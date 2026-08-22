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«Уфа» – «Енисей»: кто победит в матче 8 тура чемпионата России 2026/2027

22 августа 2026 8:17
Уфа - Енисей
23 авг. 2026, воскресенье 17:00 | Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Перейти в онлайн матча
3.20
Ничья
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Матч 8 тура Первой лиги между «Уфой» и «Енисеем» пройдет 23 августа 2026 года. Обе команды имеют по девять очков и находятся в середине таблицы, разделяя 9-е и 11-е места. «Уфа» дома традиционно сильна против «Енисея» – не проигрывает в пяти из семи последних встреч. Однако «Енисей» в целом не уступает сопернику в пяти из семи последних очных матчей и подходит к игре после трeх ничьих подряд. Кто окажется сильнее – хозяева, опирающиеся на поддержку трибун, или гости, набравшие ход и умеющие играть на выезде?

Кто победит в матче

«Уфа» постарается использовать домашний фактор, чтобы прервать нестабильную серию. В последних пяти матчах команда забивает в среднем 1,00 гола, а пропускает 1,40 – показатели, которые указывают на сбалансированность, но без перевеса. Домашняя статистика против «Енисея» внушает оптимизм: уфимцы не проигрывают в пяти из семи последних встреч на своeм поле. Однако в последнем туре «Уфа» уступила «Уралу» (0:3), а до этого сыграла вничью со «Спартаком Кострома» (1:1) и КАМАЗом (1:1). Атака команды нестабильна, но она забивает в пяти из семи последних матчей, что даeт надежду на гол. Оборона, напротив, пропускает в трeх последних играх, что может стать проблемой против атакующего «Енисея».

«Енисей» подходит к матчу с серией из трeх ничьих подряд, что говорит о стабильности, но нехватке побед. В атаке гости действуют эффективнее хозяев: в среднем 1,60 гола за последние пять игр. При этом они пропускают 1,60 мяча, что указывает на уязвимость обороны. В очных встречах с «Уфой» в целом «Енисей» не проигрывает в пяти из семи последних матчей, а в последней встрече (апрель 2026) обыграл соперника со счeтом 1:0. Однако выездные матчи против «Уфы» складываются для них хуже – всего одна победа в последних пяти гостевых играх. Тем не менее текущая форма «Енисея» и его умение забивать могут помочь отобрать очки у хозяев.

Итоговый вывод: обе команды имеют равное количество очков и близкую статистику. «Уфа» сильнее дома, но «Енисей» стабильнее в последних матчах и имеет преимущество в общих очных встречах. Учитывая баланс сил и серию ничьих у гостей, наиболее вероятным исходом видится ничья.

Форма и история личных встреч

В 17 очных матчах «Уфа» одержала восемь побед, «Енисей» – шесть, ещe три встречи завершились вничью. При этом дома «Уфа» не проигрывает в пяти из семи последних игр против «Енисея», но в гостях у «Енисея» преимущество: он выиграл три из пяти последних матчей в Уфе. Текущая форма команд почти идентична: у обеих по девять очков, «Енисей» идeт на серии из трeх ничьих, а «Уфа» чередует победы с поражениями. Это создаeт предпосылки для закрытого поединка, в котором ни одна из сторон не захочет рисковать.

