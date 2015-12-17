Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Неочевидное-вероятное. Изучаем зарплаты игроков «Зенита»

Неочевидное-вероятное. Изучаем зарплаты игроков «Зенита»

Опубликованный на Sports.ru рейтинг зарплат игроков РФПЛ вновь родил кучу удивлений. Традиционно хвалили ЦСКА, ругали "Спартак" и "Локомотив". А что же с самым богатым клубом России? "Бомбардир" изучил зарплаты "Зенита" и делится неожиданными выводами.

Спойлер. Главные выводы из материала:

  • Возросла эффективность вложений "Зенита" .
  • Деньги на Дзюбу нашли, расставшись с Аршавиным, Тимощуком и Рондоном.
  • На зарплату Александра Кержакова по-прежнему идут огромные деньги.
  • "Зенит" все больше похож на живущий по средствам бизнес-проект.

Неспокойная спячка

Второй год подряд российский футбольный сезон прерывается на традиционную зимнюю паузу в неспокойное для страны время. Обвал нефтяных цен, обесценивание нацвалюты и смутная экономическая конъюнктура оборачивается естественными сложностями с версткой клубных бюджетов на следующий год, усугубляющаяся к тому же правилами "финансового фэйр-плей" для участников и соискателей путевок в евротурниры.

После первой волны штрафных санкций УЕФА в отношении "Зенита", "Рубина" и "Анжи" стало понятно, что просто так отмахнуться от реформы Платини ни у кого не получится, а уж еврокубковое отстранение динамовцев минувшим летом развеяло иллюзии на сей счет окончательно. Таким образом, ведущие российские клубы вынуждены пересматривать свою трансферную и зарплатную политику, переходя к более разумной и экономически обоснованной модели развития.

Свежеопубликованный рейтинг самых высоких зарплат футболистов отечественной Премьер-лиги дает нам возможность оценить наметившиеся изменения в финансовой стратегии российских топ-клубов. В итоговом списке присутствует 70 фамилий игроков, зарплата которых составляет не менее 1,5 млн евро. Необходимо отметить, что цифры, фигурирующие в рейтинге, учитывают только гарантированный годовой доход футболистов, включающий в себя зарплату и подписной бонус, поделенный на количество лет в контракте (но без учета дополнительных премиальных). Итак, попробуем разобраться, как адаптируется клубный российский футбол к новым для себя условиям на примере "Зенита".

На широкую ногу

Действующий чемпион и по совместительству самый богатый клуб страны представлен в исходном рейтинге топ-70 сразу 15 футболистами с суммарным годовым содержанием в 47,6 млн евро, причем абсолютно все расположились в первой половине списка. По большому счету, туда угодила вся зенитовская обойма, за исключением вратарей Лодыгина и Кержакова, а также Рязанцева.

Последний, кстати, аналогичных рейтингах двух прошлых лет присутствовал с окладом в 2 млн, но, возможно, контракт предусматривал некоторое снижение этой суммы при определенных неблагоприятных условиях (например, при недостаточном количестве игрового времени).  Впрочем, и вероятность инсайдерской ошибки тоже полностью исключить нельзя.

Но это далеко не единственное и уж точно не главное изменение в питерской зарплатной ведомости по сравнению с прошлым сезоном. Расставшись с Тимощуком и Аршавиным, а также выгодно продав Рондона, "Зенит" высвободил 7,3 млн зарплатных "сверхрасходов", часть из которых (5,6 млн) пошла на оплату услуг Дзюбы и Юсупова. Не так уж и много, учитывая, что оба перешли в команду Виллаш-Боаша совершенно бесплатно (а значит, существенную часть этой суммы составили подписные бонусы).

Сэкономленный таким образом остаток в 1,7 млн практически в полном объеме пошел на индексацию выплат Шатову (с 1,6 до 2,4 млн) и Смольникову (с 1,5 до 2,2 млн). В результате зарплатные сверхрасходы "Зенита" по сравнению с прошлым годом снизились на символические 0,7 млн евро, но заметно возросла эффективность вложений. Для оценки этой эффективности можно разделить всех футболистов на три условные группы в зависимости от времени, которое они проводят на поле.

О стремлении к эффективности

Вполне очевидно, что основные игроки не только в большей степени оправдывают финансовые вложения клуба на их содержание, но и обладают большей ликвидностью на трансферном рынке. Это "хорошие активы", расходы на которых можно считать эффективными. Критерий попадания в эту группу – доля игрового времени не менее 50% от максимально возможного.

Во вторую группу  (игровое время – 25-50% от максимума) входят футболисты, по тем или иным причинам не имеющие стабильного места в основе, но все-таки вовлеченные в процесс ротации. Это "сомнительные активы", эффективность расходов на которые не очень высока.

Наконец, "плохими активами" следует считать игроков, усердно полирующих лавку, находящихся на длительном лечении или попавших в любую другую передрягу (игровое время – менее 25% от максимума), а сверхрасходы на их содержание следует считать неэффективными.

Применительно к "Зениту" ситуация выглядит следующим образом. В число "хороших активов" в этом сезоне пока входят 13 игроков из 15, хотя Юсупов балансирует на грани вылета в категорию "сомнительных". Суммарные траты на эту чертову дюжину составляют 42,4 млн, что соответствует доле в 89,1% от всех сверхрасходов.

