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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Енисей
Уфа - Енисей: обзор матча 09 октября 2012
Уфа
09.10.2012, вторник, 19:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
1 : 2
Завершен
Енисей
78'
Р. Войдель
26'
В. Лешонок
68'
В. Лешонок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Енисей
89'
Замена
Р. Сурнев
️️️️
С. Алексеев
82'
Замена
В. Пьянченко
️️️️
О. Кожанов
ГОЛ! 1:2!
Р. Войдель
78'
Замена
А. Васильев
️️️️
М. Маркосов
72'
68'
ГОЛ! 0:2!
В. Лешонок
Желтая карточка
М. Маркосов
66'
64'
Замена
А. Кучук
️️️️
Е. Качан
64'
Замена
А. Никитин
️️️️
В. Чадов
Пенальти не реализован!
М. Маркосов
59'
Замена
Е. Духнов
️️️️
Н. Маляров
46'
37'
Желтая карточка
О. Кожанов
26'
ГОЛ! 0:1!
В. Лешонок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Евгений Кобозев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
13
Азамат Засеев
ОП
6
Виллиам
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
27
Сергей Алексеев
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Уфа
14
Игорь Степанов
ВР
33
Сергей Путилин
ЦЗ
4
Александр Василенко
ЦЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
28
Евгений Духнов
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
7
Сергей Данилов
ПП
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
30
Алексей Кучук
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
93
Юрий Роденков
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Кобозев
85
Попов
3
Аликин
44
Тишкин
13
Засеев
20
Войдель
7
Маляров
11
Карлос
6
Виллиам
88
Галыш
9
Маркосов
4-1-1-4
79
Плотников
22
Шабаев
5
Пятикопов
80
Качан
27
Лебамба
15
Фатуллаев
9
Лешонок
11
Базанов
15
Чадов
20
Кожанов
27
Алексеев
7
Маляров
28
Духнов
28
Духнов
7
Маляров
9
Маркосов
17
Васильев
17
Васильев
9
Маркосов
80
Качан
30
Кучук
30
Кучук
80
Качан
15
Чадов
4
Никитин
4
Никитин
15
Чадов
20
Кожанов
7
Пьянченко
7
Пьянченко
20
Кожанов
27
Алексеев
2
Сурнев
2
Сурнев
27
Алексеев
Остались в запасе
Уфа
Енисей
14
Игорь Степанов
ВР
33
Сергей Путилин
ЦЗ
4
Александр Василенко
ЦЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
7
Сергей Данилов
ПП
Главный тренер
Игорь Колыванов
16
Сергей Бородин
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
93
Юрий Роденков
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
14
Игорь Степанов
ВР
33
Сергей Путилин
ЦЗ
4
Александр Василенко
ЦЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
7
Сергей Данилов
ПП
Остались в запасе
16
Сергей Бородин
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
93
Юрий Роденков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Уфа - Енисей
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
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