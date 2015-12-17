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    • Неочевидное-вероятное. Изучаем зарплаты игроков «Зенита»

    Неочевидное-вероятное. Изучаем зарплаты игроков «Зенита»


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    17.12.2015 12:00
    Опубликованный рейтинг зарплат игроков РФПЛ вновь родил кучу удивлений. Традиционно хвалили ЦСКА, ругали «Спартак» и «Локомотив». А что же с самым богатым клубом России? «Бомбардир» изучил зарплаты «Зенита» и делится неожиданными выводами.

    Опубликованный на Sports.ru рейтинг зарплат игроков РФПЛ вновь родил кучу удивлений. Традиционно хвалили ЦСКА, ругали "Спартак" и "Локомотив". А что же с самым богатым клубом России? "Бомбардир" изучил зарплаты "Зенита" и делится неожиданными выводами.

    Спойлер. Главные выводы из материала:

    • Возросла эффективность вложений "Зенита" .
    • Деньги на Дзюбу нашли, расставшись с Аршавиным, Тимощуком и Рондоном.
    • На зарплату Александра Кержакова по-прежнему идут огромные деньги.
    • "Зенит" все больше похож на живущий по средствам бизнес-проект.

    Неспокойная спячка

    Второй год подряд российский футбольный сезон прерывается на традиционную зимнюю паузу в неспокойное для страны время. Обвал нефтяных цен, обесценивание нацвалюты и смутная экономическая конъюнктура оборачивается естественными сложностями с версткой клубных бюджетов на следующий год, усугубляющаяся к тому же правилами "финансового фэйр-плей" для участников и соискателей путевок в евротурниры.

    После первой волны штрафных санкций УЕФА в отношении "Зенита", "Рубина" и "Анжи" стало понятно, что просто так отмахнуться от реформы Платини ни у кого не получится, а уж еврокубковое отстранение динамовцев минувшим летом развеяло иллюзии на сей счет окончательно. Таким образом, ведущие российские клубы вынуждены пересматривать свою трансферную и зарплатную политику, переходя к более разумной и экономически обоснованной модели развития.

    Свежеопубликованный рейтинг самых высоких зарплат футболистов отечественной Премьер-лиги дает нам возможность оценить наметившиеся изменения в финансовой стратегии российских топ-клубов. В итоговом списке присутствует 70 фамилий игроков, зарплата которых составляет не менее 1,5 млн евро. Необходимо отметить, что цифры, фигурирующие в рейтинге, учитывают только гарантированный годовой доход футболистов, включающий в себя зарплату и подписной бонус, поделенный на количество лет в контракте (но без учета дополнительных премиальных). Итак, попробуем разобраться, как адаптируется клубный российский футбол к новым для себя условиям на примере "Зенита".

    На широкую ногу

    Действующий чемпион и по совместительству самый богатый клуб страны представлен в исходном рейтинге топ-70 сразу 15 футболистами с суммарным годовым содержанием в 47,6 млн евро, причем абсолютно все расположились в первой половине списка. По большому счету, туда угодила вся зенитовская обойма, за исключением вратарей Лодыгина и Кержакова, а также Рязанцева.

    Последний, кстати, аналогичных рейтингах двух прошлых лет присутствовал с окладом в 2 млн, но, возможно, контракт предусматривал некоторое снижение этой суммы при определенных неблагоприятных условиях (например, при недостаточном количестве игрового времени). Впрочем, и вероятность инсайдерской ошибки тоже полностью исключить нельзя.

    Но это далеко не единственное и уж точно не главное изменение в питерской зарплатной ведомости по сравнению с прошлым сезоном. Расставшись с Тимощуком и Аршавиным, а также выгодно продав Рондона, "Зенит" высвободил 7,3 млн зарплатных "сверхрасходов", часть из которых (5,6 млн) пошла на оплату услуг Дзюбы и Юсупова. Не так уж и много, учитывая, что оба перешли в команду Виллаш-Боаша совершенно бесплатно (а значит, существенную часть этой суммы составили подписные бонусы).

