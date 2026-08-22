Матч 8 тура Первой лиги между «Уфой» и «Енисеем» пройдет 23 августа 2026 года. Обе команды имеют по девять очков и находятся в середине таблицы, разделяя 9-е и 11-е места. «Уфа» дома традиционно сильна против «Енисея» – не проигрывает в пяти из семи последних встреч. Однако «Енисей» в целом не уступает сопернику в пяти из семи последних очных матчей и подходит к игре после трeх ничьих подряд. Кто окажется сильнее – хозяева, опирающиеся на поддержку трибун, или гости, набравшие ход и умеющие играть на выезде?

Кто победит в матче

«Уфа» постарается использовать домашний фактор, чтобы прервать нестабильную серию. В последних пяти матчах команда забивает в среднем 1,00 гола, а пропускает 1,40 – показатели, которые указывают на сбалансированность, но без перевеса. Домашняя статистика против «Енисея» внушает оптимизм: уфимцы не проигрывают в пяти из семи последних встреч на своeм поле. Однако в последнем туре «Уфа» уступила «Уралу» (0:3), а до этого сыграла вничью со «Спартаком Кострома» (1:1) и КАМАЗом (1:1). Атака команды нестабильна, но она забивает в пяти из семи последних матчей, что даeт надежду на гол. Оборона, напротив, пропускает в трeх последних играх, что может стать проблемой против атакующего «Енисея».

«Енисей» подходит к матчу с серией из трeх ничьих подряд, что говорит о стабильности, но нехватке побед. В атаке гости действуют эффективнее хозяев: в среднем 1,60 гола за последние пять игр. При этом они пропускают 1,60 мяча, что указывает на уязвимость обороны. В очных встречах с «Уфой» в целом «Енисей» не проигрывает в пяти из семи последних матчей, а в последней встрече (апрель 2026) обыграл соперника со счeтом 1:0. Однако выездные матчи против «Уфы» складываются для них хуже – всего одна победа в последних пяти гостевых играх. Тем не менее текущая форма «Енисея» и его умение забивать могут помочь отобрать очки у хозяев.

Итоговый вывод: обе команды имеют равное количество очков и близкую статистику. «Уфа» сильнее дома, но «Енисей» стабильнее в последних матчах и имеет преимущество в общих очных встречах. Учитывая баланс сил и серию ничьих у гостей, наиболее вероятным исходом видится ничья.

Форма и история личных встреч

В 17 очных матчах «Уфа» одержала восемь побед, «Енисей» – шесть, ещe три встречи завершились вничью. При этом дома «Уфа» не проигрывает в пяти из семи последних игр против «Енисея», но в гостях у «Енисея» преимущество: он выиграл три из пяти последних матчей в Уфе. Текущая форма команд почти идентична: у обеих по девять очков, «Енисей» идeт на серии из трeх ничьих, а «Уфа» чередует победы с поражениями. Это создаeт предпосылки для закрытого поединка, в котором ни одна из сторон не захочет рисковать.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. Обе команды имеют равные турнирные показатели, «Уфа» дома традиционно сильна, но «Енисей» не уступает в очных встречах и подходит к игре после серии ничьих. Сбалансированная игра соперников и отсутствие явного перевеса делают мировую наиболее вероятным исходом. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3,20. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 8 тура Первой лиги между «Уфой» и «Енисеем» состоится 23 августа 2026 года и начнется в 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.