носки Венгера, валенки «Амкара», «Монополия» Мадрида и другие клевые подарки на Новый год для болельщика

ЦСКА «под елку»

ЦСКА продумал все до мелочей и составил целый набор «Под елочку» (4 947 руб.). В нем собрано все, на своеобразный взгляд армейцев, необходимое: постельное белье, полотенце и настенный календарь. Набор не назовешь бюджетным – подарок обойдется почти в 5 тысяч рублей. Доходы с этих полотенец и простыней, возможно, пойдут на лечение футболистов от наркозависимости.

Если ваш друг помимо любви к ЦСКА славится еще и страстью к «Битве экрасенсов», то для него есть особенный подарок – набор «Обереги» (1 403 руб.).

Модный свитшот от «Спартака»

Если ваш друг болеет за «Спартак» и прослыл метросексуалом (не волнуйтесь, это безобидно), ему понравится модный свитерок от «Спартака» (5 490 руб.), выпущенного в коллаборации с известным мужским брендом D'S Damat. Есть и свитеры для простых людей, и приталенные рубашки, и укороченные пиджачки, и зауженные брюки. Словом, все то, что футбольные фанаты так любят надевать на стадион. А в офис – галстук.

«Зенит»: утка для нее, халат – для него

Питерский клуб подобрал подарки для всех – для мужчин, женщин и детей, не ограничившись модным словом «унисекс». Среди женских новогодних презентов – чехол на шампанское, чай, печенье и уточка для ванны (1 150 руб.). Для мужчин – «роскошный с изящным логотипом» чехол для чемодана, темно-синий халат, фляжка и игрушка в виде обезьяны (990 руб.). Последние остались с прошлого Нового года.

Грозный винтаж

В фан-шопе «Терека» не так много товаров, никакого кавказского колорита. Наиболее широко представлена линейка винтажной одежды, которая выглядит очень даже неплохо. Друг из Грозного оценит футболку с лого любимого клуба, выполненную «под ретро» (от 3 100 руб.). Подарите еще и микрофон, и в новогоднюю ночь можно устраивать караоке.

Утеплись с «Локомотивом»

«Локо» заботится о своих болельщиках, а также тщательно хранит воспоминания о черкизовском прошлом – и поэтому в своем интернет-магазине они предлагают пуховики (12 990 руб., даже без логотипа команды), очень симпатичные перчатки с сенсорными пальцами (700 руб.) и дешевые сувениры в виде снеговиков и дедов морозов (100 руб.). Если вам лень тащиться на рынок – добро пожаловать на сайт «Локомотива».

Испанский «Арсенал»

Если вашему другу хочется почувствовать себя испанцем, не выезжая за пределы Тулы, то ему можно спокойно дарить атрибутику тульского «Арсенала». Особенно зимние аксессуары – суперяркие шапку и варежки (990 руб.), от которых периодически начинает резать глаза. Идеальный вариант для тех, кто застал времена «неформалов» и периодически по ним ностальгирует.

Распродажа от «Анжи»

Болельщикам из Махачкалы повезло вдвойне – сейчас в их интернет-магазине проходит новогодняя распродажа. А это значит, что можно наконец-таки урвать со скидкой такие ништяки, как складное сиденье с логотипом «Анжи» (250 руб.) или подушку-антистресс (650 руб.) в виде торса анонимного футболиста. Истинный фанат оценит.

Биокамин из Самары

Если у вас есть друг, которого, казалось бы, уже ничем невозможно удивить, то интернет-магазин «Крыльев Советов» с легкостью справится и с этой задачей. Купите ему биокамин (13 500 руб.). Хотя бы для того, чтобы узнать, что это вообще такое. А если ваш друг или подруга частенько пишет вам транслитом (to yest kak-to tak), то он/она будет в восторге от этой толстовки (2 790 руб.), в центре которой красуется надпись – Krylia Sovetov.

Зимний «Амкар»

Самое зимнее, что можно подарить болельщику «Амкара», – это валенки. Добротные оригинальные плотные черные и абсолютно бесполезные валенки (2 000 руб.), изготавливающиеся на заказ. Правда, калоши придется приобретать отдельно.

Суровая уральская шапка

«Урал» к зиме подготовился и вывесил в своем фан-шопе все, что необходимо суровому русскому фанату в суровую погоду. Одним из самых симпатичных товаров является оранжевая шапка-ушанка (1 200 руб.). Которая разработана не абы кем, а дизайнером из Екатеринбурга Дмитрием Шишкиным. К тому же, она очень патриотична – ведь все ее детали были отшиты в пределах Урала.

Пижама от «Челси»

Для своих фанатов «Челси» разработал пижаму ($29), чтобы они могли быть вместе с клубом и во сне тоже. А помимо этого лондонцы еще и ввели акцию – три по цене двух, которая, правда, закончится уже после католического Рождества.

Эльфийские тапочки от «Ливерпуля»

Тепло, прикольно и по-новогоднему (£15). Больше в магазине «Ливерпуля» можно ничего не искать.

Новогодние печеньки от «МЮ»

Фан-магазин «МЮ» – один из самых бюджетных. Манкунианцы предлагают выбрать подарок по категориям – до 25 и до 10 фунтов. Если хочется сделать подарок «за косарь», то вам сюда. Один из самых новогодних товаров – яркая и нарядная коробка печенья ($23).

Время до очередного чемпионства «Ювентуса»

В Италии время «Ювентуса». Пока миланские клубы заняты уничтожением себя, у «старой синьоры» туго с конкурентами. Особенно когда «Юве» может позволить себе обескровить любого выскочку. Часы (€19) помогут не пропустить празднование еще одного титула.

Французский шик от «ПСЖ»

Болельщики «ПСЖ» пахнут особенно, они не пахнут чипсами, пивом или хот-догами. Они пахнут «изысканными» духами от S.T.Dupont (€59). А, кроме шуток, фан-магазин «ПСЖ» предлагает идеальный подарок для подруги-болельщицы – толстовку с надписью «Настоящая женщина любит футбол» (€30).

Построить свой «Реал»

Возмущаетесь решениями Флорентино Переса? Попробуйте построить собственный «Реал» – с блэкджеком и футболистом, который уйдет в «Барселону». Чтобы в нужный момент выглядеть like a boss, нужны специальные очки ($56):

«Монополия» ($56) и специальный перстень ($64) – тоже подойдут:

Трусы с «подводной лодки»

Сложно сказать, как ваша вторая половинка воспримет это. Чревато тем, чтобы отказаться от секса на весь год.

Ну а если так совпало, что ваш друг одновременно болельщик «Арсенала» и «Вильярреала», сделайте ему два подарка.

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Россия ЦСКА Спартак Локомотив Ахмат Арсенал Зенит Анжи Крылья Советов Амкар-Пермь Урал Челси Ливерпуль Манчестер Юнайтед Ювентус ПСЖ Реал Арсенал Вильярреал
Комментарии (6)
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алекс88
1482399674
Епать барахло..
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alexandr1205
1482404939
Какая ЧУШЬ.
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marslond
1482414632
Маркетинг. Даже английские клубы зарабатывают как могут.
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тоширо
1482572340
в магазе КС много еще чего есть) Я себе вот шарф и с перчатками купил
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perm 242
1483204487
что значит абсолютно бесполезные валенки от АМКАРа ? иногда ОЧЕНЬ даже нужная вещь .....
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