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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Спартак К - Енисей
Спартак К - Енисей: обзор матча 26 сентября 2024
Спартак К
26.09.2024, четверг, 17:00
Россия. Кубок, 4 раунд
1 : 0
Завершен
Енисей
6'
Г. Киселев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак К - Енисей
Замена
Д. Каптилович
️️️️
К. Корольков
89'
Желтая карточка
Г. Киселев
88'
88'
Желтая карточка
М. Ширяев
Желтая карточка
И. Рубцов
88'
87'
Замена
А. Надольский
️️️️
А. Мальфанов
Желтая карточка
К. Корольков
84'
81'
Замена
А. Губанов
️️️️
М. Степин
Замена
И. Рубцов
️️️️
А. Серасхов
81'
81'
Замена
Д. Федоренко
️️️️
А. Надольский
Замена
К. Чурсин
️️️️
А. Немченко
46'
ГОЛ! 1:0!
Г. Киселев
Пас отдал
А. Саплинов
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак К
15
Денис Терехов
ВР
18
Максим Игнатьев
ЛЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
5
Денис Жилмостных
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
10
Кирилл Корольков
ЛВ
88
Дмитрий Садов
ЦП
22
Анатолий Немченко
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
23
Максим Чиканчи
ЦФ
Главный тренер
Сергей Бондарь
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
85
Артем Мальфанов
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
55
Никита Богатырев
ЦЗ
62
Владислав Кравцов
ПЗ
52
Максим Исаев
ЛВ
78
Дмитрий Ташов
ЦП
18
Александр Надольский
АП
36
Владислав Луташев
ЦФ
61
Максим Степин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Спартак К
68
Михаил Гайдаш
ВР
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
4
Никита Супранович
ЦЗ
9
Арсен Дряев
ЛВ
69
Кирилл Чурсин
ОП
11
Артем Котов
ЦП
13
Илья Рубцов
ЦФ
Енисей
99
Родион Константинов
ВР
92
Александр Губанов
ЛВ
11
Данила Польшиков
ЛВ
14
Денис Федоренко
ОП
94
Артем Надольский
АП
3-2-2-2-1
15
Терехов
2
Серасхов
3
Бугриев
5
Жилмостных
18
Игнатьев
78
Киселев
88
Садов
22
Немченко
10
Корольков
55
Саплинов
23
Чиканчи
3-2-1-2-2
23
Антипин
6
Рукас
12
Ширяев
55
Богатырев
62
Кравцов
85
Мальфанов
78
Ташов
18
Надольский
52
Исаев
61
Степин
36
Луташев
10
Корольков
17
Каптилович
17
Каптилович
10
Корольков
22
Немченко
69
Чурсин
69
Чурсин
22
Немченко
2
Серасхов
13
Рубцов
13
Рубцов
2
Серасхов
85
Мальфанов
94
Надольский
94
Надольский
85
Мальфанов
18
Надольский
14
Федоренко
14
Федоренко
18
Надольский
61
Степин
92
Губанов
92
Губанов
61
Степин
Остались в запасе
Спартак К
Енисей
68
Михаил Гайдаш
ВР
11
Артем Котов
ЦП
9
Арсен Дряев
ЛВ
4
Никита Супранович
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Бондарь
99
Родион Константинов
ВР
11
Данила Польшиков
ЛВ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
68
Михаил Гайдаш
ВР
11
Артем Котов
ЦП
9
Арсен Дряев
ЛВ
4
Никита Супранович
ЦЗ
Остались в запасе
99
Родион Константинов
ВР
11
Данила Польшиков
ЛВ
Главный тренер
Сергей Бондарь
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Спартак К - Енисей
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Спартак К
- : -
29.11.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Спартак К
2 : 3
03.11.2026
Волна
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Целовальников
(Астрахань)
Стадион:
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