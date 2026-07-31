Матч 4 тура Первой лиги между костромским «Спартаком» и красноярским «Енисеем» пройдет 01 августа 2026 года в Костроме. Хозяева после трех туров имеют семь очков и занимают третье место, не проигрывают в трех последних матчах и обладают лучшим бомбардиром лиги – Амур Калмыков уже забил пять голов. Гости расположились на пятой строчке с шестью баллами, демонстрируют мощную атаку (11 голов за пять игр), но их оборона регулярно пропускает. Сможет ли «Енисей» прервать домашнюю серию «Спартака» (11 матчей без поражений из 13) и навязать борьбу лидеру, или хозяева продолжат свое победное шествие и укрепят позиции в верхней части таблицы? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

«Спартак Кострома» подходит к игре с впечатляющей домашней статистикой: команда не проигрывает в 11 из 13 последних матчей на своем поле, а в обороне действует надежно – 0.80 пропущенных гола в среднем за последние пять игр. При этом атака хозяев выглядит скромнее – 1.00 гола за игру, но наличие Амура Калмыкова, который забил пять мячей в трех матчах, делает их опасными у чужих ворот. В личных встречах с «Енисеем» «Спартак» имеет небольшое преимущество, одержав победы в последних двух домашних матчах (2:1 и 1:0). В прошлом туре костромчане сыграли вничью с «Текстильщиком» (0:0), но до этого уверенно обыграли «Сочи» (2:0) и КАМАЗ (3:1). Их уверенность и поддержка трибун должны помочь против атакующего, но нестабильного в обороне соперника.

«Енисей» демонстрирует впечатляющую результативность – 11 голов в пяти последних матчах (2.20 в среднем), а лучший бомбардир Андрей Окладников забил два мяча в трех турах. Однако оборона красноярцев оставляет желать лучшего: 1.40 пропущенных гола в среднем за игру, и команда пропускает в пяти последних матчах. В прошлом туре «Енисей» разгромил «Велес» (4:1), но до этого уступил «Уралу» (0:3) и обыграл «Волгу Ульяновск» (2:1). В гостях «Енисей» играет менее стабильно, а их защита регулярно ошибается. В очных встречах со «Спартаком» на его поле красноярцы чаще проигрывают, что может сказаться на их уверенности.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение хозяевам. «Спартак Кострома» имеет преимущество домашнего поля, надежную оборону и лидера атаки, тогда как «Енисей» много пропускает и редко побеждает в Костроме. Победа хозяев с минимальным счетом выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях на поле «Спартака» хозяева имеют преимущество, одержав победы в двух последних домашних матчах (2:1 и 1:0) и не проигрывая в последних встречах. Текущая форма «Спартака» (11 матчей без поражений дома, 0.80 пропущенных) и слабость обороны «Енисея» (1.40 пропущенных) указывают на то, что хозяева должны использовать свое преимущество. «Енисей» забивает много, но в гостях против организованной обороны им будет сложнее.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Спартак Кострома» одержит победу над «Енисеем», используя преимущество домашнего поля, надежную оборону и бомбардирские качества Калмыкова. Оборона гостей слишком уязвима, чтобы сдержать хозяев, которые редко проигрывают на своем поле. Ставка на победу хозяев за 1.98 выглядит оправданной – «Спартак» должен реализовать свое преимущество на домашнем стадионе. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4 тура между «Спартаком Кострома» и «Енисеем» состоится 01 августа 2026 года в Костроме и начнется в 19:30 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.