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    Почему «Зенит», а не ЦСКА сыграет в плей-офф


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    Голосов: 0
    10.12.2015 11:16
    Вот и закончилась осенняя лигочемпионская кампания. «Зенит» очень уверенно прошел дальше, а ЦСКА будет весной бодаться в чемпионате. Об отличии армейцев от питерцев – в материале «Бомбардира».

    Вот и закончилась осенняя лигочемпионская кампания. "Зенит" очень уверенно прошел дальше, а ЦСКА будет весной бодаться в чемпионате. Об отличии армейцев от питерцев – в материале "Бомбардира".

    Спойлер. Главные выводы из материала:

    • ЦСКА играет в ЛЧ от обороны, хотя не умеет так играть.
    • Именно неудачная стратегия не позволяет сделать успешным выступление ЦСКА в ЛЧ.
    • "Зенит" имеет единственную выраженную слабость – тренера.
    • "Зениту" повезло с тем, что в первом же туре удача была на его стороне. Дальше команда выигрывала за счет уверенности.
    • Наши команды сами выбирают для себя приоритетный турнир.

    С давних пор, еще со времен работы Лучано Спаллетти в Петербурге, постоянно произносятся фразы на тему того, что "Зенит" нужно оценивать по выступлениям в Лиге чемпионов. Не запомнилось ни одного случая, чтобы то же самое говорилось в отношении ЦСКА, разве что в нынешнем августе, когда невыход в групповой этап моментально сделал бы сезон армейцев провальным. Хотя это скорее имеет отношение к финансам, а не к оценке развития команды.

    А так, чтобы говорилось "Слуцкий все выиграл в России, его задача – прогресс в Европе" – не вспоминается. На чем настаивали специалисты перед началом нынешнего группового этапа? На том, что ЦСКА хорошо бы взять свои очки в домашних матчах. Не нашлось, кажется, ни одного глупого человека, который сказал бы то же самое о "Зените". Не из-за Халка. Из-за того, что ЦСКА и "Зенит" сами себя так ставят.

    Алексей Сафонов: "Слуцкого в ЦСКА может заменить только Газзаев"

    История о том, как у армейцев не хватило сил и резервов на решающие матчи с "Вольфсбургом" и ПСВ, является совершенно неполной без другого сюжета: ЦСКА не собирался и не пытался решить свои проблемы раньше. Команда сидела на своих воротах в Германии, сидела на своих воротах полтора матча с "МЮ", и, что интереснее всего, подобное случается с армейцами в третий раз за последние три года.

    Конечно же, каждый раз это делается для того, чтобы снизить риски, чтобы не раскрывать тылы и для прочих вещей, которые считаются верхом рассудительности. И, может быть, это было бы верно, если бы не 37 матчей с голами в ворота Акинфеева и не три подряд вылета из Лиги чемпионов. Ох, как мы сумели избежать рисков!

    "Астана" – команда, представляющая чемпионат, в котором еще недавно хозяин клуба в зрелом возрасте шутки ради играл центрфорварда, из страны, которая никогда не слышала гимн Лиги чемпионов – неслась на всех, кто выходил против нее, и закончила турнир с двумя поражениями. У ЦСКА – четыре. Это даже не смешно.

    Ровно три успеха – прошлогодняя победа над "Манчестер Сити" и победы над "Спартой" и "Спортингом" -– не делают успешной саму стратегию армейцев. Найдутся ли те, кто считает, что прохождение "Спарты" на дичайших нервах с четырьмя пропущенными мячами – это единственный вариант, на который можно было рассчитывать? Сомнительно.

    Но отсутствие успеха даже не в этом. В случае с ЦСКА стратегия игры вторым номером практически полностью базируется на везении, и команда постоянно находится в ситуации, когда в ее ворота назревает гол.

    Почему? Потому что, вообще-то, ЦСКА не владеет этим приемом. Слуцкий – тренер атаки, тренер длинной дистанции, его команда играет в своем чемпионате только с позиции силы, а если нет – проигрывает (см. весеннюю часть предыдущего сезона). Выходя на матчи Лиги чемпионов, чтобы защищать свои ворота, армейцы играют в несуществующий план "Б".

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    И совсем другое дело – "Зенит". Мы достаточно заездили тезис о том, что Вилаш-Боаш играет за счет звездных игроков, но это действительно так и именно это позволяет "Зениту" быть гибкой командой. Халку все равно, бьет ли он в контратаке, или после затяжной комбинации, или со стандарта. Почему это не помогало "Зениту" в прежние годы? Значит, Халк растет. Значит, Дзюба – не Рондон. А как иначе? Если игра "Зенита" действительно зависит от исполнителей – то вот она, лакмусовая бумажка для этих исполнителей.