Неэффективная расходная составляющая формируется за счет Файзулина и Кержакова (5,2 млн, 10,9%). И если Виктор угодил в эту малопочетную группу по состоянию здоровья, то простой Александра вызван причинами, которые сложно назвать уважительными (и формирующими соответствующее к нему отношение).

Тем не менее, по сравнению с прошлым сезоном, когда зенитовская скамейка представляла собой лавку антиквариата, доля эффективных сверхрасходов выросла почти на 20%.

Доходные домыслы

Помимо оптимизации расходной части своего бюджета, по итогам нынешнего сезона у "Зенита" существенно вырастет и доходная. Благодаря самой успешной для себя лигочемпионской кампании (а об этом уже можно говорить как о свершившемся факте), клуб гарантированно получит от УЕФА не менее 25 млн. евро, даже если с треском провалится в плей-офф. За счет этой суммы будет покрыта большая часть зарплатных сверхрасходов (52,5%), а выход в четвертьфинал "отобьет" как минимум три четверти годового оклада Виллаш-Боаша.

Еще одна доходная статья – выручка от домашних матчей. Согласно относительно недавним исследованиям, в среднем 15 поединков премьер-лиги два года назад принесли клубу около 40 млн рублей. С учетом двукратной девальвации "деревянного", в пересчете на евро по нынешнему курсу эта сумма составляет около 5 млн или 0,33 млн в среднем за матч. Лига чемпионов обходится рядовому болельщику в среднем вдвое дороже, так что доходы от билетной программы по итогам этого сезона можно оценить примерно в 8,5 млн евро (с учетом матчей Суперкубка, Кубка России и четырех поединков в ЛЧ).

Еще столько же, если верить гендиректору "Зенита" Митрофанову, клуб зарабатывает на продаже символики, плюс "клок шерсти" от Канделаки. Таким образом, в конце сезона 2015/16 бюджетного дефицита, скорее всего, не будет, но и заметного профицита можно будет добиться только в случае прорыва как минимум в полуфинал Лиги.

Что же касается спонсорских выплат (так называемых "нерелевантных доходов"), размер которых как раз и ограничивается новыми европейскими правилами, при таком раскладе они вполне могли бы быть пущены на трансферные цели (как, кстати, и неплохая выручка от продажи Рондона), если бы не одно "но".

Алексей Попов: "Зенит" может дойти до полуфинала Лиги чемпионов"

Следующим летом истекает двухлетний период, который УЕФА предоставил "Зениту" на приведение в порядок своей финансовой отчетности. Детально параметры программы снижения накопленного бюджетного дефицита не раскрываются (хотя пункт о запрете на увеличение зарплатных расходов вроде бы там имеется), но вполне вероятно, что все свободные средства будут виртуально покрывать затраты на ранее осуществленные трансферы.

При удачном раскладе с "Зенита" будут сняты не только все ранее наложенные ограничения, но и возвращена половина 12-миллионного штрафа, уплаченного в кассу УЕФА полтора года назад за счастливое и беззаботное прошлое. Программа-минимум – продление программы бюджетной оптимизации еще на год-два. Естественно, без какой-либо частичной компенсации. Вероятность самого худшего случая, о котором не хочется даже рассуждать, чрезмерно мала, потому как протекция "Газпрома" кое-чего все-таки стоит.

Но то, что экономическая модель развития "Зенита" эволюционирует, а клуб становится все больше похож на понятный бизнес-проект (если не сверхприбыльный, то хотя бы живущий по средствам), достаточно очевидно уже сейчас. Эпоха безумной гонки зарплат неумолимо подходит к концу, и даже ужесточение лимита может лишь притормозить этот процесс, но не остановит его. Согласитесь, этому грех не порадоваться.

Почему "Зенит", а не ЦСКА сыграет в плей-офф

Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем Кержаков Александр Файзулин Виктор Смольников Игорь Халк Юсупов Артур Лодыгин Юрий Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Менестрель
1450344939
Что за набор цифр? Откуда это все? высосано из пальца или из желтушных сми?
Ответить
18JG
1450354349
Где те уроды, которые орут, что "Зенит" тратит "народные" деньги? Пусть почитают эту статью.
Ответить
Snerg
1450364193
ОПЯТЬ) сказки про зенит)
Ответить
Zenit & MU
1450372072
Во-первых, Да, может и тратятся бабки на улучшение состава и ЗП, но почему то все кричат и хотят чтобы какой-нибудь Российский клуб успешно выступил в ЛЧ или ЛЕ, почему бы на сегодняшний день не Зенит??? Во-вторых, я ничего не имею против удачного выступления наших клубов на мировой арене - пусть приносят очки в Российскую копилку!!! P.S. Зачем считать чужие деньги??? Вам хватает на жизнь, и ладно!!!
Ответить
ЦСКА 3011
1450389472
Это и в правду радует !!
Ответить
Kava-Banga
1450422298
Зенит и вправду ведёт грамотную политику клуба. Вот когда Зентт-Арена откроется вообще сказка будет!
Ответить
AnTiNeHrEsT
1450426653
А расклады остальных клубов где?Или решили только зенит пообсуждать?
Ответить
Измайловский Кочегар
1450706321
А мне статья понравилась. Только уж вы не останавливайтесь на одном Зените :)
Ответить
Главные новости
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
15
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
59
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+