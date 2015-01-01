Турниры:
Россия. Первая лига (2022/2023)
|20 тур
|27 ноября, воскресенье
|14:00
|Велес
|2:0
|Енисей
|19 тур
|20 ноября, воскресенье
|13:00
|Енисей
|2:0
|Алания
|18 тур
|13 ноября, воскресенье
|16:00
|Рубин
|0:0
|Енисей
|17 тур
|6 ноября, воскресенье
|13:00
|Енисей
|2:1
|Кубань
|16 тур
|29 октября, суббота
|18:30
|Нефтехимик
|1:1
|Енисей
|15 тур
|24 октября, понедельник
|15:00
|Енисей
|3:1
|Уфа
|14 тур
|14 октября, пятница
|17:00
|КАМАЗ
|1:0
|Енисей
|13 тур
|9 октября, воскресенье
|18:00
|Родина
|0:2
|Енисей
|12 тур
|1 октября, суббота
|13:00
|Енисей
|2:0
|Динамо Мх
|11 тур
|25 сентября, воскресенье
|17:00
|Балтика
|3:2
|Енисей
|10 тур
|18 сентября, воскресенье
|13:00
|Енисей
|0:0
|Акрон
|9 тур
|11 сентября, воскресенье
|18:00
|Краснодар-2
|1:2
|Енисей
|8 тур
|4 сентября, воскресенье
|11:00
|Енисей
|1:1
|СКА-Хабаровск
|7 тур
|29 августа, понедельник
|20:00
|Арсенал
|2:2
|Енисей
|6 тур
|21 августа, воскресенье
|13:00
|Енисей
|2:1
|Шинник
|5 тур
|14 августа, воскресенье
|18:00
|Волгарь
|2:0
|Енисей
|4 тур
|6 августа, суббота
|13:00
|Енисей
|2:1
|Велес
|3 тур
|31 июля, воскресенье
|19:00
|Алания
|1:1
|Енисей
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|13:00
|Енисей
|3:2
|Рубин
|1 тур
|16 июля, суббота
|18:00
|Волга
|1:1
|Енисей