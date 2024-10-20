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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Уфа
Енисей - Уфа: обзор матча 20 октября 2024
Енисей
20.10.2024, воскресенье, 10:00
Россия. Первая лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Уфа
90+6'
А. Окладников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей - Уфа
ГОЛ! 1:0!
А. Окладников
90'
+6
Желтая карточка
А. Окладников
90'
+5
90'
+1
Желтая карточка
Д. Кутин
Замена
А. Надольский
️️️️
А. Гилязетдинов
90'
88'
Замена
Ш. Исаев
️️️️
М. Агеян
88'
Замена
К. Муллин
️️️️
А. Гуренко
84'
Желтая карточка
В. Карпов
82'
Замена
В. Гараев
️️️️
Р. Пасевич
Замена
Т. Шипунов
️️️️
А. Мазурин
81'
61'
Желтая карточка
Д. Корнюшин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
3
Ян Цесь
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
19
Денис Тихонов
ЛВ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
90
Александр Ломакин
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
7
Андреа Чуканов
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
15
Валерий Бочеров
ОП
88
Мигран Агеян
АП
11
Артем Гуренко
ПВ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
6
Амир Батырев
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
18
Александр Надольский
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
38
Глеб Захаров
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
9
Камиль Муллин
ЦФ
2-1-3-4
50
Шамов
3
Цесь
25
Эмерсон
90
Ломакин
87
Мазурин
7
Чуканов
44
Тихонов
23
Ушатов
9
Савельев
43
Гилязетдинов
19
Тихонов
3-4-3
1
Баклов
5
Кутин
62
Карпов
45
Теняев
44
Корнюшин
17
Анисимов
15
Бочеров
89
Стоцкий
11
Гуренко
88
Агеян
97
Пасевич
87
Мазурин
20
Шипунов
20
Шипунов
87
Мазурин
43
Гилязетдинов
18
Надольский
18
Надольский
43
Гилязетдинов
97
Пасевич
93
Гараев
93
Гараев
97
Пасевич
88
Агеян
8
Исаев
8
Исаев
88
Агеян
11
Гуренко
9
Муллин
9
Муллин
11
Гуренко
Остались в запасе
Енисей
Уфа
23
Станислав Антипин
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
6
Амир Батырев
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
40
Алексей Чернов
ВР
38
Глеб Захаров
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
Главный тренер
Евгений Харлачев
Остались в запасе
23
Станислав Антипин
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
6
Амир Батырев
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
38
Глеб Захаров
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Евгений Харлачев
Статистика матча Енисей - Уфа
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
4 : 1
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
4 : 1
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Фалов
(Москва)
Помощники судьи:
Максим Каюмов (Москва)
Арсений Новиков (Подольск)
Резервный судья:
Михаил Воробьев (Новосибирск)
Делегат:
Василий Иванов (Москва)
Инспектор:
Сергей Хральцов (Москва)
Стадион:
Центральный
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