Какой будет зимняя трансферная кампания в РФПЛ

Грядущее трансферное окно не обещает российскому интернету громких заголовков, но "Бомбардир" все равно отмечает ключевые тенденции и интриги, которые готовят нам зимние месяцы.

Завтрак холостяка

Когда режиссер со стереотипным мышлением пытается показать условия жизни холостяка, в фильме обязательно случается кадр, когда герой открывает холодильник (или шкаф), а там повесилась мышь.

В первые дни проветривания трансферного окна на российском рынке повесился именно этот грызун. Понятно, что официальный период дозаявок начнется позже, но, так или иначе...

Главными событиями являются возвращения игроков из аренд – вот, например, Страндберг вернулся в ЦСКА, где наверняка снова не будет играть. А есть еще замечательный новый тренд – приравнивать к успешным трансферам те ситуации, в которых игрока или тренера просто удалось сохранить. По большому счету, дело это затратное и очень важное, но уж точно не для заголовков вечерних газет. К тому же, до закрытия окна мы так и не узнаем, получилось или нет.

Пока же выходит, что трансфер № 1 в РФПЛ – это приезд Люка Уилкшира в "Терек". Человек знакомый, в свое время был одним из лучших правых защитников чемпионата, но вообще-то ему уже 34 и летом с ним не стала продлевать контракт предыдущая команда. С Сашей Кержаковым Уилкшира все-таки не сравнишь. Австралиец и из "Динамо" уезжал, фактически, заканчивать. Да и на последний чемпионат мира его не взяли. Да и в "Терек" он покупается для обоймы... В общем, хватит об этом.

"ЦСКА надо удержать Думбия, "Ростову" - Бердыева". Мнение агента о трансферах клубов РФПЛ

Будь как Дзюба

Три эмоциональные вещи объединяют предыдущее и нынешнее трансферное окно: страх за "Кубань" и "Динамо" и саркастическое отношение к российским новичкам "Зенита". Последнее особенно комично и лучше всего напоминает о психологии футбольных болельщиков, потому что россиян, переезжающих в Петербург, не будут освистывать, только если человек десять подряд так же прибавят в игре, как Дзюба. Хотя и тогда, пожалуй, освистают. Уже не так свеж в памяти, но все же легко вспоминается протест фанатов "Зенита" против приезда Халка и других товарищей его цвета кожи – было же дело...

Разговор про деньги, на которые меняют свой талант русские ребята, не стоит напряга ни одной голосовой связки, потому что несложно заметить, что Юрий, скажем, Жирков накануне переезда в Петербург живет не в хрущевке и ездит не на трамвае по льготе, а также то, что "Зениту" просто-напросто нужен левый защитник. Ну не Ширла же обратно звать. Был еще такой Ким Дон Джин. "Нет, – гордо ответил Ким" (Редьярд Киплинг).

От Набиулина, похоже, отстали – так кто, если не Жирков?

Неочевидное-вероятное. Изучаем зарплаты игроков "Зенита"

#спаситеКубань

Вот проблемы "Кубани" куда более печальны. И хотя руководство заявляет, что о расформировании команды не может быть и речи, сам факт совещаний (все более экстренных) и слухи о распродажах очень пугают. Впрочем, сохранение клуба – это исключительно вопрос грамотного управления, потому что в Краснодаре нет пермских или томских морозов, не оставляющих клубам даже шансов на приближение к самоокупаемости. А, уж работая в одном регионе с Сергеем Галицким, вообще стыдно жаловаться на отсутствие возможностей. Жалоба равна саморазоблачению.

Вот осенью вдруг взял и выстрелил Сергей Ташуев – вспомним его работу в Нальчике, а точнее не вспомним, потому что нечего там вспоминать. Если сравнивать с нынешним состоянием его "Кубани" - это как ресторанная отбивная после диеты с сельдереем. Неужели хотя бы на остановку этого мгновения нельзя найти денег, энтузиазма, а главное – эффективных решений? Так что не в грусти дело, а в работе.

Что же касается трансферов, то утечка кадров из "Кубани" – разумеется, не благо, но по-своему интересная вещь. Даже если Мельгарехо перейдет не в "Спартак", а куда-нибудь туда, откуда сейчас приехал Уилкшир, то возвращение Ткачева, Игнатьева, Беленова в команды-гранды кажется просто делом времени.

Может быть, Беленов в последних турах выронил многовато мячей на ноги нападающим, зато летом чуть ли не в одиночку тянул "Кубань", и сомнений в его классе быть не должно. Учитывая огромное желание Александра покончить с проблемой долгов по зарплате, его переход очень вероятен. Другое дело, что большинство команд премьер-лиги сегодня имеют отличные вратарские линии, но вот бывает же: куда-то засобирался из "Динамо" Габулов. Чем не вакансия?

Ну а Игнатьев и Ткачев – игроки сборной России, один – действующий, второй – буквально напрашивающийся. Они уже играли в "Локомотиве", причем не на уровне подготовишек – Ткачев чуть не взял золото с Кучуком, выходя в стартовом составе. В Краснодаре парни окончательно заматерели, оба в расцвете лет – вперед, в еврокубки. В "Локо" они, конечно, посидят на скамейке, в "Спартаке" не найдут себе место в тактической схеме, но вот "Рубин" был бы прекрасным вариантом. А почему бы и не ЦСКА?

Кокорин к вам (не) поедет

Ну и, наконец, еще один сравнительно новый тренд, которого так давно хотелось: наши едут за границу. Пока не станем анализировать аренду Кержакова – многим ли будет досуг следить за ее развитием в "Цюрихе"... Радуют успехи Станислава Черчесова в Польше, да так радуют, что и самый приятный человек российского футбола Александр Тарханов подался в Восточную Европу. И, конечно, ждем Сашу Кокорина в "Арсенале". Ждем, наверное, даже больше, чем Арсен Венгер, и однозначно больше, чем сам форвард. Впрочем, нельзя исключать и того огромного удовольствия, которое мы испытаем, если Кокорин действительно выведет свою карьеру на новый уровень и окончательно устаканит свои амбиции в пользу футбола, а не инстаграма.