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  • «Рубин» и «Краснодар» уступили в Лиге Европы. «Локомотив» обыграл «Спортинг». Дайджест событий дня

«Рубин» и «Краснодар» уступили в Лиге Европы. «Локомотив» обыграл «Спортинг». Дайджест событий дня

<p><em>Бэйл выбыл на неопределенный срок. Ташуев назначен главным тренером «Кубани». «Росгосстрах» стал титульным спонсором Премьер-лиги. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале. </em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Ташуев назначен главным тренером «Кубани»</strong></span></p> <p>Бывший главный тренер "Краснодара" и "Анжи" Сергей Ташуев назначен на пост главного тренера "Кубани". Контракт с Ташуевым подписан на один год с возможностью продления ещe на сезон, сообщает источник со ссылкой на слова генерального директора краснодарского клуба Валерия Стаценко.</p> <p>Напомним, ранее из "Кубани" был уволен<strong> </strong><a href="https:///coaches/1749" target="_blank"><strong>Дмитрий Хохлов</strong>.</a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Росгосстрах» стал титульным спонсором Премьер-лиги</strong></span></p> <p>"Росгосстрах" и РФПЛ заключили соглашение, по условиям которого страховая компания будет титульным спонсором лиги на протяжении трех сезонов - 2015/16, 2016/17 и 2017/18. Детали сделки не разглашаются.</p> <p>Отметим, что "Росгосстрах" уже являлся титульным спонсором Премьер-лиги с 2006 по 2010 год.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Бэйл выбыл из строя на неопределенный срок</strong></span></p> <p>Полузащитник мадридского "Реала" <strong><a href="https:///player/4733" target="_blank">Гарет Бэйл</a></strong> получил травму камбаловидной мышцы левой ноги. Это стало известно после медицинского обследования, которое валлиец прошел сегодня. Сообщается, что пока врачи затрудняются сказать, сколько понадобится времени на восстановление игрока.</p> <p>Напомним, Бэйл получил повреждение в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Шахтера", который "Реал" выиграл со счетом (4:0).</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Халк снова получил вызов в сборную Бразилии</strong></span></p> <p>Главный тренер сборной Бразилии Дунга определился с заявкой национальной команды на стартовые матчи квалификационного этапа чемпионата мира-2018, сообщает официальный сайт федерации футбола Бразилии. Отметим, что вызов в сборную "селесао" получил нападающий питерского "Зенита" Халк. Нападающий "Барселоны" Неймар отсутсвует <a href="https:///news?id=442676" target="_blank">в заявке</a> из-за дисквалификации за удаление в матче Кубка Америки против Колумбии.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Вальке отстранен от должности генерального секретаря ФИФА</strong></span></p> <p>Генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке отстранен от исполнения своих обязанностей.</p> <p>Сообщается, что в организации узнали о серьезных правонарушениях со стороны Вальке. Чиновник освобожден от должности на период расследования, которое ведет комитет по этике ФИФА.</p> <p>Ранее появлялась информация об участии Вальке в незаконных схемах реализации билетов на матчи ЧМ-2014. Также его персона фигурирует в деле о коррупции в ФИФА.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442525035_Мики.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Лига Европы. «Краснодар» уступил «Боруссии» Д</strong></span></p> <p>"Краснодар" проиграл в гостевом матче против дортмунской "Боруссии". Счет в этой встрече открыл Мамаев, а в составе хозяев отличились Гинтер и Пак Чжу-Ху, забивший в добавленное время.