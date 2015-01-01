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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Енисей
Результаты
€ 6 млн
Енисей - результаты матчей
Красноярск
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Стадион:
Центральный
Сайт:
http://www.fc-enisey.ru/
Тренер:
Сергей Ташуев
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Россия. Второй Дивизион. Зона Восток. 2010
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Восток. 2009
13.09 | 17:00
Ротор
4 : 0
Енисей
05.09 | 15:00
Енисей
0 : 2
Нефтехимик
30.08 | 12:00
Енисей
0 : 0
Шинник
23.08 | 17:00
Уфа
3 : 1
Енисей
15.08 | 12:00
Енисей
2 : 2
КАМАЗ
08.08 | 12:00
Енисей
0 : 0
Текстильщик
01.08 | 19:30
Спартак К
2 : 2
Енисей
26.07 | 12:00
Енисей
4 : 1
Велес
19.07 | 15:00
Урал
3 : 0
Енисей
11.07 | 16:00
Волга
1 : 2
Енисей
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