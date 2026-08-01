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  • «Спартак» Кострома – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026

«Спартак» Кострома – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026

1 августа, 18:20
Спартак К
01.08.2026, суббота, 19:30
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Енисей
32' А. Масловский 81' М. Тлехугов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак К
50
Егор Шамов
ВР
47
Александр Тарасов
ЛЗ
5
Денис Жилмостных
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
21
Марко Бугарин
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
22
Анатолий Немченко
ЦП
66
M. Nikiforov
ЦП
77
Илья Мещеряков
ПП
11
Dimitri Gurtskaia
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Роман Березовский
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
3
Ян Цесь
ЦЗ
55
Никита Богатырев
ЦЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
25
Никита Шершов
ЛВ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
8
Александр Канаплин
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Спартак К
68
Михаил Гайдаш
ВР
6
Nader Mohammadi
ЦЗ
69
Кирилл Чурсин
ОП
73
Давид Киракосян
ЦП
9
Давид Хубаев
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
8
Никита Демченко
АП
82
Олег Никифоренко
ЛВ
70
Руслан Червяков
ПВ
11
Давид Караев
ЦФ
13
Ilya Rubtsov
ЦФ
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
77
Ростислав Огиенко
ПЗ
62
Владислав Кравцов
ПЗ
17
Давид Кокоев
ЦП
57
Egor Shupyakov
ЦП
6
Амир Батырев
АП
9
Марат Тлехугов
ПВ
3-2-3-2
50
Шамов
3
Бугриев
21
Бугарин
17
Каптилович
47
Тарасов
5
Жилмостных
22
Немченко
66
77
Мещеряков
90
Калмыков
11
3-2-3-2
1
Опарин
3
Цесь
55
Богатырев
33
Масловский
90
Ломакин
8
Иванов
25
Шершов
7
Чуканов
87
Мазурин
75
Окладников
8
Канаплин
77
Мещеряков
6
6
77
Мещеряков
66
18
Камилов
18
Камилов
66
17
Каптилович
82
Никифоренко
82
Никифоренко
17
Каптилович
11
Караев
11
Караев
1
Опарин
23
Антипин
23
Антипин
1
Опарин
25
Шершов
22
Гюрджан
22
Гюрджан
25
Шершов
90
Ломакин
77
Огиенко
77
Огиенко
90
Ломакин
7
Чуканов
17
Кокоев
17
Кокоев
7
Чуканов
75
Окладников
9
Тлехугов
9
Тлехугов
75
Окладников
Остались в запасе
Спартак К
Енисей
68
Михаил Гайдаш
ВР
69
Кирилл Чурсин
ОП
73
Давид Киракосян
ЦП
9
Давид Хубаев
ЦП
8
Никита Демченко
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
13
Ilya Rubtsov
ЦФ
Главный тренер
Роман Березовский
62
Владислав Кравцов
ПЗ
57
Egor Shupyakov
ЦП
6
Амир Батырев
АП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
68
Михаил Гайдаш
ВР
69
Кирилл Чурсин
ОП
73
Давид Киракосян
ЦП
9
Давид Хубаев
ЦП
8
Никита Демченко
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
13
Ilya Rubtsov
ЦФ
Остались в запасе
62
Владислав Кравцов
ПЗ
57
Egor Shupyakov
ЦП
6
Амир Батырев
АП
Главный тренер
Роман Березовский
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Спартак К - Енисей
2
Всего ударов по воротам
8
5
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
1
9

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» Кострома против «Енисея», 4-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 августа в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» Кострома – «Енисей»

«Спартак» Кострома – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Енисей Спартак К
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