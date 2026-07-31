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«Спартак Кострома» – «Енисей»: кто победит в матче 4 тура Первой лиги 2026/2027

31 июля 2026 8:15
Спартак К - Енисей
01 авг. 2026, суббота 19:30 | Россия. PARI Первая лига, 4 тур
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1.98
Победа «Спартака Кострома»
Сделать ставку

Матч 4 тура Первой лиги между костромским «Спартаком» и красноярским «Енисеем» пройдет 01 августа 2026 года в Костроме. Хозяева после трех туров имеют семь очков и занимают третье место, не проигрывают в трех последних матчах и обладают лучшим бомбардиром лиги – Амур Калмыков уже забил пять голов. Гости расположились на пятой строчке с шестью баллами, демонстрируют мощную атаку (11 голов за пять игр), но их оборона регулярно пропускает. Сможет ли «Енисей» прервать домашнюю серию «Спартака» (11 матчей без поражений из 13) и навязать борьбу лидеру, или хозяева продолжат свое победное шествие и укрепят позиции в верхней части таблицы? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

«Спартак Кострома» подходит к игре с впечатляющей домашней статистикой: команда не проигрывает в 11 из 13 последних матчей на своем поле, а в обороне действует надежно – 0.80 пропущенных гола в среднем за последние пять игр. При этом атака хозяев выглядит скромнее – 1.00 гола за игру, но наличие Амура Калмыкова, который забил пять мячей в трех матчах, делает их опасными у чужих ворот. В личных встречах с «Енисеем» «Спартак» имеет небольшое преимущество, одержав победы в последних двух домашних матчах (2:1 и 1:0). В прошлом туре костромчане сыграли вничью с «Текстильщиком» (0:0), но до этого уверенно обыграли «Сочи» (2:0) и КАМАЗ (3:1). Их уверенность и поддержка трибун должны помочь против атакующего, но нестабильного в обороне соперника.

«Енисей» демонстрирует впечатляющую результативность – 11 голов в пяти последних матчах (2.20 в среднем), а лучший бомбардир Андрей Окладников забил два мяча в трех турах. Однако оборона красноярцев оставляет желать лучшего: 1.40 пропущенных гола в среднем за игру, и команда пропускает в пяти последних матчах. В прошлом туре «Енисей» разгромил «Велес» (4:1), но до этого уступил «Уралу» (0:3) и обыграл «Волгу Ульяновск» (2:1). В гостях «Енисей» играет менее стабильно, а их защита регулярно ошибается. В очных встречах со «Спартаком» на его поле красноярцы чаще проигрывают, что может сказаться на их уверенности.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение хозяевам. «Спартак Кострома» имеет преимущество домашнего поля, надежную оборону и лидера атаки, тогда как «Енисей» много пропускает и редко побеждает в Костроме. Победа хозяев с минимальным счетом выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях на поле «Спартака» хозяева имеют преимущество, одержав победы в двух последних домашних матчах (2:1 и 1:0) и не проигрывая в последних встречах. Текущая форма «Спартака» (11 матчей без поражений дома, 0.80 пропущенных) и слабость обороны «Енисея» (1.40 пропущенных) указывают на то, что хозяева должны использовать свое преимущество. «Енисей» забивает много, но в гостях против организованной обороны им будет сложнее.

Личные встречи
Побед - 2 (50%)
Ничьих - 1 (25%)
Побед - 1 (25%)
5
Забитых мячей
4
1.25
В среднем за матч
1
2:1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч
Россия. PARI Первая лига, 27 тур
Спартак К
2 : 1
04.04.2026
Енисей
Самая крупная ничья
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Спартак К
2 : 2
01.08.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Спартак К
2 : 2
01.08.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 27 тур
Спартак К
2 : 1
04.04.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Енисей
1 : 0
19.10.2025
Спартак К
Россия. Кубок, 4 раунд
Спартак К
1 : 0
26.09.2024
Енисей