Личные встречи
Побед - 6 (40%)
Ничьих - 3 (20%)
Побед - 6 (40%)
19
Забитых мячей
18
1.27
В среднем за матч
1.2
3:2
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч
Россия. Кубок, 1/16 финала
Енисей
2 : 3
24.09.2014
Уфа
Самая крупная ничья
Россия. Первая лига, 31 тур
Уфа
2 : 2
13.05.2023
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Уфа
3 : 1
23.08.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 26 тур
Енисей
1 : 0
28.03.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Уфа
3 : 0
03.11.2025
Енисей
Россия. Кубок, 5 раунд
Енисей
1 : 1
15.10.2025
Уфа
Россия. Первая лига, 24 тур
Уфа
0 : 1
15.03.2025
Енисей
Россия. Первая лига, 15 тур
Енисей
1 : 0
20.10.2024
Уфа
Россия. Первая лига, 31 тур
Уфа
2 : 2
13.05.2023
Енисей
Россия. Первая лига, 15 тур
Енисей
3 : 1
24.10.2022
Уфа
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Енисей
0 : 0
13.04.2019
Уфа
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Уфа
2 : 1
29.09.2018
Енисей
Россия. Кубок, 1/16 финала
Енисей
2 : 3
24.09.2014
Уфа
Россия. ФНЛ, 30 тур
Уфа
1 : 0
04.04.2014
Енисей
Россия. ФНЛ, 12 тур
Енисей
3 : 1
05.09.2013
Уфа
Россия. ФНЛ, 31 тур
Енисей
0 : 1
06.05.2013
Уфа
Россия. ФНЛ, 15 тур
Уфа
1 : 2
09.10.2012
Енисей
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
11
Магомед Якуев
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
8
Шамиль Исаев
АП
27
Ахмед Давлитгереев
ПВ
70
Дилан Ортис
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
3
Ян Цесь
ЦЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
25
Никита Шершов
ЛВ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
8
Егор Иванов
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
10
Азер Алиев
ПП
75
Андрей Окладников
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Уфа
1
Тимур Крайков
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ПЗ
48
Александр Лукьянов
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
97
Артем Полесовщиков
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
Енисей
39
Андрей Сорокин
ВР
15
Максим Балахонов
ЛЗ
55
Никита Богатырев
ЦЗ
77
Ростислав Огиенко
ПЗ
17
Давид Кокоев
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
6
Амир Батырев
АП
9
Марат Тлехугов
ПВ
3-1-1-3-2
31
Беленов
2
Черов
77
Агапов
5
Кутин
11
Якуев
6
Тарба
9
Липовой
8
Исаев
27
Давлитгереев
70
Ортис
88
Агеян
3-2-3-2
1
Опарин
3
Цесь
22
Гюрджан
33
Масловский
10
Алиев
8
Иванов
25
Шершов
7
Чуканов
87
Мазурин
8
Канаплин
75
Окладников
27
Давлитгереев
69
Ханенко
69
Ханенко
27
Давлитгереев
11
Якуев
23
Ахатов
23
Ахатов
11
Якуев
8
Исаев
97
Полесовщиков
97
Полесовщиков
8
Исаев
9
Липовой
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
9
Липовой
88
Агеян
19
Майоров
19
Майоров
88
Агеян
75
Окладников
15
Балахонов
15
Балахонов
75
Окладников
8
Канаплин
77
Огиенко
77
Огиенко
8
Канаплин
8
Иванов
17
Кокоев
17
Кокоев
8
Иванов
7
Чуканов
6
Батырев
6
Батырев
7
Чуканов
10
Алиев
9
Тлехугов
9
Тлехугов
10
Алиев
Остались в запасе
Уфа
Енисей
1
Тимур Крайков
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
48
Александр Лукьянов
ЦП
20
Тимофей Шипунов
АП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
39
Андрей Сорокин
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
48
Александр Лукьянов
ЦП
20
Тимофей Шипунов
АП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
Остались в запасе
39
Андрей Сорокин
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Сергей Ташуев

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. Обе команды имеют равные турнирные показатели, «Уфа» дома традиционно сильна, но «Енисей» не уступает в очных встречах и подходит к игре после серии ничьих. Сбалансированная игра соперников и отсутствие явного перевеса делают мировую наиболее вероятным исходом. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3,20. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 8 тура Первой лиги между «Уфой» и «Енисеем» состоится 23 августа 2026 года и начнется в 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Уфа» – «Енисей»: смотреть онлайн.

3.20
Ничья
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Автор: Воронцов Егор
Россия. PARI Первая лига Енисей Уфа
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