    Сэкономленный таким образом остаток в 1,7 млн практически в полном объеме пошел на индексацию выплат Шатову (с 1,6 до 2,4 млн) и Смольникову (с 1,5 до 2,2 млн). В результате зарплатные сверхрасходы "Зенита" по сравнению с прошлым годом снизились на символические 0,7 млн евро, но заметно возросла эффективность вложений. Для оценки этой эффективности можно разделить всех футболистов на три условные группы в зависимости от времени, которое они проводят на поле.

    О стремлении к эффективности

    Вполне очевидно, что основные игроки не только в большей степени оправдывают финансовые вложения клуба на их содержание, но и обладают большей ликвидностью на трансферном рынке. Это "хорошие активы", расходы на которых можно считать эффективными. Критерий попадания в эту группу – доля игрового времени не менее 50% от максимально возможного.

    Во вторую группу (игровое время – 25-50% от максимума) входят футболисты, по тем или иным причинам не имеющие стабильного места в основе, но все-таки вовлеченные в процесс ротации. Это "сомнительные активы", эффективность расходов на которые не очень высока.

    Наконец, "плохими активами" следует считать игроков, усердно полирующих лавку, находящихся на длительном лечении или попавших в любую другую передрягу (игровое время – менее 25% от максимума), а сверхрасходы на их содержание следует считать неэффективными.

    Применительно к "Зениту" ситуация выглядит следующим образом. В число "хороших активов" в этом сезоне пока входят 13 игроков из 15, хотя Юсупов балансирует на грани вылета в категорию "сомнительных". Суммарные траты на эту чертову дюжину составляют 42,4 млн, что соответствует доле в 89,1% от всех сверхрасходов.

    Неэффективная расходная составляющая формируется за счет Файзулина и Кержакова (5,2 млн, 10,9%). И если Виктор угодил в эту малопочетную группу по состоянию здоровья, то простой Александра вызван причинами, которые сложно назвать уважительными (и формирующими соответствующее к нему отношение).

    Тем не менее, по сравнению с прошлым сезоном, когда зенитовская скамейка представляла собой лавку антиквариата, доля эффективных сверхрасходов выросла почти на 20%.

    Доходные домыслы

    Помимо оптимизации расходной части своего бюджета, по итогам нынешнего сезона у "Зенита" существенно вырастет и доходная. Благодаря самой успешной для себя лигочемпионской кампании (а об этом уже можно говорить как о свершившемся факте), клуб гарантированно получит от УЕФА не менее 25 млн. евро, даже если с треском провалится в плей-офф. За счет этой суммы будет покрыта большая часть зарплатных сверхрасходов (52,5%), а выход в четвертьфинал "отобьет" как минимум три четверти годового оклада Виллаш-Боаша.

    Еще одна доходная статья – выручка от домашних матчей. Согласно относительно недавним исследованиям, в среднем 15 поединков премьер-лиги два года назад принесли клубу около 40 млн рублей. С учетом двукратной девальвации "деревянного", в пересчете на евро по нынешнему курсу эта сумма составляет около 5 млн или 0,33 млн в среднем за матч. Лига чемпионов обходится рядовому болельщику в среднем вдвое дороже, так что доходы от билетной программы по итогам этого сезона можно оценить примерно в 8,5 млн евро (с учетом матчей Суперкубка, Кубка России и четырех поединков в ЛЧ).

    Еще столько же, если верить гендиректору "Зенита" Митрофанову, клуб зарабатывает на продаже символики, плюс "клок шерсти" от Канделаки. Таким образом, в конце сезона 2015/16 бюджетного дефицита, скорее всего, не будет, но и заметного профицита можно будет добиться только в случае прорыва как минимум в полуфинал Лиги.

    Что же касается спонсорских выплат (так называемых "нерелевантных доходов"), размер которых как раз и ограничивается новыми европейскими правилами, при таком раскладе они вполне могли бы быть пущены на трансферные цели (как, кстати, и неплохая выручка от продажи Рондона), если бы не одно "но".

    Алексей Попов: "Зенит" может дойти до полуфинала Лиги чемпионов"

    Следующим летом истекает двухлетний период, который УЕФА предоставил "Зениту" на приведение в порядок своей финансовой отчетности. Детально параметры программы снижения накопленного бюджетного дефицита не раскрываются (хотя пункт о запрете на увеличение зарплатных расходов вроде бы там имеется), но вполне вероятно, что все свободные средства будут виртуально покрывать затраты на ранее осуществленные трансферы.

