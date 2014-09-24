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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Енисей - Уфа
Енисей - Уфа: обзор матча 24 сентября 2014
Енисей
24.09.2014, среда, 15:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
2 : 3
Завершен
Уфа
30'
Е. Марков (П)
89'
К. Марущак
2'
Х. Ханджич
8'
Х. Ханджич
103'
А. Васильев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Енисей - Уфа
103'
ГОЛ! 2:3!
А. Васильев
Пас отдал
А. Сухов
Замена
В. Чадов
️️️️
В. Лешонок
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
К. Марущак
Пас отдал
А. Харитонов
89'
88'
Желтая карточка
А. Килин
Желтая карточка
И. Гультяев
87'
80'
Замена
А. Васильев
️️️️
Х. Ханджич
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
Е. Иванов
71'
68'
Замена
А. Килин
️️️️
В. Галиулин
55'
Замена
Ф. Браун Форбс
️️️️
Н. Сафрониди
Желтая карточка
Е. Качан
52'
35'
Желтая карточка
Х. Ханджич
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Е. Марков
30'
13'
Желтая карточка
М. Тишкин
8'
ГОЛ! 0:2!
Х. Ханджич
Пас отдал
В. Галиулин
2'
ГОЛ! 0:1!
Х. Ханджич
Пас отдал
А. Сухов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
83
Александр Харитонов
ЛП
8
Егор Иванов
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Уфа
16
Сергей Веремко
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
13
Азамат Засеев
ОП
29
Иван Пауревич
ОП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
99
Харис Ханджич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
10
Алексей Исаев
ОП
13
Самир Юсифов
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
17
Александр Васильев
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
4-5-1
79
Плотников
19
Гарбуз
35
Гультяев
80
Качан
18
Марущак
83
Харитонов
8
Иванов
27
Гаглоев
8
Мануковский
9
Лешонок
20
Марков
3-4-2-1
16
Веремко
44
Тишкин
34
Тумасян
4
Степанец
33
Сухов
13
Засеев
29
Пауревич
70
Сафрониди
5
Фримпонг
21
Галиулин
99
Ханджич
8
Иванов
23
Лескано
23
Лескано
8
Иванов
9
Лешонок
15
Чадов
15
Чадов
9
Лешонок
70
Сафрониди
26
Браун Форбс
26
Браун Форбс
70
Сафрониди
99
Ханджич
17
Васильев
17
Васильев
99
Ханджич
21
Галиулин
18
Килин
18
Килин
21
Галиулин
Остались в запасе
Енисей
Уфа
13
Самир Юсифов
ЦП
1
Михаил Опарин
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
10
Алексей Исаев
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
Главный тренер
Владимир Ежуров
1
Давид Юрченко
ВР
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
11
Диего Карлос
ЦП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
13
Самир Юсифов
ЦП
1
Михаил Опарин
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
10
Алексей Исаев
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Юрченко
ВР
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
11
Диего Карлос
ЦП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Енисей - Уфа
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шпилев
(Белгород)
Стадион:
Центральный
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