    Только не нужно обольщаться. На самом старте, в Валенсии, "Зениту" очень повезло, тогда у питерцев залетело все, что можно, а фактически это была прогулка по лезвию ножа. И тренер должен держать это в голове, потому что однажды он уже избавил Петербург от еврокубков, выбрав слишком осторожную тактику в той же Испании против "Севильи", после чего победный матч превратился в проигранный, а мучения в ответной игре не закончились ничем. Вот в тренере – слабость нынешнего "Зенита", не зря же Вилаш-Боаш постелил так много соломки на случай неудачи. Его и за "Севилью" никто особо не критиковал, а теперь, конечно, виноват лимит.

    Впрочем, возможно, что Андре тоже прибавляет от сезона к сезону. Хотя по чемпионату России этого совершенно не скажешь, но, если уж все вокруг предлагают судить "Зенит" по Лиге чемпионов – то вот она, можно судить. На этот раз питерцы в первом же туре схватили удачу за хвост. А дальше – дело уверенности. Вот ответ на вопрос, в чем именно прибавили Халк, Дзюба и остальные.

    А группа ЦСКА была сильнее только по именам. Дальше у всех проблемы: ПСВ без Хиддинка, "МЮ" без Фергюсона, "Вольфсбург" без Де Брюйне. И сколько можно сдавать им экзамены? Леонид Викторович играет свою пятую Лигу чемпионов, некоторые его игроки видали и побольше. А пример про "Астану" мы уже приводили.

    Неужели Дзагоев слабее Дракслера? На практике – скорее всего, но та ли это практика? Когда они ведут борьбу между собой внутри вратарской площадки ЦСКА, как это было в матче первого тура – разумеется, только один из них имеет возможность забить.

    И антирекорд Акинфеева – про то же. "Да здравствуют все, кому нельзя, делающие нашу трапезу праздником", – написано как будто от лица соперников ЦСКА в еврокубках.

    Так и получилось, что две наши команды выступят весной именно в тех турнирах, которые сами для себя выбрали. "Зенит" – в Лиге чемпионов, ЦСКА – в домашнем чемпионате.

    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит», Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 31 января 2016, 09:14

      Слутский мог б в лч и попробовать и 442 и 433 всё равно на 1/8 не рассчитывалось .

      0
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      Рейтинг: +319

      Beim 13 декабря 2015, 04:47

      бедная валенсия наверное вообще недоумевает глядя на зенит, который в группе одержал 5 побед и вышел с 1ого места, а во внутренем чемпионате находиться на 6 месте, они наверное подумали ох какой же в россии сильный чемпионат, барселона и бавария наверное не выходят из церкви, прося о том, что бы судьба не свела их в финале лч с лидером чемпионата россии - цска, с ужасом смотрят за достижениями армейцев в группе, а там бл... 4 место

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      Рейтинг: +33

      Max-78 12 декабря 2015, 20:27

      Глупости.в Бельгии не играли четыре игрока основы.Халк,но в любой классе ой команде должна быть звезда.которая может решить все на поле.
      Рязанцев,Юсупов и Нету плохие дублеры.
      Об АВБ только ленивый гадости не писал.потерянные очки в чемпионате,так все научились играть и отлично,здоровая конкуренция.отрыв то не такой большой.Есть время догнать

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      Рейтинг: +319

      Beim > Max-78 13 декабря 2015, 04:34

      в любой команде должны быть и есть лидеры, но в зените просто сильный дисбаланс, а такого у команды быть не должно. Можешь себе представить какое место скорее всего занял бы зенит, если бы хотя бы 1 халк пропустил все матчи ЛЧ (по каким любо причинам)? можно только гадать по всем 4ем местам. Как в такой ситуации можно оценивать силу команды? когда все держиться на одном игроке. скамейка у зенита не способна усилить игру( не считая трафмированых основы и жертв лимиа). но и в основе колоссальная разница в классе у игроков.
      к примеру в барселоне (только не надо мне говорить что сравниваю небо с землей, гранды - это то к чему мы должны сначала стремиться, а потом и стараться превзойти, даже если не когда и не достигнем этого. тем более и барселона и зенит заняли 1ые места в своих группах) когда выпал лучший игрок мира в составе на достаточно длительное время команда не отошла от своих целей, а также планого продолжила добиваться, потому что правильный баланс между игроками. И потеря даже лучшего игрока мира не стала для них катастрофой.