</p> <p>Напомним, что в группе С также выступают "Габала" и ПАОК.</p> <p><strong>Лига Европы. Группа C. 1-й тур</strong></p> <p><span style="color:#008000"><strong>Боруссия Д (Германия) - Краснодар (Россия) 2:1 (1:1)  </strong></span> <a class="rss-yandex" href="https:///online/87068" target="_blank">Текстовый онлайн матча</a></p> <p><strong>Голы:</strong> 0:1 – Мамаев, 11; 1:1 – Гинтер, 45; 2:1 - Пак Чжу-Ху, 90+1</p> <p><strong>Боруссия:</strong> Вайденфеллер, Гинтер, Сократис, Хуммельс, Шмельцер (Кагава, 46), Гюндоган, Парк, Кастро (Вайгль, 60), Янузай, Мхитарян, Обамеянг (Рамос, 70).</p> <p><strong>Краснодар:</strong> Дикань, Петров, Гранквист, Сигурдссон, Енджейчик, Страндберг, Каборе (Газинский, 69), Ахмедов, Мамаев (Ари, 80), Перейра (Лаборде, 59), Смолов.</p> <p><strong>Предупреждения:</strong> Каборе, 8; Енджейчик, 18; Лаборде, 72; Кагава, 79; Гюндоган, 85.</p> <p><strong>Судья:</strong> Лиран Лиани</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Лига Европы. «Сьон» обыграл «Рубин»</strong></span></p> <p>Казанский "Рубин" уступил швейцарскому "Сьону" в матче Лиги Европы. У хозяев дублем отличился Конате, а за гостей забил Канунников.</p> <p>Напомним, что в группе B играют также "Бордо" и "Ливерпуль".</p> <p><strong>Лига Европы. Группа B. 1-й тур</strong></p> <p><span style="color:#008000"><strong>Сьон (Швейцария) - Рубин (Россия) 2:1 (1:0) </strong></span>  <a class="rss-yandex" href="https:///online/87076" target="_blank">Текстовый онлайн матча</a></p> <p><strong>Голы: </strong>1:0 – Конате, 11; 1:1 - Канунников, 65; 2:1 - Каноте, 82.</p> <p><strong>Сьон: </strong>Ванинс, Зверотич, Янье, Лакруа, Циглер, Салатич, Куасси, Фернандес, Карлитуш, Ассифуа (Муджанги-Биа, 67), Конате (Ндойе, 90)</p> <p><strong>Рубин:</strong> Рыжиков, Набиуллин, Камболов, Кверквелия, Кузьмин, Георгиев, Билялетдинов (Оздоев, 46), Эдуардо (Дядюн, 90+2), Карадениз (Девич, 86), Канунников, Портнягин.</p> <p><strong>Предупреждения:</strong> Салатич, 16; Кузьмин, 30; Благо, 76; Куасси, 79.</p> <p><strong>Судья:</strong> Андреас Экберг</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Лига Европы. «Локомотив» одержал гостевую победу над «Спортингом»</strong></span></p> <p>Московский "Локомотив" обыграл на выезде  "Спортинг" со счетом 1:3. Дубль на счету Самедова, еще один гол забил Ниассе. У хозяев отличился Монтеро.</p> <p>Напомним, что в группе H также выступают "Шкендербеу" и "Бешикташ".</p> <p><strong>Лига Европы. Группа H. 1-й тур</strong></p> <p><span style="color:#008000"><strong>Спортинг (Португалия) – Локомотив (Россия) 1:3 (0:1)  </strong></span> <a class="rss-yandex" href="https:///online/87087" target="_blank">Текстовый онлайн матча</a></p> <p><strong>Голы:</strong> 0:1 – Самедов, 11; 1:1 – Монтеро, 50; 1:2 – Самедов, 55; 1:3 – Ниассе, 65.</p> <p><strong>Спортинг:</strong> Патрисиу, Джефферсон, Оливейра, Перейра, Фигейреду, Аквилани (Мартинш, 70), Силва, Мартиньш, Монтеро (Слимани, 62), Гутьеррес, Манэ (Руис, 63).</p> <p><strong>Локомотив:</strong> Гильерме, Шишкин, Чорлука, Пейчинович, Денисов, Тарасов (Михалик, 85), Ндинга, Фернандеш  (Коломейцев, 80), Самедов, Майкон (Григорьев, 81), Ниассе.</p> <p><strong>Предупреждения: </strong>Фигейреду, 29; Денисов, 61; Тарасов, 74; Гильерме, 90+1; Гутьеррес, 90+2.</p> <p><strong>Судья: </strong>Роберт Шергенхофер</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///news" target="_blank">Результаты других матчей </a></strong></p>

Лига Европы Лига Европы Локомотив Рубин Краснодар Спортинг Смолов Федор Бэйл Гарет Халк Мхитарян Генрих Ниасс Умар Ташуев Сергей
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