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак К
50
Егор Шамов
ВР
47
Александр Тарасов
ЛЗ
5
Денис Жилмостных
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
21
Марко Бугарин
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
22
Анатолий Немченко
ЦП
66
M. Nikiforov
ЦП
77
Илья Мещеряков
ПП
11
Dimitri Gurtskaia
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Роман Березовский
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
3
Ян Цесь
ЦЗ
55
Никита Богатырев
ЦЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
21
Егор Иванов
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
25
Никита Шершов
ЛВ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
8
Александр Канаплин
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Спартак К
68
Михаил Гайдаш
ВР
6
Nader Mohammadi
ЦЗ
69
Кирилл Чурсин
ОП
73
Давид Киракосян
ЦП
9
Давид Хубаев
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
8
Никита Демченко
АП
82
Олег Никифоренко
ЛВ
70
Руслан Червяков
ПВ
11
Давид Караев
ЦФ
13
Ilya Rubtsov
ЦФ
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
77
Ростислав Огиенко
ПЗ
62
Владислав Кравцов
ПЗ
17
Давид Кокоев
ЦП
57
Egor Shupyakov
ЦП
6
Амир Батырев
АП
9
Марат Тлехугов
ПВ
3-2-3-2
50
Шамов
3
Бугриев
21
Бугарин
17
Каптилович
47
Тарасов
5
Жилмостных
22
Немченко
66
77
Мещеряков
90
Калмыков
11
3-2-3-2
1
Опарин
3
Цесь
55
Богатырев
33
Масловский
90
Ломакин
21
Иванов
25
Шершов
7
Чуканов
87
Мазурин
75
Окладников
8
Канаплин
77
Мещеряков
6
6
77
Мещеряков
66
18
Камилов
18
Камилов
66
17
Каптилович
82
Никифоренко
82
Никифоренко
17
Каптилович
11
Караев
11
Караев
1
Опарин
23
Антипин
23
Антипин
1
Опарин
25
Шершов
22
Гюрджан
22
Гюрджан
25
Шершов
90
Ломакин
77
Огиенко
77
Огиенко
90
Ломакин
7
Чуканов
17
Кокоев
17
Кокоев
7
Чуканов
75
Окладников
9
Тлехугов
9
Тлехугов
75
Окладников
Остались в запасе
Спартак К
Енисей
68
Михаил Гайдаш
ВР
69
Кирилл Чурсин
ОП
73
Давид Киракосян
ЦП
9
Давид Хубаев
ЦП
8
Никита Демченко
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
13
Ilya Rubtsov
ЦФ
Главный тренер
Роман Березовский
62
Владислав Кравцов
ПЗ
57
Egor Shupyakov
ЦП
6
Амир Батырев
АП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
68
Михаил Гайдаш
ВР
69
Кирилл Чурсин
ОП
73
Давид Киракосян
ЦП
9
Давид Хубаев
ЦП
8
Никита Демченко
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
13
Ilya Rubtsov
ЦФ
Остались в запасе
62
Владислав Кравцов
ПЗ
57
Egor Shupyakov
ЦП
6
Амир Батырев
АП
Главный тренер
Роман Березовский
Главный тренер
Сергей Ташуев

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Спартак Кострома» одержит победу над «Енисеем», используя преимущество домашнего поля, надежную оборону и бомбардирские качества Калмыкова. Оборона гостей слишком уязвима, чтобы сдержать хозяев, которые редко проигрывают на своем поле. Ставка на победу хозяев за 1.98 выглядит оправданной – «Спартак» должен реализовать свое преимущество на домашнем стадионе. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4 тура между «Спартаком Кострома» и «Енисеем» состоится 01 августа 2026 года в Костроме и начнется в 19:30 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Спартак Кострома» – «Енисей»: кто победит в матче 4 тура Первой лиги 2026/2027

1.98
Победа «Спартака Кострома»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
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