    При удачном раскладе с "Зенита" будут сняты не только все ранее наложенные ограничения, но и возвращена половина 12-миллионного штрафа, уплаченного в кассу УЕФА полтора года назад за счастливое и беззаботное прошлое. Программа-минимум – продление программы бюджетной оптимизации еще на год-два. Естественно, без какой-либо частичной компенсации. Вероятность самого худшего случая, о котором не хочется даже рассуждать, чрезмерно мала, потому как протекция "Газпрома" кое-чего все-таки стоит.

    Но то, что экономическая модель развития "Зенита" эволюционирует, а клуб становится все больше похож на понятный бизнес-проект (если не сверхприбыльный, то хотя бы живущий по средствам), достаточно очевидно уже сейчас. Эпоха безумной гонки зарплат неумолимо подходит к концу, и даже ужесточение лимита может лишь притормозить этот процесс, но не остановит его. Согласитесь, этому грех не порадоваться.

    Почему "Зенит", а не ЦСКА сыграет в плей-офф

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК "Зенит"
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 21 декабря 2015, 16:58

      А мне статья понравилась. Только уж вы не останавливайтесь на одном Зените :)

      0
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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 18 декабря 2015, 11:17

      А расклады остальных клубов где?Или решили только зенит пообсуждать?

      0
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      Рейтинг: +10

      Kava-Banga 18 декабря 2015, 10:04

      Зенит и вправду ведёт грамотную политику клуба. Вот когда Зентт-Арена откроется вообще сказка будет!

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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 18 декабря 2015, 00:57

      Это и в правду радует !!

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      Рейтинг: +178

      Zenit & MU 17 декабря 2015, 20:07

      Во-первых, Да, может и тратятся бабки на улучшение состава и ЗП, но почему то все кричат и хотят чтобы какой-нибудь Российский клуб успешно выступил в ЛЧ или ЛЕ, почему бы на сегодняшний день не Зенит???
      Во-вторых, я ничего не имею против удачного выступления наших клубов на мировой арене - пусть приносят очки в Российскую копилку!!!

      P.S. Зачем считать чужие деньги??? Вам хватает на жизнь, и ладно!!!

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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун > Zenit & MU 19 декабря 2015, 17:06

      Да.все верно.

      0
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      Рейтинг: +667

      Snerg 17 декабря 2015, 17:56

      ОПЯТЬ) сказки про зенит)

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +407

      18JG 17 декабря 2015, 15:12

      Где те уроды, которые орут, что "Зенит" тратит "народные" деньги? Пусть почитают эту статью.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > 18JG 17 декабря 2015, 17:46

      Дык если бы не тратил клуб народные деньги, то и Халко-Витселе-Гарсий-Гараев бы не было. Это щас проект начал относительно окупаться, и то не*бически относительно. По сравнению с ЦСКА, который с прошлого года сократил расходы в 81 раз, не потерял в эффективности (ну ладно, в ЛЧ мы пока хуже, так и быть, признаю. Но это только пока!") и повысил прибыль, вы - адски жрущее бабки предприятие. При этом КПД есть только в ЛЧ

      2
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      Рейтинг: +407

      18JG > Майор Дзагоев 17 декабря 2015, 18:25

      Слава Богу на этом сайте есть люди, которые адекватно смотрят на вещи. Не согласиться с Вами сложно (это я про Халка, Витселя, Гарай и Гарсия). Да, их завлекли золотым евро, но двое последних шли к Боашу, но это не суть.

      "Зенит" начал окупаться, а это меня, как болельщика, не может не радовать.

      2
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун > Майор Дзагоев 19 декабря 2015, 17:09

      Да какая эффективность.вечно нехватает сил выйти а1/8Лиги чемп.

      0
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      Рейтинг: +22

      Менестрель 17 декабря 2015, 12:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Что за набор цифр? Откуда это все? высосано из пальца или из желтушных сми?

      -10
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