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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Енисей
Уфа - Енисей: обзор матча 13 мая 2023
Уфа
13.05.2023, суббота, 14:00
Россия. Первая лига, 31 тур
2 : 2
Завершен
Енисей
61'
А. Евсеев (П)
90+1'
В. Бардыбахин (АГ)
14'
А. Канаплин
90+6'
Н. Глушков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уфа - Енисей
90'
+6
ГОЛ! 2:2!
Н. Глушков
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
В. Бардыбахин
90'
+1
83'
Замена
М. Комков
️️️️
Н. Раздорских
74'
Желтая карточка
В. Кичин
Замена
Д. Емельянов
️️️️
А. Евсеев
72'
Замена
Р. Минаев
️️️️
И. Темников
68'
63'
Замена
В. Кичин
️️️️
Н. Марков
62'
Замена
Д. Самойлов
️️️️
А. Канаплин
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Евсеев
61'
59'
Желтая карточка
В. Бардыбахин
Замена
Д. Ортис
️️️️
А. Сандрачук
46'
46'
Замена
К. Ушатов
️️️️
Р. Гыстаров
45'
Пенальти не реализован!
Х. Феррейра
33'
Желтая карточка
Х. Феррейра
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Канаплин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
29
Александр Мухин
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
7
Андрей Никитин
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
Главный тренер
Арслан Халимбеков
Енисей
38
Евгений Ставер
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
10
Расул Гыстаров
ОП
64
Олег Ланин
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
75
Андрей Окладников
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Уфа
81
Иван Кукушкин
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
27
Константин Ерохин
ЦЗ
6
Лев Ушахин
ЦЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
77
Роман Минаев
ЦФ
70
Дилан Ортис
ЦФ
Енисей
42
Даниил Ярусов
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
33
Александр Масловский
ЛЗ
47
Иван Савицкий
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
8
Егор Иванов
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
10
Михаил Комков
ПП
4-2-1-3
1
Хамхоев
33
Сухов
11
Темников
29
Мухин
72
Сандрачук
8
Хугаев
55
Карп
94
Евсеев
7
Никитин
24
Погосов
17
Касинтура
4-2-1-1-2
38
Ставер
13
Марков
33
Феррейра
5
Стежко
13
Бардыбахин
10
Гыстаров
64
Ланин
21
Раздорских
19
Глушков
8
Канаплин
75
Окладников
94
Евсеев
99
Емельянов
99
Емельянов
94
Евсеев
11
Темников
77
Минаев
77
Минаев
11
Темников
72
Сандрачук
70
Ортис
70
Ортис
72
Сандрачук
10
Гыстаров
23
Ушатов
23
Ушатов
10
Гыстаров
13
Марков
2
Кичин
2
Кичин
13
Марков
8
Канаплин
77
Самойлов
77
Самойлов
8
Канаплин
21
Раздорских
10
Комков
10
Комков
21
Раздорских
Остались в запасе
Уфа
Енисей
81
Иван Кукушкин
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
27
Константин Ерохин
ЦЗ
6
Лев Ушахин
ЦЗ
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
50
Артем Голубев
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
Главный тренер
Арслан Халимбеков
8
Егор Иванов
ЦП
42
Даниил Ярусов
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
47
Иван Савицкий
ЛЗ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
27
Константин Ерохин
ЦЗ
6
Лев Ушахин
ЦЗ
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
50
Артем Голубев
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
Остались в запасе
8
Егор Иванов
ЦП
42
Даниил Ярусов
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
47
Иван Савицкий
ЛЗ
Главный тренер
Арслан Халимбеков
Главный тренер
Вадим Гаранин
Статистика матча Уфа - Енисей
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Александр Чекалин (Воронеж)
Алексей Ермилов (Москва)
Резервный судья:
Александр Маюн (Челябинск)
Делегат:
Евгений Летин (Московская область)
Инспектор:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Нефтяник
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