      0
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      Рейтинг: +319

      Beim 12 декабря 2015, 09:36

      а по зениту и писать особо не чего, потому что это не команда а не пойми что. конечно любая команда может столкнуться с трудностями от потерь 1-2 основных лидеров, но трудности эти не переходят в катастрофу и общий рисунок игры в команде от этого не сильно меняется. Но у зенита потеря халка + витсель становиться катастрофой не обьятных масштабов, в команде такого быть просто не может. в итоге в матче с гентом зенит создал только один момент для нападающего( еще парочка полумоментов) и единственный гол забит ни с комбинации,ни со стандарта, а просто с созданного подарка от гента. первый тайм гент во всем превзошел зенит и уже в нем мог доводить счет до разгромного. А во втором тайме сложилось впечатление, что зенит все же выровнял игру, но в итоге оказалось, что это гент сбавил обороны и опустился до игры зенита.

      -1
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      Рейтинг: +319

      Beim 12 декабря 2015, 09:11

      ну что касается цска, то они правильно оценивали свои силы в лч и выбирали правильную тактику исходя из своих возможностей. с позиции силы они могли бороться только за лигу европы, поэтому стали обороняться, но перегнули палку слишком уж много сил бросили на оборону, а еще не создали нужного качества в обороне, из-за этого пришлось обороняться количественно, что в итоге и привело к беззубости в атаке. от этого и мало владели мячом, все это приводило к неуверенности и создало дополнительный груз на игроков цска. в футбол команда должна играть с удовольствием, тогда и получается намного больше у команды и креативность видна,.но у цска такого удовольствия не было, кроме первого тайма с псв.
      Если бы цска играл в атаку(с позиции силы) то скорее всего мог бы проиграть и больше матчей, у всех соперников в группе, игра в атаку заметно лучше построена, причем у мю даже хуже чем у псв и вольфсбурга. Если бы армейцы играли в боле открытый футбол, то вольфсбург и псв чуть ли не в три паса доводили атаку до опасного удара, мю чуть сложнее но за счет более классных футболистов так же оказался бы сильнее. В итоге в статье выше было бы написана не о том, как цска плохо атаковал в силу ошибочной тактики, а о том, что цска очень плохо оборонялся и нужна была тактика на оборону с острыми контр атаками.
      Сравнение с астаной, то команда первый раз выступала в лч, тут совсем другие эмоции, они полностью набиты порохом. цска уже много раз выступал в групповом этапе, эмоции уже утихли, на таких эмоциях результата уже не сделать. результата нужно добиваться уже за счет класса. так что сравнение просто не допустимо.

      -1
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 11 декабря 2015, 21:33

      Сократим
      Зенит объективно лучше

      0
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    • ...
      Рейтинг: +80

      СК 10 декабря 2015, 15:13

      Смешно! ЦСКА предлагают играть "в атаку". Как ЦСКА играет в атаку показа Амкар и Крылья. Некому в ЦСКА и играть. Состав полностью себя исчерпал.

      1
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      ...
      Рейтинг: +6

      Артём Борисов > СК 10 декабря 2015, 18:32

      Интересно, а атакующую линию "Зенита" не характеризуют матчи с "Мордовией" или "Уфой"? Вы сами попадаете в ловушку, в которую пытаетесь поймать меня, и оцениваете готовность ЦСКА по ситуации, в которой команда испытывает огромные кадровые проблемы.

      Боюсь, Вы неверно читаете текст. Там написано, что ошибка не в том, что обескровленный ЦСКА не бежал в атаку, а в том, что армейцы, зная о своем традиционном осеннем спаде, не форсировали решение своих проблем раньше, когда были в совсем ином состоянии.

      0
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      Рейтинг: +557

      CSKA №1 10 декабря 2015, 14:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ЦСКА-Чемпион!!!

      -4
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      Рейтинг: +80

      СК > CSKA №1 10 декабря 2015, 15:24

      Думаю, что весной ЦСКА посыпется - денег нет, Слуцкий в сборной, состав себя исчерпал ... Долго ещё ЦСКА будет "отходить" от строительства стадиона.

      2
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit > CSKA №1 11 декабря 2015, 21:33

      Зенит же
      Опомнись
      За 3 тура

      0
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    • ...
      Рейтинг: +26925

      slavutiq70 10 декабря 2015, 14:17

      Один Халк стоит пол состава ЦСКА,,,,О чём сдесь можно говорить???

      0
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 10 декабря 2015, 14:02

      В статье много пустых слов.

      1
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      ...
      Рейтинг: +6

      Артём Борисов > Дима1960 10 декабря 2015, 18:33

      Дмитрий, покажите класс, мы прочитаем с огромным удовольствием

      0
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