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    Енисей - результаты

    Город Красноярск
    Дивизион Россия-Первая лига
    Сайт http://www.fc-enisey.ru/
    Стадион Центральный
    Тренер Вадим Гаранин
    Турниры:
    Россия. Первая лига (2022/2023)
    20 тур
    		27 ноября, воскресенье 14:00 Велес 2:0 Енисей
    19 тур
    		20 ноября, воскресенье 13:00 Енисей 2:0 Алания
    18 тур
    		13 ноября, воскресенье 16:00 Рубин 0:0 Енисей
    17 тур
    		6 ноября, воскресенье 13:00 Енисей 2:1 Кубань
    16 тур
    		29 октября, суббота 18:30 Нефтехимик 1:1 Енисей
    15 тур
    		24 октября, понедельник 15:00 Енисей 3:1 Уфа
    14 тур
    		14 октября, пятница 17:00 КАМАЗ 1:0 Енисей
    13 тур
    		9 октября, воскресенье 18:00 Родина 0:2 Енисей
    12 тур
    		1 октября, суббота 13:00 Енисей 2:0 Динамо Мх
    11 тур
    		25 сентября, воскресенье 17:00 Балтика 3:2 Енисей
    10 тур
    		18 сентября, воскресенье 13:00 Енисей 0:0 Акрон
    9 тур
    		11 сентября, воскресенье 18:00 Краснодар-2 1:2 Енисей
    8 тур
    		4 сентября, воскресенье 11:00 Енисей 1:1 СКА-Хабаровск
    7 тур
    		29 августа, понедельник 20:00 Арсенал 2:2 Енисей
    6 тур
    		21 августа, воскресенье 13:00 Енисей 2:1 Шинник
    5 тур
    		14 августа, воскресенье 18:00 Волгарь 2:0 Енисей
    4 тур
    		6 августа, суббота 13:00 Енисей 2:1 Велес
    3 тур
    		31 июля, воскресенье 19:00 Алания 1:1 Енисей
    2 тур
    		24 июля, воскресенье 13:00 Енисей 3:2 Рубин
    1 тур
    		16 июля, суббота 18:00 Волга 1:1 Енисей
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