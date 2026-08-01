01.08.2026, суббота, 19:30
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Спартак К
Спартак К
3-2-3-2
50
Шамов
3
Бугриев
21
Бугарин
17
Каптилович
47
Тарасов
5
Жилмостных
22
Немченко
66
77
Мещеряков
90
Калмыков
11
3-2-3-2
1
Опарин
3
Цесь
55
Богатырев
33
Масловский
90
Ломакин
8
Иванов
25
Шершов
7
Чуканов
87
Мазурин
75
Окладников
8
Канаплин
77
Мещеряков
6
6
77
Мещеряков
66
18
Камилов
18
Камилов
66
17
Каптилович
82
Никифоренко
82
Никифоренко
17
Каптилович
11
Караев
11
Караев
1
Опарин
23
Антипин
23
Антипин
1
Опарин
25
Шершов
22
Гюрджан
22
Гюрджан
25
Шершов
90
Ломакин
77
Огиенко
77
Огиенко
90
Ломакин
7
Чуканов
17
Кокоев
17
Кокоев
7
Чуканов
75
Окладников
9
Тлехугов
9
Тлехугов
75
Окладников
Остались в запасе
Спартак К
Енисей
68
Михаил Гайдаш
ВР
69
Кирилл Чурсин
ОП
73
Давид Киракосян
ЦП
9
Давид Хубаев
ЦП
8
Никита Демченко
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
13
Ilya Rubtsov
ЦФ
Главный тренер
Роман Березовский
62
Владислав Кравцов
ПЗ
57
Egor Shupyakov
ЦП
6
Амир Батырев
АП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
68
Михаил Гайдаш
ВР
69
Кирилл Чурсин
ОП
73
Давид Киракосян
ЦП
9
Давид Хубаев
ЦП
8
Никита Демченко
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
13
Ilya Rubtsov
ЦФ
Остались в запасе
62
Владислав Кравцов
ПЗ
57
Egor Shupyakov
ЦП
6
Амир Батырев
АП
Главный тренер
Роман Березовский
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Спартак К - Енисей
2
Всего ударов по воротам
8
5
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
1
9
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» Кострома против «Енисея», 4-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 августа в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» Кострома – «Енисей»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»